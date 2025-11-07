Gerenciamento automatizado de patches

O IBM® Concert automatiza o gerenciamento de patches de ponta a ponta ao integrar detecção contínua de vulnerabilidades, priorização de riscos orientada por IA e implementação orquestrada de patches em infraestruturas híbridas e multinuvem. O Concert é compatível com a aplicação de patches em sistemas operacionais, com a aplicação de patches em ambientes de contêineres e de linguagem no roteiro do produto para ampliar ainda mais a cobertura.

Ao substituir a aplicação manual de patches por automação inteligente, o Concert permite que as empresas implementem correções até dez vezes mais rápido, reduzam o tempo médio de correção e diminuam seus custos operacionais. Essa eficiência libera a equipe de TI para focar em iniciativas de maior valor, ao mesmo tempo que fortalece a segurança de todo o ambiente de TI.