Representação visual de gráficos de dados conectados, alertas e indicadores de status em um fluxo de trabalho.

Acelere a resposta e a recuperação

O primeiro passo para resolver um problema de TI é entender por completo a natureza e a extensão do incidente, inclusive a identificação da provável causa raiz. Porém, essa investigação exige tempo e conhecimentos especializados, o que pode reduzir de forma significativa o tempo médio de reparo (MTTR), sobretudo no caso de problemas mais complexos. O IBM® Instana Observability oferece investigação inteligente de incidentes com IA agêntica, proporcionando análises de causa raiz mais rápidas, abrangentes e precisas.

Características principais

Dashboard do Instana mostrando o full stack do monitoramento do desempenho de aplicações
Investigue por completo com apenas um clique
  • Quando você inicia uma investigação com IA agêntica sobre um incidente, o Instana cria uma hipótese imediatamente para identificar os detalhes do ocorrido, determinando onde aconteceu e seu impacto e fornecendo dados completos em questão de segundos.

  • O Instana exibe o raciocínio e as ações do agente de IA em tempo real, possibilitando que você supervisione a linha de raciocínio e valide as conclusões.
Dashboard do Instana mostrando a descoberta automática do monitoramento de desempenho de aplicações
Agilize a remediação
  • Depois de verificar a hipótese da causa do incidente determinada pelo IBM Instana, é hora de remediar. O Instana usa a IA agêntica para criar um runbook de ações passo a passo.

  • Mantenha controle total sobre quais ações são implementadas.
Resumo dos logs em contexto demonstrando período de retenção, volume de logs e contagem de logs
Automatize para reduzir ainda mais o MTTR
  • Com apenas alguns cliques, o Instana cria um script Bash ou playbook do Ansible correspondente a cada etapa da remediação.
  • Exporte seu script para o GitHub ou o Gitlab para análise, teste e implementação.
Rastrear dados do Jaeger na interface do usuário do Instana
Deixe a IA fazer o trabalho manual
  • Clique em “Gerar um resumo” para o Instana fazer um resumo do incidente, incluindo informações importantes como a provável causa raiz, o impacto nos negócios e as ações executadas.
Benefícios

Entenda os incidentes mais rápido

Inicie uma investigação completa com IA agêntica sobre um incidente com apenas um clique para identificar seus detalhes, onde ele ocorreu e seu impacto.
Agilize a remediação

Utilize a IA generativa para criar um runbook de ações passo a passo para remediar o incidente e criar um script Bash para cada etapa, economizando tempo de desenvolvimento.
Reduza o trabalho manual

Gere um resumo instantâneo do incidente, incluindo a provável causa raiz, o impacto nos negócios e as ações realizadas para compartilhar com stakeholders.
Obtenha respostas instantaneamente

Use o assistente de bate-papo com IA para solicitar análises adicionais, examinar os dados sem sair da página do incidente ou gerar gráficos e tabelas para entender melhor o problema.

Recursos

