O diagrama acima mostra as duas formas do padrão de sumarização. A forma mais simples do padrão é a variante Rechear. Nesse padrão:

O conteúdo de um documento é lido e "recheado", ou seja, copiado em sua integridade em um prompt do LLM. Um modelo de prompt é comumente usado para "envolver" o conteúdo com instruções e palavras-chave para direcionar o modelo de destino para gerar um resumo. O prompt resultante é enviado a um LLM treinado, que gera um resumo em resposta.

A abordagem Rechear é ótima para documentos pequenos, mas não funciona para documentos muito grandes para a janela de contexto do LLM ou para coleções de documentos. Felizmente, temos a variante Map-Reduce para essas situações. Na fase Mapear da variante, documentos individuais e/ou subseções de documentos são recheados no LLM usando a abordagem Rechear. Os resumos retornados para os documentos e/ou fragmentos são agregados pela aplicação e, em seguida, enviados a um LLM (4) para gerar um resumo geral do trabalho e/ou conjunto maior de documentos. É possível usar o mesmo LLM que pode ser usado para as fases de Mapear e Reduzir, mas mais frequentemente o modelo Reduzir precisará ser ajustado para gerar resumos agregados sem perder detalhes importantes.

A sumarização conceitual é semelhante a uma tarefa de tradução automática: queremos que o LLM "traduza" um documento longo em um resumo mais curto. Assim, modelos de codificadores-decodificadores como BART e T5 são adequados para soluções de sumarização. A maioria dos LLMs adequados para sumarização é treinada usando um ou mais conjuntos de treinamento disponíveis publicamente extraídos de fontes como notícias, Wikipedia, legislação e publicações científicas, mas geralmente exigem um ajuste fino antes que possam gerar resumos aceitáveis para processos de negócios direcionados e de entrada.

Um processo de negócios complexo normalmente exigirá vários modelos ajustados para gerar resumos para diferentes grupos de usuários. Por exemplo, um sinistro de seguro. O processo poderia exigir LLMs com ajuste fino para sumarização e encaminhamento de sinistros, detecção de fraudes e investigação e para sumarização de relatórios de prestadores de serviços tais como consultores médicos ou de engenharia.