A lacuna de visibilidade

Os ambientes nativos da nuvem estão em constante mudança. Os microsserviços são reimplementados, os contêineres são atualizados, e as plataformas de nuvem enviam atualizações que remodelam silenciosamente as dependências. O que deveria ser observável torna-se fragmentado, e as equipes de DevOps perdem o contexto de que precisam para se manterem à frente.

Parece familiar? Corte o barulho e recupere a clareza em sistemas modernos e rápidos com Full Stack Observability.

≥30%

de sobreposição de dados em torno de ferramentas de telemetria

 14%

dos desafios dos desenvolvedores estão relacionados à segurança

 40%

dos desafios dos desenvolvedores ocorrem ao manipular ou gerenciar dados

 5x

mais usuários dependentes de ferramentas de observabilidade
Quando tudo funciona — até que não funcione

A segurança é o obstáculo mais persistente à entrega nativa da nuvem. Lançamentos rápidos colidem com verificações manuais lentas, e o menor erro de certificado se torna uma interrupção em todo o sistema.

À medida que as arquiteturas se expandem, os fluxos de trabalho de segurança criados para sistemas estáticos ficam para trás, causando falhas recorrentes, pontos cegos dispendiosos e implementações atrasadas.

Ilustração de quadrados espalhados, alguns vermelhos e outros cinza

As plataformas de nuvem mudam constantemente. A AWS introduziu 47 atualizações de serviço em um único mês.

Cada atualização traz novos comportamentos, novas dependências e novos riscos que as avaliações tradicionais não conseguem acompanhar. As equipes passam mais tempo buscando mudanças do que aprimorando o sistema. Frameworks de conformidade, como GDPR, HIPAA e PCI-DSS, aumentam a pressão.

Sem monitoramento adaptativo, as configurações incorretas surgem somente depois de causarem interrupções, violações ou violações de SLA.

Ilustração de uma aplicação centralizada passando por diversos fluxos de trabalho circulares, que se assemelham a um processo tecnológico

Os sistemas nativos da nuvem agora produzem 100 vezes mais dados de observabilidade e até 500 vezes mais transferência de dados do que os aplicativos tradicionais.

Cada atualização de microsserviço, contêiner, gateway e nuvem adiciona outro fluxo de sinal, mas as ferramentas permanecem fragmentadas. Os insights se espalham por formatos e plataformas, transformando experiência em palpite e enterrando problemas reais sob o ruído.

Ilustração de diferentes fluxos de trabalho, vindos da mesma direção
Ilustração de dois gráficos esféricos percentuais: o menor exibe "100x" e o maior exibe "500x".

A complexidade da telemetria continua crescendo

A telemetria está se tornando cada vez mais desafiadora de capturar, gerenciar e interpretar. Cada mudança introduz dados diversos e em expansão (novas métricas, logs e rastreamentos com formatos e significados variados), tornando a normalização e a análise essenciais para obter insights. 

A observabilidade eficaz depende de ferramentas escaláveis, monitoramento adaptativo, dados integrados e alertas proativos para garantir a integridade do sistema em meio a mudanças constantes. 

100x
mais entidades para monitorar em arquiteturas nativas da nuvem
500x
mais dados transferidos para observabilidade

Você está bloqueado pela complexidade de sua TI?

Obtenha os dados por trás dos mitos para simplificar sua TI e gerar resultados de negócios.

A observabilidade orientada por IA estabelece um novo padrão

A observabilidade nativa da nuvem superou os limites humanos. À medida que os microsserviços escalam, a telemetria aumenta, as ferramentas se multiplicam e as equipes dependem de insight compartilhados.

A IA ajuda a reverter essa tendência, reduzindo o ruído, destacando o que importa e vinculando o comportamento do sistema aos resultados de negócios. Com isso, os ambientes de nuvem se tornam observáveis o suficiente para apoiar a otimização contínua para resiliência, confiabilidade e crescimento.

Representação digital de um bloco do kit de ferramentas de automação.
Dê o próximo passo

Mude do monitoramento reativo para insights preditivos automatizados. Explore como a observabilidade impulsionada por IA pode elevar sua estratégia e preparar seus sistemas para o que está por vir.

