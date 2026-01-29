Estratégia de orquestração

A orquestração de agentes pode ser implementada usando uma variedade de abordagens. Uma abordagem de orquestração centralizada usa um único componente de orquestração mestre para gerenciar as ações de todos os outros agentes no sistema. Ter um único ponto de configuração e gerenciamento torna o sistema geral simples de gerenciar e controlar, fácil de solucionar problemas. A desvantagem é que um único ponto de controle pode se tornar um gargalo e levar a desafios de escalabilidade à medida que os volumes de solicitações e/ou o número de agentes aumentam.

Uma abordagem de orquestração descentralizada implementa uma fila de tarefas na qual os agentes extraem tarefas e publicam os resultados, e roteia tarefas de várias partes entre si; semelhante a um sistema de quadro negro. As soluções de orquestração descentralizada são altamente robustas e tolerantes a falhas, mas são difíceis de projetar e solucionar problemas à medida que os sistemas se tornam maiores e com mais recursos.

Finalmente, uma abordagem de orquestração hierárquica combina elementos das abordagens centralizada e descentralizada. Na orquestração hierárquica, um orquestrador mestre é usado para coordenar as ações de agentes de alto nível que, por sua vez, podem invocar outros agentes para concluir tarefas complexas. Isso mantém grande parte da facilidade de gerenciamento e controle de uma abordagem centralizada, mas reduz o potencial de o componente de controle central se tornar um gargalo em altos volumes de solicitações e/ou grande número de agentes.

Granularidade do agente

A granularidade de um agente de IA refere-se à complexidade das tarefas que o agente pode executar. Um agente de alta granularidade pode ser capaz de executar muitas tarefas ou um pequeno número de tarefas com grande detalhamento, enquanto um agente de baixa granularidade pode ser capaz apenas de realizar um pequeno número ou até mesmo apenas uma única tarefa com um baixo nível de detalhamento. Para tornar isso mais claro, considere um agente de atendimento ao cliente. Um agente de baixa granularidade pode conseguir responder apenas a perguntas simples sobre um produto (por exemplo, "Ele vem em preto?"), enquanto um agente de alta granularidade pode verificar inventários locais e organizar a entrega do produto na casa do cliente.

Os projetistas de soluções agênticas devem decidir o quão granulares tornarão os agentes individuais dentro do sistema, como por exemplo, ter um pequeno número de agentes de alta granularidade ou um número maior de agentes de baixa granularidade. Os amplos recursos do agente de alta granularidade têm o custo de maiores recursos de computação e tempos mais longos de conclusão de tarefas. Embora menos capazes, o foco restrito dos agentes de baixa granularidade significa que eles exigem menos recursos computacionais e geralmente concluirão as tarefas muito mais rápido.

Embora o nível "certo" de granularidade ainda seja desconhecido, experiências iniciais sugerem que a criação de agentes de baixa granularidade alinhados a processos de negócios focados, como por exemplo, Purchase_Order_Processing_Agent, produz um bom equilíbrio entre requisitos de recursos, velocidade de processamento e complexidade da solução. Os agentes de baixa granularidade podem, então, ser incorporados a fluxos de trabalho estáticos ou invocados por agentes de alta granularidade como parte de um processo maior.

Fluxos de trabalho estáticos versus dinâmicos

Os projetistas de soluções de IA agêntica devem encontrar um equilíbrio entre agentes que seguem processos e fluxos de trabalho estáticos e predefinidos e ter fluxos de trabalho gerados dinamicamente em resposta aos prompts do usuário. Embora não haja uma resposta certa ou errada, os arquitetos são aconselhados a levar em conta as seguintes recomendações e considerações: