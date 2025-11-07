Gerenciamento automatizado de patches

Detecte. Priorize. Corrija. Automatize de ponta a ponta.

Desafio de negócio

Muitas organizações enfrentam uma complexidade esmagadora no gerenciamento de patches, tendo que lidar com milhares de ativos e um fluxo constante de atualizações de fornecedores que exigem coordenação entre múltiplas equipes: proprietários de aplicações, desenvolvedores, segurança e operações. Esse processo, que envolve múltiplos stakeholders e consome muitos recursos, é propenso a atrasos e quase impossível de gerenciar manualmente. À medida que o número de aplicações cresce, o volume de demandas por aplicação de patches aumenta exponencialmente, tornando os métodos manuais cada vez mais insustentáveis.
Sobrecarga e complexidade de patches

As empresas precisam lidar com milhares de ativos e atualizações constantes de fornecedores, o que torna o gerenciamento manual de patches impraticável.
Lentidão na aplicação de patches versus agilidade nas explorações

As explorações costumam surgir em questão de dias, mas as empresas levam semanas ou meses para aplicar os patches.
Sobrecarga de processos manuais e risco de erros

Fluxos de trabalho de aplicação de patches que são predominantemente manuais (da preparação à execução e documentação) carregam um alto risco de erros. Isso sobrecarrega as equipes de TI e desacelera o processo significativamente. 
Pressão de conformidade e auditoria

Regulamentações (PCI DSS, HIPAA, NIST e outras) exigem a aplicação de patches em tempo hábil, mas a conformidade muitas vezes fica aquém da realidade.

A IBM enfrenta o desafio

O IBM® Concert automatiza o gerenciamento de patches de ponta a ponta ao integrar detecção contínua de vulnerabilidades, priorização de riscos orientada por IA e implementação orquestrada de patches em infraestruturas híbridas e multinuvem. O Concert é compatível com a aplicação de patches em sistemas operacionais, com a aplicação de patches em ambientes de contêineres e de linguagem no roteiro do produto para ampliar ainda mais a cobertura.

Ao substituir a aplicação manual de patches por automação inteligente, o Concert permite que as empresas implementem correções até dez vezes mais rápido, reduzam o tempo médio de correção e diminuam seus custos operacionais. Essa eficiência libera a equipe de TI para focar em iniciativas de maior valor, ao mesmo tempo que fortalece a segurança de todo o ambiente de TI.
Integração e análise de dados (Detecte) Priorização orientada por IA (Priorize) Orquestração automatizada de patches (Corrija) Automação de fluxos de trabalho (Automatize)

Aplicação do mundo real

A Deutsche Telekom seleciona o IBM Concert para acelerar processos de TI com automação impulsionada por IA

"Estávamos procurando uma solução única no mercado que combinasse todos os aspectos complexos do gerenciamento de patches e automatizasse tudo de forma confiável."

Dr. Peter Leukert, CIO do Grupo Deutsche Telekom

 

Profissional com headset em um computador em uma sala escura com várias telas

Casos de uso

Postura de resiliência

Avalie sua postura de resiliência e automatize a remediação com ações orientadas por IA.

Gerenciamento de vulnerabilidades de aplicações

Obtenha visibilidade unificada das vulnerabilidades de aplicações e infraestrutura com priorização de riscos orientada por IA.
Gerenciamento de conformidade das aplicações

Utilize agentes de IA para conformidade contínua e em tempo real com políticas padrão e personalizadas.
Gerenciamento de certificados SSL/TSL

Centralize e automatize o monitoramento da integridade do certificado com insights impulsionados por IA.
Análise de composição de software

Capacite as equipes de aplicações para minimizar os riscos da cadeia de suprimentos de software e melhorar a produtividade do desenvolvedor.

Recursos

Comunicados do IBM Concert

Acompanhe os comunicados sobre produtos e clientes relacionados ao IBM Concert.

 Documentação

Explore a documentação oficial do IBM Concert.

 Estudos de caso

Explore os estudos de caso do IBM Concert.

 Comunidade

Explore a comunidade de usuários do IBM Concert.
