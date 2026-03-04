Soluções de DevSecOps

Implemente código seguro mais rápido com automação orientada por políticas, segurança shift-left e observabilidade em tempo real, com IA em seu núcleo.

Desbloqueie a segurança shift-left

Segurança que acelera a implementação e a entrega de aplicações

Incorpore segurança, conformidade, gerenciamento de vulnerabilidades e de exposição em cada etapa do seu pipeline de DevOps — do provisionamento de infraestrutura ao tempo de execução — com verificações automatizadas e em tempo real, insights e validação.
Torne a segurança o padrão

Com detecção de risco no nível do código, juntamente com definições de infraestrutura validadas, aplicação automatizada de políticas, observabilidade contínua e correção governada, a segurança vira padrão — não uma etapa posterior.
Priorize riscos com inteligência orientada por IA

Use priorização com IA para permitir que as equipes foquem nas vulnerabilidades e problemas mais críticos, que podem derrubar a produção ou bloquear lançamentos, em vez de perseguir alertas de baixo valor.
Crie proteções no código e na infraestrutura

As verificações de segurança e de políticas são incorporadas diretamente ao código, à infraestrutura como código e aos fluxos de trabalho de desenvolvedores, para que as equipes identifiquem problemas enquanto constroem, e não depois que os pipelines quebram.
Acelere a entrega de código seguro

Dê às equipes condições de entregar aplicações seguras mais rapidamente, reduzindo retrabalho e atrasos com testes automatizados, insights em tempo real e processos de segurança simplificados.

Desafios de segurança no pipeline de DevOps

Vulnerabilidade descoberta tarde demais

Vulnerabilidades frequentemente aparecem depois que as builds terminam, gerando retrabalho e atrasando a entrega. Verificações antecipadas e automatizadas detectam vulnerabilidades cedo, priorizam os itens mais críticos e simplificam a correção. Isso reduz o atrito e evita que código arriscado avance.

Renderização digital de um bloco do kit de ferramentas de automação exibindo diferentes fios que conectam valores monetários a resultados, mostrando responsabilização financeira e visibilidade de recursos
Representação digital de um bloco do kit de ferramentas de automação exibindo um input em linguagem natural que gera código e uma tela com objetos 3D que representam infraestrutura em nuvem, mostrando o desenvolvimento de código para gerenciar ativos

Configuração lenta e manual de CI/CD

Ferramentas tradicionais de monitoramento são difíceis e demoradas de configurar, exigindo muita experiência com programação e scripts. Essas ferramentas também são propensas a gerar falsos alertas por questões como pequenas mudanças na IU. 

Ruído de alertas e triagem ineficiente

As equipes de TI podem ter dificuldade para priorizar alertas por falta de contexto, criando ruído e tornando a triagem de incidentes mais lenta. A correlação inteligente de sinais da aplicação e a classificação de alertas com base no impacto podem reduzir o ruído e acelerar a identificação da causa raiz.

Representação digital de um bloco do kit de ferramentas de automação exibindo uma roda, uma caixa transparente e uma estrutura em formato de carrossel que contém diferentes aplicações, mostrando gerenciamento de aplicações e insights orientados por IA
Representação digital de um bloco do kit de ferramentas de automação exibindo um bloco com um mapa e objetos emergentes que representam o status operacional e controles deslizantes, mostrando gerenciamento de desempenho de ativos físicos

Mudanças de infraestrutura inconsistentes e sem governança

Edições manuais na nuvem, desvio de ambiente e modelos inconsistentes aumentam riscos operacionais, de segurança, de conformidade e de custos. Estabeleça infraestrutura como código (IaC) orientada por políticas como sistema de registro, aplicando proteções de políticas como código. Padronize e garanta que toda mudança seja versionada, validada e esteja em conformidade em ambientes híbridos.

 

Excesso de patches e fluxos de trabalho propensos a erro

As empresas administram milhares de ativos e atualizações constantes, tornando a aplicação manual de patches lenta e propensa a erros. Alto risco, documentação pesada e pressão de conformidade dificultam a aplicação de patches em tempo hábil.

Renderização digital de um bloco do kit de ferramentas de automação exibindo um compartimento transparente preenchido com quadrados organizados e, na parte superior, um scanner que identifica problemas em diferentes stacks de aplicações  

DevSecOps com IA, sem a proliferação de ferramentas

Fotografia de Landon Nordeman de um cliente interagindo com uma tela digital que exibe um grafo de rede com nós e clusters interconectados, no IBM Think 2024, em Boston, Massachusetts.
IBM Instana
Detecte problemas antecipadamente e acelere a CI/CD com insights em tempo real
Pessoa em um escritório moderno usando uma tela de televisão para apresentar código a colegas de equipe.
IBM Concert
Visibilidade contínua dos riscos e remediação automática
Duas pessoas sentadas em uma mesa compartilhada com dois monitores, cadeiras de escritório e um quadro branco com diagramas coloridos e anotações em um ambiente de escritório moderno.
IBM Terraform
Crie uma infraestrutura orientada por políticas para um dimensionamento seguro como código
Explorar recursos adicionais
report
Spotlight carousel report illustration
O guia de segurança shift-left
Você vai aprender como práticas proativas eliminam vulnerabilidades em fases finais.
news
Spotlight carousel news illustration
O guia de DevOps de 2026
Explore uma ampla variedade de tópicos de DevOps, dos fundamentos do ciclo de vida de DevOps à automação de infraestrutura, observabilidade e muito mais.
report
Spotlight carousel report illustration
Observabilidade full stack para equipes de DevOps
Maximizando a segurança ao minimizar pontos cegos
news
Spotlight carousel news illustration
O que é segurança do DevOps?
Uma abordagem de desenvolvimento em que processos de segurança são priorizados e executados durante cada etapa do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).
report
Spotlight carousel report illustration
O futuro da observabilidade está na IA
14% dos desafios de DevOps têm origem em segurança
Dê o próximo passo

As soluções de DevSecOps da IBM integram segurança em cada camada do seu stack de TI

 Desbloqueie a segurança shift-left Obtenha o guia de observabilidade de DevOps
Explore as soluções de DevSecOps da IBM Experimente o IBM Instana Experimente o IBM® Concert