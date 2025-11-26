Cut the Cost of Complexity report 2025

A complexidade da TI é cara e pode retardar a inovação. A automação da TI é crítica. Descubra qual é sua posição.
A pesquisa do IBM Institute for Business Value mostra que as empresas altamente automatizadas (empresas que implementaram amplamente a IA generativa nos seus processos de TI) estão tendo uma melhor experiência de crescimento dos negócios e criando valor para o futuro. Com as estratégias certas de dados, nuvem e IA, as empresas podem gerenciar a complexidade da TI e gerar resultados mensuráveis em escala.
A automação inteligente melhora a eficiência de TI e otimiza os investimentos.
Quando operada em escala, a TI impulsionada por IA pode proporcionar um valor comercial significativo.
A complexidade em TI resultados em ineficiências, riscos de segurança e desafios de gestão.
A automação de TI acelera a inovação nos negócios e o valor no longo prazo.
Quer passar mais tempo aumentando o tamanho da sua cesta e menos tempo pensando nos custos de TI?
Quer transformar seu portfólio de TI em um ativo de alto rendimento em vez de um estoque de baixa movimentação?
Quer saber como operar sua infraestrutura de TI como um circuito bem projetado?
Com a ajuda da IBM, a Al Rajhi Capital aumentou o volume de corretagem em 40% e a integração em 1.000% com experiências digitais unificadas. De acordo com o Vice-presidente e Chefe de DevOps de TI da empresa, a empresa passou de a segunda corretagem na Arábia Saudita para a primeira.
Leia o relatório “Reduzir o custo da complexidade” completo do IBM Institute for Business Value para saber como você pode obter mais da sua tecnologia com a automação inteligente de TI.
As declarações da IBM relativas aos planos, às orientações e às intenções estão sujeitas a alteração ou cancelamento sem aviso prévio e a critério exclusivo da IBM. As informações relativas a possíveis produtos futuros destinam-se ao delineamento da direção geral do nosso produto e não devem ser utilizadas na tomada de uma decisão de compra.
As informações mencionadas sobre possíveis produtos futuros não são um compromisso, promessa nem obrigação legal de entregar qualquer material, código ou funcionalidade. Informações sobre potenciais produtos futuros não podem ser incorporadas a nenhum contrato. O desenvolvimento, a liberação e o cronograma de quaisquer recursos ou funcionalidades futuras descritas para nossos produtos permanecem a nosso exclusivo critério.
