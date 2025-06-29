Resolva incidentes mais rápido com o IBM Instana Intelligent Incident Investigation impulsionado por IA agêntica

Anunciamos a funcionalidade mais recente de IA do IBM Instana, o Intelligent Incident Investigation impulsionado por IA agêntica, agora disponível em pré-visualização. O Instana já usa a IA causal para identificar a provável causa raiz de um incidente. Mas agora, com um único clique, os usuários podem iniciar uma investigação completa de IA agêntica sobre o incidente, e o Instana criará imediatamente uma hipótese para identificar os detalhes do problema, onde ocorreu e seu impacto, fornecendo conhecimento completo do incidente em segundos.

Com custos de downtime superiores a US$ 300 mil por hora para empresas de médio e grande portes,de acordo com a ITIC, segundos fazem diferença. Combinados com os ambientes dinâmicos distribuídos nos quais muitas empresas operam, incluindo o uso de microsserviços, conteinerização, padrões nativos da nuvem e arquiteturas híbridas e multinuvem, os sistemas de TI agora são incrivelmente grandes e complexos. Além disso, esses ambientes geram uma enorme quantidade de dados operacionais, que dificultam a identificação dos sinais no ruído.

Ferramentas de observabilidade de ponta a ponta full stack, como o IBM Instana, incluem recursos de automação e IA que aceleram a identificação, o rastreamento e a resolução de problemas, e ajudam a reduzir o MTTR. Mas ainda leva tempo e experiência para seguir o encadeamento de um problema para pesquisar e solucionar problemas em suas aplicações e infraestrutura.