Geração de código para o Ansible

Fluxograma com várias formas e símbolos, incluindo um balão de diálogo azul, um ponto de interrogação e uma marca de seleção
Geração de código para o Ansible

O IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmistifica o processo de criação do playbook do Ansible por meio de recomendações de conteúdo impulsionadas por IA generativa. Desenvolvido especificamente para acelerar a automação de TI, o WCA for RHAL fornece recomendações de conteúdo que seguem as principais práticas, reduzindo erros e melhorando a consistência de tarefas, funções e playbooks do Ansible. O WCA para RHAL também pode gerar conteúdo usando solicitações de linguagem natural escritas em texto simples em inglês, ajudando a escalar e expandir o acesso à automação dentro da empresa.

O WCA for RHAL usa um grande modelo de linguagem (LLM) IBM Granite que é treinado em conjuntos de dados expansivos de playbook do Ansible. O LLM pode ser ajustado usando os dados da própria empresa para entender as nuances de sua sintaxe e estrutura de automação. Os usuários podem aceitar sugestões como estão ou melhorar as recomendações de conteúdo para suas necessidades exatas, diminuindo ainda mais o time to value para automação e acelerando os ciclos de desenvolvimento por meio de recomendações de conteúdo geradas por IA.

 

Visão geral da solução
O IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmistifica o processo de criação de playbooks do Ansible por meio da geração
Uma visão geral da solução de geração de código do Ansible mostrando o posicionamento dos principais componentes e suas interconexões.

O WCA for RHAL é composto pelos seguintes componentes (mostrados no diagrama acima):

  1. Um playbook do Ansible contém o código necessário para executar a automação em nós e endpoints, por exemplo, servidores, contêineres, dispositivos de rede e serviços de nuvem.

     

  2. O Playbook Source Code Management (SCM) é onde todos os ramos de produção e desenvolvimento dos playbooks do Ansible são mantidos. Embora existam muitas soluções de SCM disponíveis, as soluções baseadas no Git são as mais comumente utilizadas e, portanto, são assumidas na discussão a seguir.

     

  3. O Ansible Automation Platform da Red Hat inclui o mecanismo central do Ansible, o serviço de linting, os serviços de gerenciamento de implementação e a interface do usuário para executar e solucionar problemas dos playbooks do Ansible. Normalmente, é configurado para extrair playbooks atualizados do SCM por meio de mesclagem.

     

  4. O Red Hat Ansible Lightspeed é uma aplicação do IBM watsonx.ai que lê prompts de linguagem natural e contexto de código e os envia para o serviço IBM watsonx Code Assistant para correspondência de modelos de base. Ele gera informações de auditoria de conteúdo e correspondências que envia de volta para o VS Code.

     

  5. O IBM watsonx Code Assistant Service (WCA for RHAL) é uma aplicação do IBM watsonx que recebe prompts do Red Hat Ansible Lightspeed e realiza a correspondência com um grande modelo de linguagem (LLM). O WCA for RHAL também pode treinar o LLM com datasets adicionais de playbook do Ansible. O IBM watsonx Code Assistant e o Red Hat Ansible Lightspeed trabalham juntos para fornecer propostas completas e precisas de geração de conteúdo que seguem as principais práticas.

     

  6. Um grande modelos de linguagem (LLM) é um modelo de base para a geração de conteúdo baseado no Granite da IBM para o Ansible. Também pode ser treinado para incluir código de playbooks adicionais gerado por fornecedores ou por usuários corporativos.

     

    Uso e passo a passo
O IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmistifica o processo de criação de playbooks do Ansible por meio da geração Um passo a passo da solução mostrando o fluxo de comunicação entre os componentes para a geração de um novo código do Ansible.

O diagrama acima ilustra como os componentes do WCA for RHAL trabalham juntos para reduzir o tempo e melhorar a consistência dos playbooks do Ansible.

  1. Um desenvolvedor extrai o código mais recente do playbook do Ansible de um repositório de código no Playbook SCM e abre no VS Code.

  2. O desenvolvedor adiciona uma tarefa do Ansible na forma de um prompt de linguagem natural; por exemplo, - name: Install httpd.conf usando um modelo.

  3. A extensão Ansible para VS Code envia uma solicitação Lightspeed ao IBM watsonx Code Assistant Service.

  4. O IBM watsonx Code Assistant gera uma resposta ao prompt de linguagem natural. A resposta se baseia no conteúdo de seu LLM, bem como em todo o contexto que pode obter de qualquer outro código existente, variáveis e outras informações no arquivo.

  5. O IBM watsonx Code Assistant envia a resposta ao prompt de linguagem natural na forma de código do Ansible (YAML). Um exemplo do conteúdo gerado aparece abaixo. ansible.builtin.template:

      src:httpd.conf.j2
      dest:/etc/httpd/conf/httpd.conf
      mode:“0644”
      owner:root
      group:root

  6. O desenvolvedor aceita e/ou modifica a proposta de conteúdo gerada por IA, confirma a alteração e envia a confirmação para o repositório no SCM do Playbook.

  7. Um projeto Ansible configurado na Red Hat Ansible Automation Platform detecta a atualização no SCM do playbook, baixa o código atualizado e executa o playbook atualizado nos endpoints indicados.

Pré-requisitos

  • Microsoft Visual Studio Code for MacOS ou Linux
  • python3
  • ansible, ansible-lint
  • Extensão Ansible para VS Code
  • Plataforma de automação Red Hat Ansible
  • Conta RedHat.com ou GitHub.com
  • Conexão com o IBM watsonx Code Assistant
  • Microsoft Visual Studio Code for Windows
  • Windows Services for Linux (WSL) versão 2
  • Fedora 37, CentOS ou RHEL 8 Container Base for WSL
  • python3, ansible e ansible-lint conforme acima
Funcionalidades exclusivas do IBM watsonx Code Assistant
  • Geração de código: simplifica o processo de geração de playbooks do Ansible usando entradas na descrição da tarefa do Ansible.
  • Imposição de padrões de programação: permite o treinamento de conteúdo do Ansible que segue as principais práticas públicas e empresariais, o que, por sua vez, gera códigos que seguem esses padrões.
  • Aprimoramento da produtividade: integra recomendações de código geradas por IA diretamente ao ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).
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Colaboradores

Al Hamid, Pete Nuwayser, Chris Kirby, Mihai Criveti

Atualizado em: 5 de dezembro de 2023