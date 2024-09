Parceria entre IBM e AWS

Juntas, a IBM e a AWS estão potencializando sua parceria estratégica líder do setor, respondendo às demandas de clientes e parceiros e ajudando clientes a acessarem as tecnologias e serviços da IBM de que necessitam no AWS Marketplace, em 92 países. Essa expansão global oferece mais acesso às principais tecnologias de IA e dados da IBM, com 44 listagens de produtos, incluindo 29 ofertas SaaS.



Saiba mais sobre a expansão geográfica



A IBM continua expandindo a capacidade dos parceiros de canal da IBM de revender software da IBM no AWS Marketplace com disponibilidade em 15 países: Austrália, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polônia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Os clientes que trabalham com parceiros da IBM conseguem alcançar maior eficiência no processo de aquisição pelo AWS Marketplace com a ajuda de seus parceiros favoritos.

Saiba mais sobre o programa de revendedores