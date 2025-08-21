Investigue e resolva incidentes de TI até 80% mais rápido com a IA agêntica
O primeiro passo para resolver um problema de TI é entender por completo a natureza e a extensão do incidente, inclusive a identificação da provável causa raiz. Porém, essa investigação exige tempo e conhecimentos especializados, o que pode reduzir de forma significativa o tempo médio de reparo (MTTR), sobretudo no caso de problemas mais complexos. O IBM® Instana Observability oferece investigação inteligente de incidentes com IA agêntica, proporcionando análises de causa raiz mais rápidas, abrangentes e precisas.
Inicie uma investigação completa com IA agêntica sobre um incidente com apenas um clique para identificar seus detalhes, onde ele ocorreu e seu impacto.
Utilize a IA generativa para criar um runbook de ações passo a passo para remediar o incidente e criar um script Bash para cada etapa, economizando tempo de desenvolvimento.
Gere um resumo instantâneo do incidente, incluindo a provável causa raiz, o impacto nos negócios e as ações realizadas para compartilhar com stakeholders.
Use o assistente de bate-papo com IA para solicitar análises adicionais, examinar os dados sem sair da página do incidente ou gerar gráficos e tabelas para entender melhor o problema.
Libere o desempenho das aplicações nativas da nuvem com a observabilidade automatizada orientada por IA.