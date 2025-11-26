Cut the Cost of Complexity report 2025

A pesquisa do IBM Institute for Business Value mostra que as empresas altamente automatizadas (empresas que implementaram amplamente a IA generativa nos seus processos de TI) estão tendo uma melhor experiência de crescimento dos negócios e criando valor para o futuro. Com as estratégias certas de dados, nuvem e IA, as empresas podem gerenciar a complexidade da TI e gerar resultados mensuráveis em escala.
28% redução nos custos de TI entre organizações altamente automatizadas¹

A automação inteligente melhora a eficiência de TI e otimiza os investimentos. 

 90% ROI atribuído à transformação digital de nível empresarial¹

Quando operada em escala, a TI impulsionada por IA pode proporcionar um valor comercial significativo.

 36% menos incidentes de cibersegurança com automação inteligente¹

A complexidade em TI resultados em ineficiências, riscos de segurança e desafios de gestão. 

 10% crescimento da receita vinculado diretamente a investimentos em automação¹

A automação de TI acelera a inovação nos negócios e o valor no longo prazo.

Insights do setor
varejo

Quer passar mais tempo aumentando o tamanho da sua cesta e menos tempo pensando nos custos de TI?

Setor bancário e mercados financeiros

Quer transformar seu portfólio de TI em um ativo de alto rendimento em vez de um estoque de baixa movimentação?

Fabricação de produtos eletrônicos

Quer saber como operar sua infraestrutura de TI como um circuito bem projetado?

Com a ajuda da IBM, a Al Rajhi Capital aumentou o volume de corretagem em 40% e a integração em 1.000% com experiências digitais unificadas. De acordo com o Vice-presidente e Chefe de DevOps de TI da empresa, a empresa passou de a segunda corretagem na Arábia Saudita para a primeira.
Leia o relatório “Reduzir o custo da complexidade” completo do IBM Institute for Business Value para saber como você pode obter mais da sua tecnologia com a automação inteligente de TI.

¹Cut the cost of complexity report, IBM Institute for Business Value, novembro de 2025.