As equipes de DevOps e SRE estão adotando uma abordagem de observabilidade "shift-left" como parte integrante de suas atividades, visando solucionar problemas de maneira proativa antes que eles ocorram. Com o monitoramento sintético (também conhecido como monitoramento ativo ou proativo), eles criam e executam testes sintéticos para implementar lançamentos mais rápidos e seguros e sempre otimizar a experiência do usuário.

No entanto, as ferramentas tradicionais de monitoramento sintético são difíceis e demoradas de configurar e exigem vasta experiência em programação e criação de scripts. Essas ferramentas também são propensas a gerar alertas falsos devido a falhas de script causadas por problemas como pequenas alterações na interface do usuário.

O IBM Instana Observability oferece monitoramento sintético capaz de simular ações do usuário em um aplicativo com base em fatores como localização geográfica, tipos de rede, diferentes dispositivos e mais. Esses testes sintéticos monitoram o tempo todo as características de desempenho, como disponibilidade e tempo de resposta, em intervalos predefinidos específicos.

Com a oferta de dados contextuais em tempo real sobre o desempenho da aplicação, você pode identificar os problemas de maneira proativa por meio de notificações de falhas e agilizar a investigação deles com recursos de IA agêntica. O IBM Instana oferece também uma solução de monitoramento sintético de pouco código. Seja para se preparar para lançar seu produto em um novo mercado ou para atender aos seus SLOs, você pode continuar implementando código em escala com segurança.