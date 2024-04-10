Enquanto a corrida para alcançar a IA generativa se intensifica, o debate ético em torno da tecnologia também continua quente. E os riscos continuam aumentando.

Segundo a Gartner, “as organizações são responsáveis por garantir que os projetos de IA que desenvolvem, implementam ou utilizam não tenham consequências éticas negativas”. Enquanto isso, 79% dos executivos afirmam que a ética da IA é importante para a abordagem de IA em toda a empresa, mas menos de 25% operacionalizaram os princípios de governança ética.

A IA também está no topo da lista de preocupações do governo dos Estados Unidos. No final de fevereiro, o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder democrata, Hakeem Jeffries, anunciaram a criação de uma Força-Tarefa bipartidária sobre IA para explorar como o congresso pode garantir que os Estados Unidos continuem liderando a inovação global em IA. A força-tarefa também considerará as proteções necessárias para proteger a nação contra ameaças atuais e emergentes e para garantir o desenvolvimento de tecnologia segura e confiável.

Claramente, uma boa governança é essencial para lidar com os riscos associados à IA.