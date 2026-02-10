Monitoramento sintético

Simule interações de usuários de diferentes locais para monitorar e otimizar o desempenho da aplicação
Captura de tela da interface do usuário do monitoramento sintético do Instana
Destaque
Anúncio do monitoramento sintético em CI/CD para IBM Instana Observability, disponível como versão pública preliminar.
Leve os testes de nível de produção para a pré-produção: o Instana adiciona monitoramento sintético ao seu CI/CD. Veja agora por que isso é importante e o que esperar.
Confiabilidade mais inteligente por meio do monitoramento da experiência digital
As principais ferramentas de DEM oferecem às equipes de TI visibilidade completa das jornadas dos usuários, ajudando a garantir uma experiência digital descomplicada em aplicações, sites e aplicativos móveis. Leia esta postagem do blog para saber como o IBM Instana está definindo a próxima era da confiabilidade

Acelere o pipeline de CI/CD monitorando as características de desempenho

As equipes de DevOps e SRE estão adotando uma abordagem de observabilidade "shift-left" como parte integrante de suas atividades, visando solucionar problemas de maneira proativa antes que eles ocorram. Com o monitoramento sintético (também conhecido como monitoramento ativo ou proativo), eles criam e executam testes sintéticos para implementar lançamentos mais rápidos e seguros e sempre otimizar a experiência do usuário.

No entanto, as ferramentas tradicionais de monitoramento sintético são difíceis e demoradas de configurar e exigem vasta experiência em programação e criação de scripts. Essas ferramentas também são propensas a gerar alertas falsos devido a falhas de script causadas por problemas como pequenas alterações na interface do usuário. 

O IBM Instana Observability oferece monitoramento sintético capaz de simular ações do usuário em um aplicativo com base em fatores como localização geográfica, tipos de rede, diferentes dispositivos e mais. Esses testes sintéticos monitoram o tempo todo as características de desempenho, como disponibilidade e tempo de resposta, em intervalos predefinidos específicos.

Com a oferta de dados contextuais em tempo real sobre o desempenho da aplicação, você pode identificar os problemas de maneira proativa por meio de notificações de falhas e agilizar a investigação deles com recursos de IA agêntica. O IBM Instana oferece também uma solução de monitoramento sintético de pouco código. Seja para se preparar para lançar seu produto em um novo mercado ou para atender aos seus SLOs, você pode continuar implementando código em escala com segurança.

 Monitoramento sintético com Instana 101 O poder da observabilidade nos testes de pré-produção

Características principais

Captura de tela do dashboard do Instana mostrando o full stack do monitoramento do desempenho de aplicações
Identifique problemas proativamente e reduza o MTTR

Utilize os scripts de teste de API automáticos para simular testes sintéticos agendados e sob demanda em suas aplicações móveis ou web, verificando o desempenho e a disponibilidade da perspectiva de um usuário hipotético. 

Prepare a equipe de DevOps com uma ferramenta de monitoramento sintético que também seja capaz de executar testes de SSL, DNS e de scripts de navegador, ajudando a identificar problemas como lentidão na resposta, altas taxas de erro ou funcionalidades ausentes. 

 Saiba mais sobre os tipos de execução de testes sintéticos
Captura de tela da IU do produto para testes sintéticos de pouco código do Instana
Lance produtos rapidamente em um novo mercado sem precisar de conhecimentos avançados de programação

Utilize o teste simples de API para monitorar um único endpoint de API REST, realizando uma solicitação HTTP GET para uma URL especificada. Com este teste, os usuários podem configurar parâmetros como URL, códigos de resposta esperados e configurações de tempo limite sem escrever nenhum código.

Execute um teste simples no navegador para verificar se uma página da web apresenta erros de HTTP e se tem disponibilidade básica. Com esse teste, os usuários podem oferecer um URL e o IBM Instana fará um carregamento simples do navegador para verificar o status da página. 

 Saiba mais sobre os tipos de testes de monitoramento sintético
Diagrama de fluxo da arquitetura de pontos de presença (PoP) sintéticos do IBM Instana
Implemente códigos com segurança e regularidade

Reutilize os mesmos testes executados em produção para garantir a uniformidade entre a validação pré-implementação e o monitoramento em condições reais. Adotando as mesmas definições de teste, você elimina lacunas na cobertura e evita uma falsa sensação de confiança provocada por condições de teste incoerentes. 

Capture regressões, dependências quebradas ou degradações de desempenho antes que as mudanças cheguem à produção.  

 Saiba como executar testes sintéticos
Captura de tela do dashboard do Instana mostrando SLOs baseados em monitoramento de resultados sintéticos
Atinja metas de desempenho como latência, tráfego, erros e saturação

Crie e gerencie SLOs com base nos resultados de monitoramento sintético. Selecione e preencha os seguintes campos para configurar seu SLO: entidade (teste sintético), escopo, indicador (latência, tráfego etc.), objetivo (janela de tempo, duração etc.) e identificadores. 

Tenha configurações de alerta geradas automaticamente, conhecidas como SmartAlert, baseadas em modelos predefinidos como lentidão do site, erros de JavaScript e códigos de status de HTTP. Você pode configurar o SmartAlert para ser entregue em um canal de alerta de sua preferência quando o teste sintético de um local falhar. 

 Saiba como criar um SLO
Benefícios

65% Redução no tempo de resposta a incidentes

Veja imediatamente onde ocorrem as lentidões, qual é o problema e qual o alcance do impacto 

 Leia a história do cliente Próximo de zero Downtime planejado ou não planejado

Identifique gargalos de desempenho, anomalias de recursos e problemas operacionais em tempo real

 Leia a história do cliente 50% Mais rápido na detecção de anomalias

Capture dados de rastreio e métricas em várias plataformas e serviços, para melhorar a visibilidade das equipes de engenharia

 Leia a história do cliente Metade O tempo necessário para resolver os incidentes

Com visibilidade detalhada dos incidentes, identifique a causa e isole o código-fonte responsável

 Leia a história do cliente
Casos de uso relacionados
Duas pessoas trabalhando em uma mesa frente a um monitor
Monitoramento da experiência digital

Monitore e otimize as experiências do usuário final em todos os endpoints com software de monitoramento de experiência digital nativo da nuvem.

 Saiba mais
Vista aproximada das mãos de uma pessoa digitando em um smartphone
Monitoramento de aplicativos móveis

O monitoramento de aplicativos móveis com o IBM Instana Observability ajuda você a identificar e tratar de problemas rapidamente para reduzir o risco de frustração ou perda de usuários.

 Saiba mais
Uma pessoa caminhando em uma fábrica segurando um tablet
Monitoramento de website

Ofereça uma experiência excepcional na web para os clientes com um contexto criterioso e resolução mais rápida dos problemas.

 Saiba mais

Recursos

Cinco maneiras de usar uma ferramenta de DEM para transformar a experiência do cliente Desempenho e escalabilidade do PoP sintético ESG: melhoria contínua da experiência digital do usuário final com o IBM Instana Observability Gerenciamento de testes sintéticos, alertas inteligentes, localizações e credenciais com a CLI sintética
