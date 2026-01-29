Um dos avanços mais interessantes nos LLMs é o conceito de agentes, também conhecidos como assistentes. Eles são versões especializadas de grandes modelos de linguagem (LLMs) que são pré-solicitados e ajustados para compatibilidade com funções específicas. Aqui, estamos explorando como esses agentes podem ser usados para auxiliar em funções no desenvolvimento de software.

Um agente de IA é essencialmente um assistente virtual capacitado com recursos de IA. Esses agentes são projetados para entender e processar linguagem natural, permitindo que interajam com seres humanos de maneira natural e intuitiva. O que diferencia esses agentes de IA é sua especialização. Ao contrário dos modelos de IA de uso geral, os agentes de IA são treinados em tarefas específicas relevantes para uma determinada função.

Por exemplo, um agente de IA Product Owner seria treinado para auxiliar em tarefas como análise de mercado, priorização de funcionalidades e criação de casos de negócios. Um agente de IA Developer, por outro lado, estaria equipado para automatizar a geração de código, otimizar o código existente e auxiliar na identificação de bugs.

Essa especialização vem do pré-prompt e do ajuste fino dos LLMs em dados relevantes para a função para a qual eles foram projetados. Isso pode envolver o treinamento do agente de IA em um conjunto de dados de código para um agente de IA Developer ou em um conjunto de dados de pesquisas de mercado e funcionalidades do produto para um agente de IA Product Owner.

Os agentes de IA estão revolucionando a forma como as equipes de desenvolvimento de software operam. Ao fornecer assistência específica para cada função, eles podem aumentar a produtividade, reduzir a probabilidade de erros e permitir que os membros da equipe se concentrem em tarefas mais complexas e criativas. Conforme esses agentes de IA continuam evoluindo, eles prometem um futuro em que cada membro de uma equipe de desenvolvimento de software terá um assistente de IA personalizado, tornando o processo de desenvolvimento mais eficiente e eficaz.

Agentes específicos de função muito poderosos podem ser produzidos combinando técnicas de geração aumentada de recuperação e de pesquisa na internet/de código/em corpus com ajuste fino e prompts dinâmicos.