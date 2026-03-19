O diagrama acima ilustra como os componentes do WCA for Z trabalham juntos para permitir que os desenvolvedores convertam o código-fonte COBOL em Java.

Um arquiteto usa as funções do ADDI para entender o código COBOL. Este produto é executado em uma VM Windows e verifica o código-fonte para fornecer insights sobre a aplicação aos arquitetos. A análise do código-fonte é armazenada em um projeto que um arquiteto pode acessar a partir de uma ferramenta baseada no Eclipse. Essa ferramenta permite que um arquiteto execute diferentes tarefas, inclusive visualizando as relações entre diferentes programas, executando relatórios e pesquisando código. Um arquiteto pode usar essa ferramenta para começar a modernizar uma aplicação COBOL monolítica, identificando possíveis serviços de negócios para refatorar, com a opção de convertê-los para Java usando IA generativa.

O ADDI envia os resultados de sua análise para o banco de dados de metadados, que por sua vez são adicionados ao conjunto de dados usado pelo IBM watsonx Code Assistant Service.

O desenvolvedor COBOL usa o Refactoring Assistant para começar a extrair o serviço de negócios COBOL que o arquiteto identificou em uma aplicação monolítica. O Refactoring Assistant é um produto baseado em contêineres que é executado em uma VM Linux. Ele possui uma IU da web para que os desenvolvedores visualizem e selecionem o código relevante para criar um novo serviço COBOL que compreende uma função de negócios de vários programas existentes diferentes. O Refactoring Assistant se conecta ao ADDI de forma segura para acessar a análise da aplicação COBOL no banco de dados do ADDI.

Depois que o desenvolvedor COBOL selecionar todo o código, poderá exportar o novo programa COBOL para sua estação de trabalho para continuar desenvolvendo em um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).

Os parágrafos COBOL refatorados são armazenados no Repositório de Serviços e disponibilizados aos desenvolvedores Java para conversão.

O desenvolvedor Java usa o Z Open Editor no VS Code para se conectar ao serviço WCA for Z no IBM Cloud. Esse serviço é provisionado por meio de uma conta do IBM Cloud e fornece acesso ao modelo de base de IA. O Z Open Editor possibilita que o desenvolvedor Java converta e gere código da seguinte forma: Primeiro, um desenvolvedor Java seleciona um parágrafo COBOL no VS Code e envia seu conteúdo para o serviço WCA for Z para conversão em definições de classes Java. Posteriormente, no VS Code, um desenvolvedor Java seleciona classes Java individuais para as quais o serviço WCA for Z deve gerar linhas de código Java.

Em ambos os casos acima, o serviço WCA for Z utiliza seu Code LLM para gerar conteúdo. O Code LLM é um modelo de base de IA generativa, treinado em muitas linguagens de programação e ajustado para converter COBOL em Java.