A pesquisa generativa é a combinação de modelos de IA generativa com recursos de pesquisa, ampliando os recursos de pesquisa e recuperação de soluções de pesquisa com os recursos de geração e sumarização de conteúdo de grandes modelos de linguagem (LLMs). A arquitetura conceitual da pesquisa generativa é mostrada no diagrama abaixo
Documentos de clientes, incluindo documentos do Word, PDFs, dados da web e outros textos estruturados e não estruturados, são ingeridos em um componente de análise de conteúdo e preparados para pesquisa semântica.
Um usuário envia uma pergunta usando a interface de usuário da análise de conteúdo.
O componente de análise de conteúdo utiliza a pergunta do usuário para identificar os documentos e passagens de informações mais relevantes para a pergunta do usuário. Dependendo da pergunta do usuário, o componente envia a pergunta juntamente com documentos e passagens relevantes para um LLM para gerar uma resposta semelhante à humana.
O LLM retorna a resposta gerada, que é posteriormente passada ao usuário.
O mapeamento da família de produtos IBM watsonx para o padrão de pesquisa generativa é mostrado no diagrama abaixo. O IBM Watson Discovery é usado para fornecer a ingestão de documentos, a compreensão de documentos e a análise de conteúdo e insights do componente de análise de conteúdo. O IBM watsonx.ai é usado para selecionar, ajustar, testar e implementar o grande modelo de linguagem usado para ampliar o Watson Discovery.
Alguns clientes não têm o watsonx.ai disponível em sua região ou podem ter problemas de segurança ou requisitos regulatórios que os impedem de usar a solução de SaaS watsonx.ai. Para esses clientes, oferecemos o watsonx.ai como um conjunto de serviços conteinerizados que podem ser implementados no Red Hat OpenShift em execução nos data centers dos clientes ou em uma nuvem privada dentro virtual (VPC) dentro da infraestrutura do serviço de nuvem de um provedor.
Muitos fatores influem na escolha de um modelo adequado para seu projeto.
A licença do modelo pode restringir a forma como ele pode ser usado. Por exemplo, a licença de um modelo pode impedir que ele seja usado como parte de uma aplicação comercial.
O conjunto de dados usado para treinar o treinamento do modelo tem um impacto direto em quão bem o modelo funciona para uma aplicação específica e afeta de forma significativa o risco de que o modelo possa gerar respostas sem sentido, ofensivas ou simplesmente indesejadas. Da mesma forma, modelos treinados em dados protegidos por direitos autorais ou privados podem expor seus usuários a responsabilidade legal. A IBM fornece plena transparência de dados de treinamento e indenização por reivindicações legais decorrentes de seus modelos.
O tamanho do modelo (ou seja, com quantos parâmetros ele é treinado) e o tamanho de sua janela de contexto (ou seja, qual é a duração de uma passagem de texto que o modelo pode aceitar) afetam o desempenho do modelo, os requisitos de recursos e, por extensão, o custo e o rendimento. Embora seja tentador seguir a filosofia de "maior é melhor" e escolher um modelo de 20 bilhões de parâmetros, os requisitos de recursos e a melhoria (se houver) na precisão podem não justificar isso. Estudos recentes mostraram que modelos menores podem superar significativamente o desempenho dos maiores para algumas soluções.
Qualquer ajuste fino aplicado a um modelo pode afetar sua adequação a uma tarefa. Por exemplo, a IBM oferece duas versões do modelo Granite: uma ajustada para aplicações gerais de chat e outra ajustada para seguir instruções.
Veja outras considerações ao escolher um modelo incluem:
Seleção de parâmetros do modelo, como por exemplo, a temperatura do modelo, para equilibrar a criação de texto semelhante ao humano e respostas factuais. Definir a temperatura do modelo em um valor alto gerará respostas consistentes, mas pode resultar em respostas pouco interessantes ou excessivamente breves. Por outro lado, definir a temperatura em um valor baixo introduzirá mais variedade nas respostas, mas aumentará a imprevisibilidade no tamanho e no conteúdo das respostas.
Seleção e implementação de proteções do modelo para proteção contra resultados ineficazes ou ofensivos.
O idioma dos dados do cliente e dos prompts do usuário também deve ser levado em consideração. A maioria dos LLMs é treinada com textos em inglês e muitas vezes podem traduzir entre inglês e outros idiomas com níveis variados de conhecimento. As aplicações que exigem compatibilidade com idiomas localizados ou multilíngues podem exigir o uso de diferentes modelos treinados em cada um dos idiomas disponíveis ou a implementação de uma etapa de tradução para traduzir entradas multilíngues para o inglês ou outro idioma de “base”.
Alguns clientes podem querer ter um mecanismo de feedback para refinar continuamente as respostas do sistema. Com o tempo, esse feedback pode melhorar tanto a configuração do Watson Discovery (por exemplo, refinando os parâmetros de pesquisa) quanto para realizar o ajuste fino do LLM.
Clientes de setores regulamentados podem querer incluir uma camada adicional de monitoramento para cumprir as regulamentações e oferecer transparência aos usuários sobre como suas dúvidas estão sendo tratadas e qual o papel da IA na geração de respostas.
Como em qualquer sistema integrado, monitore continuamente o desempenho, a satisfação do usuário e quaisquer possíveis problemas. Esteja preparado para escalar a infraestrutura à medida que a demanda do usuário crescer.