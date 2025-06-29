Resolva incidentes mais rápido com o IBM Instana Intelligent Incident Investigation impulsionado por IA agêntica

29 de junho de 2025

Stephen Hussey

Anunciamos a funcionalidade mais recente de IA do IBM Instana, o Intelligent Incident Investigation impulsionado por IA agêntica, agora disponível em pré-visualização. O Instana já usa a IA causal para identificar a provável causa raiz de um incidente. Mas agora, com um único clique, os usuários podem iniciar uma investigação completa de IA agêntica sobre o incidente, e o Instana criará imediatamente uma hipótese para identificar os detalhes do problema, onde ocorreu e seu impacto, fornecendo conhecimento completo do incidente em segundos.

Com custos de downtime superiores a US$ 300 mil por hora para empresas de médio e grande portes,de acordo com a ITIC, segundos fazem diferença. Combinados com os ambientes dinâmicos distribuídos nos quais muitas empresas operam, incluindo o uso de microsserviços, conteinerização, padrões nativos da nuvem e arquiteturas híbridas e multinuvem, os sistemas de TI agora são incrivelmente grandes e complexos. Além disso, esses ambientes geram uma enorme quantidade de dados operacionais, que dificultam a identificação dos sinais no ruído.

Ferramentas de observabilidade de ponta a ponta full stack, como o IBM Instana, incluem recursos de automação e IA que aceleram a identificação, o rastreamento e a resolução de problemas, e ajudam a reduzir o MTTR. Mas ainda leva tempo e experiência para seguir o encadeamento de um problema para pesquisar e solucionar problemas em suas aplicações e infraestrutura.

Investigue incidentes mais rápido com o IBM Instana Intelligent Incident Investigation

São 2h da manhã e sua ferramenta de observabilidade detectou um incidente com impacto nos negócios. Seu SRE de plantão é pesquisado e abre o notebook. Sua missão: descobrir qual é o problema específico, o que o causou e, em seguida, resolvê-lo o mais rápido possível. Em vez de pular de dashboard para dashboard seguindo a sequência do incidente pelas aplicações e infraestrutura, e se nosso SRE pudesse usar a IA agêntica para fazer o trabalho investigativo para ele?

No Instana, o raciocínio e as ações do agente de IA que faz a investigação do incidente são exibidos em tempo real, permitindo que o SRE supervisione sua linha de pensamento e valide as descobertas. Os primeiros usuários do Intelligent Incident Investigation do Instana relataram um aumento de até 80% no tempo necessário para investigar incidentes.

“Estamos entusiasmados em usar o novo Intelligent Incident Investigation do Instana”, disse Mahesh Billa, da organização CIO da IBM para cliente zero. "Isso tem o potencial de fazer nossa equipe de operações passar da detecção de incidentes à investigação e à remediação em tempo recorde."

Principais benefícios do IBM Instana Intelligent Incident Investigation

1. Remedeie mais rapidamente

Depois de investigar o incidente e verificar a hipótese do Instana, é hora de remediar. O Instana usa IA agêntica aqui também: usando os resultados da investigação de incidentes, o SRE pode avaliar um runbook passo a passo de ações criadas para remediar o incidente. Agora, o SRE concentra seu tempo em agir para corrigir o problema, mantendo controle total sobre as ações implementadas.

2. Automatize para reduzir ainda mais o MTTR

Não consegue se lembrar dos argumentos e parâmetros às 2h da manhã para uma determinada ação? Você não está sozinho.  O Instana também ajuda aqui. Com alguns cliques, um script Bash é criado para cada etapa, que pode ser exportado para o GitHub para avaliações, testes e implementação.

3. Deixe a documentação se escrever

Uma tarefa crítica, mas tediosa após qualquer incidente, é documentar exatamente o que aconteceu e compartilhar com os stakeholders. O Instana também cuida disso: clique em “Gerar um resumo”, e o Instana resumirá o incidente, incluindo informações importantes, como causa raiz, impacto nos negócios e ações executadas.

O Instana Intelligent Incident Investigation é um divisor de águas

A IA agêntica integrada fornece uma identificação da causa raiz mais rápida, abrangente e precisa para você obter um conhecimento completo do incidente em segundos. Com o Intelligent Incident Investigation e a remediação, você pode:

  • Entender os incidentes de forma mais rápida e melhor
  • Acelerar a resposta e a recuperação
  • Automatizar a correção e a recuperação de incidentes
  • Eliminar o trabalho manual, como a sumarização de incidentes

O IBM Instana oferece visibilidade completa em aplicações, serviços e infraestrutura para detecção e resolução rápidas de problemas. Por que o Instana em vez de outras ferramentas de observabilidade e APM?

  • Premiado: o Instana recebeu o prêmio TrustRadius 2025 Top Rated em Observability, Gerenciamento de Desempenho de Aplicações (APM), Monitoramento de Infraestrutura de TI e Monitoramento de Kubernetes. Também foi nomeado Produto do ano de 2024 da CRN na categoria APM e Observabilidade.
  • Intuitivo para começar e usar: com a instalação de agente único e a descoberta automática de aplicações, você pode configurar em poucos minutos. IU fácil de usar, dashboards prontos para uso, e automação e IA em todas as partes da plataforma reduzem a curva de aprendizado, o trabalho manual e o downtime.
  • Sem pontos cegos: enquanto outros fornecedores de observabilidade coletam amostras e suavizam os dados, o Instana captura 100% de todos os rastreamentos em tempo real, garantindo visibilidade completa, melhor análise de causa raiz e recuperação mais rápida.
  • Preços simples, previsíveis e acessíveis: economize dinheiro em comparação com os concorrentes com preços fáceis de entender e sem taxas ocultas ou surpresa.
  • Flexibilidade de implementação: ao contrário dos fornecedores somente de SaaS, o Instana é oferecido como SaaS e local, com paridade de funcionalidades, para uma verdadeira flexibilidade de implementação.

O IBM Instana Intelligent Incident Investigation está agora em pré-visualização.

