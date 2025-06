Soluções de proteção contra ransomware

Uma infecção por ransomware pode ser custosa e disruptiva, especialmente se a única maneira de retornar às operações normais de negócios for pagar o resgate dos cibercriminosos.Como você pode impedir que o ransomware interrompa a continuidade dos negócios e se recuperar rapidamente quando os ataques ocorrem?

Com uma abordagem zero trust, detecte e responda aos ataques de ransomware gerenciando os riscos de cibersegurança, identificando as vulnerabilidades e minimizando o impacto dos ataques de maneira proativa.