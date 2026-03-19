O IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmistifica o processo de criação do playbook do Ansible por meio de recomendações de conteúdo impulsionadas por IA generativa. Desenvolvido especificamente para acelerar a automação de TI, o WCA for RHAL fornece recomendações de conteúdo que seguem as principais práticas, reduzindo erros e melhorando a consistência de tarefas, funções e playbooks do Ansible. O WCA para RHAL também pode gerar conteúdo usando solicitações de linguagem natural escritas em texto simples em inglês, ajudando a escalar e expandir o acesso à automação dentro da empresa.

O WCA for RHAL usa um grande modelo de linguagem (LLM) IBM Granite que é treinado em conjuntos de dados expansivos de playbook do Ansible. O LLM pode ser ajustado usando os dados da própria empresa para entender as nuances de sua sintaxe e estrutura de automação. Os usuários podem aceitar sugestões como estão ou melhorar as recomendações de conteúdo para suas necessidades exatas, diminuindo ainda mais o time to value para automação e acelerando os ciclos de desenvolvimento por meio de recomendações de conteúdo geradas por IA.

Visão geral da solução