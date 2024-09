O portfólio da IBM de soluções de banco de dados SaaS na Amazon Web Services (AWS) permite que as empresas escalem aplicações, análises e IA em todo o cenário de nuvem híbrida.

Por meio de nossa parceria com a Amazon Web Services, a IBM continua a entregar o banco de dados Db2 com foco na nuvem para cargas de trabalho transacionais e analíticas testadas, resilientes e escaláveis.

Agora disponível: IBM Planning Analytics as a Service

Para ajudar os clientes a obter alta disponibilidade e escalabilidade elástica sob demanda, trouxemos o poder do IBM Planning Analytics as a Service on AWS.