Simule interações de usuários de diferentes locais para monitorar e otimizar o desempenho da aplicação
As equipes de DevOps e SRE estão adotando uma abordagem de observabilidade "shift-left" como parte integrante de suas atividades, visando solucionar problemas de maneira proativa antes que eles ocorram. Com o monitoramento sintético (também conhecido como monitoramento ativo ou proativo), eles criam e executam testes sintéticos para implementar lançamentos mais rápidos e seguros e sempre otimizar a experiência do usuário.
No entanto, as ferramentas tradicionais de monitoramento sintético são difíceis e demoradas de configurar e exigem vasta experiência em programação e criação de scripts. Essas ferramentas também são propensas a gerar alertas falsos devido a falhas de script causadas por problemas como pequenas alterações na interface do usuário.
O IBM Instana Observability oferece monitoramento sintético capaz de simular ações do usuário em um aplicativo com base em fatores como localização geográfica, tipos de rede, diferentes dispositivos e mais. Esses testes sintéticos monitoram o tempo todo as características de desempenho, como disponibilidade e tempo de resposta, em intervalos predefinidos específicos.
Com a oferta de dados contextuais em tempo real sobre o desempenho da aplicação, você pode identificar os problemas de maneira proativa por meio de notificações de falhas e agilizar a investigação deles com recursos de IA agêntica. O IBM Instana oferece também uma solução de monitoramento sintético de pouco código. Seja para se preparar para lançar seu produto em um novo mercado ou para atender aos seus SLOs, você pode continuar implementando código em escala com segurança.
Veja imediatamente onde ocorrem as lentidões, qual é o problema e qual o alcance do impacto
Identifique gargalos de desempenho, anomalias de recursos e problemas operacionais em tempo real
Capture dados de rastreio e métricas em várias plataformas e serviços, para melhorar a visibilidade das equipes de engenharia
Com visibilidade detalhada dos incidentes, identifique a causa e isole o código-fonte responsável
Monitore e otimize as experiências do usuário final em todos os endpoints com software de monitoramento de experiência digital nativo da nuvem.
O monitoramento de aplicativos móveis com o IBM Instana Observability ajuda você a identificar e tratar de problemas rapidamente para reduzir o risco de frustração ou perda de usuários.
Ofereça uma experiência excepcional na web para os clientes com um contexto criterioso e resolução mais rápida dos problemas.
Utilize os recursos de monitoramento sintético do IBM Instana para simular interações do usuário para acelerar o pipeline de CI/CD.