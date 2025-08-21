O primeiro passo para resolver um problema de TI é entender por completo a natureza e a extensão do incidente, inclusive a identificação da provável causa raiz. Porém, essa investigação exige tempo e conhecimentos especializados, o que pode reduzir de forma significativa o tempo médio de reparo (MTTR), sobretudo no caso de problemas mais complexos. O IBM® Instana Observability oferece investigação inteligente de incidentes com IA agêntica, proporcionando análises de causa raiz mais rápidas, abrangentes e precisas.