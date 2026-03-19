Muitos fatores influem na escolha de um modelo adequado para seu projeto.

A licença do modelo pode restringir a forma como ele pode ser usado. Por exemplo, a licença de um modelo pode impedir que ele seja usado como parte de uma aplicação comercial.

O conjunto de dados usado para treinar o treinamento do modelo tem um impacto direto em quão bem o modelo funciona para uma aplicação específica e afeta de forma significativa o risco de que o modelo possa gerar respostas sem sentido, ofensivas ou simplesmente indesejadas. Da mesma forma, modelos treinados em dados protegidos por direitos autorais ou privados podem expor seus usuários a responsabilidade legal. A IBM fornece plena transparência de dados de treinamento e indenização por reivindicações legais decorrentes de seus modelos.

O tamanho do modelo (ou seja, com quantos parâmetros ele é treinado) e o tamanho de sua janela de contexto (ou seja, qual é a duração de uma passagem de texto que o modelo pode aceitar) afetam o desempenho do modelo, os requisitos de recursos e, por extensão, o custo e o rendimento. Embora seja tentador seguir a filosofia de "maior é melhor" e escolher um modelo de 20 bilhões de parâmetros, os requisitos de recursos e a melhoria (se houver) na precisão podem não justificar isso. Estudos recentes mostraram que modelos menores podem superar significativamente o desempenho dos maiores para algumas soluções.

Qualquer ajuste fino aplicado a um modelo pode afetar sua adequação a uma tarefa. Por exemplo, a IBM oferece duas versões do modelo Granite: uma ajustada para aplicações gerais de chat e outra ajustada para seguir instruções.

Veja outras considerações ao escolher um modelo incluem: