Cut the Cost of Complexity report 2025

A pesquisa do IBM Institute for Business Value mostra que as empresas altamente automatizadas (empresas que implementaram amplamente a IA generativa nos seus processos de TI) estão tendo uma melhor experiência de crescimento dos negócios e criando valor para o futuro. Com as estratégias certas de dados, nuvem e IA, as empresas podem gerenciar a complexidade da TI e gerar resultados mensuráveis em escala.