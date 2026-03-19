O IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmistifica o processo de criação do playbook do Ansible por meio de recomendações de conteúdo impulsionadas por IA generativa. Desenvolvido especificamente para acelerar a automação de TI, o WCA for RHAL fornece recomendações de conteúdo que seguem as principais práticas, reduzindo erros e melhorando a consistência de tarefas, funções e playbooks do Ansible. O WCA para RHAL também pode gerar conteúdo usando solicitações de linguagem natural escritas em texto simples em inglês, ajudando a escalar e expandir o acesso à automação dentro da empresa.
O WCA for RHAL usa um grande modelo de linguagem (LLM) IBM Granite que é treinado em conjuntos de dados expansivos de playbook do Ansible. O LLM pode ser ajustado usando os dados da própria empresa para entender as nuances de sua sintaxe e estrutura de automação. Os usuários podem aceitar sugestões como estão ou melhorar as recomendações de conteúdo para suas necessidades exatas, diminuindo ainda mais o time to value para automação e acelerando os ciclos de desenvolvimento por meio de recomendações de conteúdo geradas por IA.
O WCA for RHAL é composto pelos seguintes componentes (mostrados no diagrama acima):
Um playbook do Ansible contém o código necessário para executar a automação em nós e endpoints, por exemplo, servidores, contêineres, dispositivos de rede e serviços de nuvem.
O Playbook Source Code Management (SCM) é onde todos os ramos de produção e desenvolvimento dos playbooks do Ansible são mantidos. Embora existam muitas soluções de SCM disponíveis, as soluções baseadas no Git são as mais comumente utilizadas e, portanto, são assumidas na discussão a seguir.
O Ansible Automation Platform da Red Hat inclui o mecanismo central do Ansible, o serviço de linting, os serviços de gerenciamento de implementação e a interface do usuário para executar e solucionar problemas dos playbooks do Ansible. Normalmente, é configurado para extrair playbooks atualizados do SCM por meio de mesclagem.
O Red Hat Ansible Lightspeed é uma aplicação do IBM watsonx.ai que lê prompts de linguagem natural e contexto de código e os envia para o serviço IBM watsonx Code Assistant para correspondência de modelos de base. Ele gera informações de auditoria de conteúdo e correspondências que envia de volta para o VS Code.
O IBM watsonx Code Assistant Service (WCA for RHAL) é uma aplicação do IBM watsonx que recebe prompts do Red Hat Ansible Lightspeed e realiza a correspondência com um grande modelo de linguagem (LLM). O WCA for RHAL também pode treinar o LLM com datasets adicionais de playbook do Ansible. O IBM watsonx Code Assistant e o Red Hat Ansible Lightspeed trabalham juntos para fornecer propostas completas e precisas de geração de conteúdo que seguem as principais práticas.
Um grande modelos de linguagem (LLM) é um modelo de base para a geração de conteúdo baseado no Granite da IBM para o Ansible. Também pode ser treinado para incluir código de playbooks adicionais gerado por fornecedores ou por usuários corporativos.
O diagrama acima ilustra como os componentes do WCA for RHAL trabalham juntos para reduzir o tempo e melhorar a consistência dos playbooks do Ansible.