Implemente código seguro mais rápido com automação orientada por políticas, segurança shift-left e observabilidade em tempo real, com IA em seu núcleo.
Incorpore segurança, conformidade, gerenciamento de vulnerabilidades e de exposição em cada etapa do seu pipeline de DevOps — do provisionamento de infraestrutura ao tempo de execução — com verificações automatizadas e em tempo real, insights e validação.
Com detecção de risco no nível do código, juntamente com definições de infraestrutura validadas, aplicação automatizada de políticas, observabilidade contínua e correção governada, a segurança vira padrão — não uma etapa posterior.
Use priorização com IA para permitir que as equipes foquem nas vulnerabilidades e problemas mais críticos, que podem derrubar a produção ou bloquear lançamentos, em vez de perseguir alertas de baixo valor.
As verificações de segurança e de políticas são incorporadas diretamente ao código, à infraestrutura como código e aos fluxos de trabalho de desenvolvedores, para que as equipes identifiquem problemas enquanto constroem, e não depois que os pipelines quebram.
Dê às equipes condições de entregar aplicações seguras mais rapidamente, reduzindo retrabalho e atrasos com testes automatizados, insights em tempo real e processos de segurança simplificados.
Vulnerabilidades frequentemente aparecem depois que as builds terminam, gerando retrabalho e atrasando a entrega. Verificações antecipadas e automatizadas detectam vulnerabilidades cedo, priorizam os itens mais críticos e simplificam a correção. Isso reduz o atrito e evita que código arriscado avance.
Ferramentas tradicionais de monitoramento são difíceis e demoradas de configurar, exigindo muita experiência com programação e scripts. Essas ferramentas também são propensas a gerar falsos alertas por questões como pequenas mudanças na IU.
As equipes de TI podem ter dificuldade para priorizar alertas por falta de contexto, criando ruído e tornando a triagem de incidentes mais lenta. A correlação inteligente de sinais da aplicação e a classificação de alertas com base no impacto podem reduzir o ruído e acelerar a identificação da causa raiz.
Edições manuais na nuvem, desvio de ambiente e modelos inconsistentes aumentam riscos operacionais, de segurança, de conformidade e de custos. Estabeleça infraestrutura como código (IaC) orientada por políticas como sistema de registro, aplicando proteções de políticas como código. Padronize e garanta que toda mudança seja versionada, validada e esteja em conformidade em ambientes híbridos.
As empresas administram milhares de ativos e atualizações constantes, tornando a aplicação manual de patches lenta e propensa a erros. Alto risco, documentação pesada e pressão de conformidade dificultam a aplicação de patches em tempo hábil.
As soluções de DevSecOps da IBM integram segurança em cada camada do seu stack de TI