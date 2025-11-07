Gerenciamento automatizado de patches

Detecte. Priorize. Corrija. Automatize de ponta a ponta.
Muitas organizações enfrentam uma complexidade esmagadora no gerenciamento de patches, tendo que lidar com milhares de ativos e um fluxo constante de atualizações de fornecedores que exigem coordenação entre múltiplas equipes: proprietários de aplicações, desenvolvedores, segurança e operações. Esse processo, que envolve múltiplos stakeholders e consome muitos recursos, é propenso a atrasos e quase impossível de gerenciar manualmente. À medida que o número de aplicações cresce, o volume de demandas por aplicação de patches aumenta exponencialmente, tornando os métodos manuais cada vez mais insustentáveis.
As empresas precisam lidar com milhares de ativos e atualizações constantes de fornecedores, o que torna o gerenciamento manual de patches impraticável.
As explorações costumam surgir em questão de dias, mas as empresas levam semanas ou meses para aplicar os patches.
Fluxos de trabalho de aplicação de patches que são predominantemente manuais (da preparação à execução e documentação) carregam um alto risco de erros. Isso sobrecarrega as equipes de TI e desacelera o processo significativamente.
Regulamentações (PCI DSS, HIPAA, NIST e outras) exigem a aplicação de patches em tempo hábil, mas a conformidade muitas vezes fica aquém da realidade.
O IBM® Concert automatiza o gerenciamento de patches de ponta a ponta ao integrar detecção contínua de vulnerabilidades, priorização de riscos orientada por IA e implementação orquestrada de patches em infraestruturas híbridas e multinuvem. O Concert é compatível com a aplicação de patches em sistemas operacionais, com a aplicação de patches em ambientes de contêineres e de linguagem no roteiro do produto para ampliar ainda mais a cobertura.
Ao substituir a aplicação manual de patches por automação inteligente, o Concert permite que as empresas implementem correções até dez vezes mais rápido, reduzam o tempo médio de correção e diminuam seus custos operacionais. Essa eficiência libera a equipe de TI para focar em iniciativas de maior valor, ao mesmo tempo que fortalece a segurança de todo o ambiente de TI.
O Concert agrega dados de aplicações de múltiplas fontes (incluindo scanners de vulnerabilidade, monitores de infraestrutura de TI, inventários de aplicações e o banco de dados de CVEs) para construir automaticamente a topologia de suas aplicações. Isso dá às equipes uma visão holística de onde os patches são necessários, quais ativos são afetados e a gravidade de cada vulnerabilidade.
O Concert aplica IA generativa para ponderar o risco e o contexto de negócios, gerando uma pontuação de risco. Os fatores considerados incluem mapeamento de dependências, topologia do sistema, criticidade do serviço, janelas de manutenção e prioridades organizacionais. Em vez de uma abordagem genérica de "aplicar todos os patches", o mecanismo de IA do Concert produz planos de aplicação de patches otimizados que equilibram velocidade, risco e tempo de atividade.
O Concert é compatível com a aplicação de patches do sistema operacional no Windows Server, Red Hat e outras distribuições Linux. Ele pode aproveitar ferramentas como Ansible Playbooks (na AWS ou em outros ambientes) para executar lançamentos de patches durante janelas de manutenção definidas, garantindo uma implementação confiável com downtime mínimo e alinhamento aos cronogramas de negócios.
Olhando para o futuro, as funcionalidades planejadas no roteiro estenderão os recursos de gerenciamento de patches do Concert para ambientes de contêineres e de linguagem modernos, oferecendo cobertura abrangente para cenários de TI em constante evolução.
O Concert é fácil de usar e foi criado para lidar com ambientes de clientes de qualquer complexidade, automatizando não apenas a aplicação de patches em si, mas todo o processo de gerenciamento de ponta a ponta. Ao eliminar o esforço manual, o Concert reduz a sobrecarga administrativa e o erro humano, ao mesmo tempo em que diminui o tempo total e o custo da aplicação de patches. Isso dá às equipes de TI a capacidade de se concentrar em inovação e outras iniciativas de maior valor.
"Estávamos procurando uma solução única no mercado que combinasse todos os aspectos complexos do gerenciamento de patches e automatizasse tudo de forma confiável."
Dr. Peter Leukert, CIO do Grupo Deutsche Telekom
