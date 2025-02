Produtividade com IA

A introdução de ferramentas de produtividade de IA no mundo em rápida evolução mudou a forma como as empresas são administradas e como as pessoas realizam tarefas cotidianas. O movimento da IA não visa apenas fazer as coisas mais rápido, mas também ser mais inteligente e trabalhar com mais eficiência. O que compõe a maior parte da produtividade da IA são as ferramentas de produtividade da IA, aplicativos de software que utilizam IA para ajudar pessoas e empresas a concluírem tarefas. Essas ferramentas de produtividade de IA estão disponíveis na web e em formato de aplicativo. Utilizando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para fazer coisas como automatizar citações, trabalhar com modelos criados previamente e escrever código.

Esses tipos de aplicações de software variam em uso e complexidade. Alguns são assistentes inteligentes capazes de classificar e-mails com apenas alguns cliques. Enquanto outras soluções utilizam algoritmos e métricas para prever o código que precisa ser escrito ou dar dicas para concluir tarefas. Algumas das ferramentas mais populares utilizadas nos negócios atualmente são as seguintes.

Grammarly Notion ChatGPT Claude Asana Otter.ai watsonx Assistant watsonx Orchestrate Midjourney watsonx Code Assistant Microsoft Copilot

O Grammarly é um assistente de redação baseado em IA na nuvem utilizado para otimização gramatical, pontuação, ortografia, entre outros aspectos da redação. A ferramenta pode ser usada por qualquer pessoa que queira melhorar a redação, a escrita longa ou a escrita cotidiana em geral.

O Notion, semelhante ao Grammarly, é uma ferramenta de redação e anotações que introduziu recentemente sua versão com IA. O Notion IA é uma coleção de ferramentas impulsionadas por IA que podem preencher resumos automaticamente, responder a perguntas e traduzir palavras para vários idiomas.

O ChatGPT foi criado pela OpenAI, com base na arquitetura GPT-4 e é treinado com grandes quantidades de dados de texto para auxiliar na escrita de ensaios, respostas a perguntas, críticas e muito mais. A versão premium do ChatGPT pode até gerar imagens e inputs de voz.

Claude é outro assistente de IA capaz de resumir reuniões, responder a perguntas e escrever código. É alimentado por LLMs e é outro aplicativo de produtividade popular usado por indivíduos hoje para ajudar a escrever postagens de mídia social, como postagens no Linkedin ou legendas do Instagram.

Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as organizações a gerenciar tarefas e pode se integrar a vários aplicativos, como Microsoft Teams, Gmail, iOS e Outlook. O Asana AI utiliza IA para automatizar tarefas e criar resumos, economizando tempo e dinheiro das equipes.

Otter.ai é uma ferramenta de transcrição que resume chamadas gravadas e ajuda os usuários a transcrever conversas de speech to text em tempo real.

O watsonx Assistant é uma solução de IA conversacional que capacita os funcionários de uma Organização a criar agentes de IA e chatbots de IA. A ferramenta pode ser integrada a vários aplicativos e projetada para construtores não técnicos.

O IBM watsonx Orchestrate é uma solução de automação e IA generativa que pode automatizar tarefas e simplificar processos complexos. A ferramenta oferece aplicativos, habilidades e assistentes construídos previamente para ajudar os membros de uma organização a realizar tarefas.

Midjourney é uma ferramenta de geração de imagens de IA que cria recursos visuais a partir de prompts de texto. É usado por artistas e designers para ajudar na criação de trabalhos exclusivos.

O watsonx Code Assistant utiliza IA generativa para gerar código novo e traduzir código de uma linguagem para outra ou refatorar código legado. A ferramenta ajuda desenvolvedores e operadores de TI a acelerar os esforços de modernização de aplicações.

O Microsoft Copilot é uma ferramenta impulsionada por IA que utiliza LLMs e os dados da organização para ajudar os usuários com produtividade e criatividade. O Copilot pode sugerir novas ideias e automatizar tarefas, como redação e resumo de e-mails.