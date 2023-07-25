As equipes deDevOps, SREs, Plataformas, ITOps e Desenvolvedores estão sob pressão para manter as aplicações de alto desempenho enquanto operam de forma mais rápida e inteligente do que nunca. Uma área que teve avanços significativos nos últimos anos é a observabilidade. Ela revolucionou a forma como as equipes de TI abordam a prevenção de incidentes.
No entanto, persistem alguns conceitos desatualizados que limitam a produtividade e o sucesso das equipes modernas de engenharia de software.
Neste post de blog, vamos esclarecer um mito sobre a observabilidade: "Você pode ignorar o monitoramento e confiar nos registros".
Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:
A resposta rápida é que os registros podem ser tediosos, propensos a erros e demorados devido à natureza manual. Embora os registros tenham sido usados para entender o comportamento do sistema, eles têm sido menos úteis quando as equipes precisam resolver problemas ou fazer ajustes em tempo real. Por exemplo, em ambientes de produção, controle de qualidade ou preparação, a execução do modo de depuração representa desafios com os registros. Sem instrumentação adequada no local preciso com os dados necessários com antecedência, é impossível fazer alterações em tempo real ou observá-los em ação. Isso significa um esforço manual significativo que envolve não apenas implementar o código, mas também reconstruir o contexto e, ao mesmo tempo, examinar o código real.
Usar registros para rastrear transações individuais (como era feito com registros de solicitações de servidores da web monolíticos) normalmente significa que você precisa levar em consideração as despesas para as taxas de transação de aplicações, todos os microsserviços, rede e armazenamento e semanas de retenção de dados. É claro que tudo isso equivale a muito dinheiro.
Você não precisa olhar para os logs quando há soluções avançadas de observabilidade que fornecem um roteiro exato para os problemas.
O resultado é que usar apenas os registros significa que você está indo muito devagar. Monitorar seus sistemas é crítico, e agora existem soluções avançadas que fornecem recursos de monitoramento em tempo real que incorporam a combinação perfeita de dados de monitoramento, rastreamentos e informações de registros. Essas soluções não apenas fazem ingestão de todas as informações críticas, mas também capturam automaticamente todos os outros dados necessários. A observabilidade em tempo real remove a necessidade de registros, que apresentavam vários desafios, como depuração e identificação da causa raiz dos problemas. Além disso, o custo de armazenar registros transacionais exige grandes esforços analíticos para compreender todos os dados.
Embora as ferramentas de monitoramento já tenham sido consideradas fundamentais para rastrear transações individuais, elas enfrentam desafios significativos em um ambiente de microsserviços. Chris Farrell, vice-presidente de serviços de valor de automação da IBM, descreveu recentemente como o cenário de observabilidade evoluiu em seu artigo do LinkedIn, “Registro é o novo disquete”.
A observabilidade em tempo real surge como um fator fundamental para impulsionar o desenvolvimento eficiente, a solução proativa de problemas e o monitoramento eficaz. Ao mudar da ampla dependência de registros para a observação em tempo real, as organizações podem liberar benefícios significativos. Plataformas avançadas de observabilidade ingerem seletivamente dados críticos, aproveitando métricas de desempenho, dados de configuração e eventos diretamente dos sistemas que estão sendo monitorados.
O monitoramento em tempo real fornece insights oportunos que a log analysis não fornece. A implementação de soluções de fluxo e análise em tempo real ajuda a melhorar a observabilidade, permitindo monitoramento e alertas oportunos.
Tempo real refere-se à capacidade de capturar e processar dados instantaneamente, fornecendo insights e visualizações imediatos. No contexto da observabilidade, os recursos em tempo real oferecem uma abordagem mais moderna, que proporciona inúmeras vantagens.
Embora métricas, registros e rastreamentos sejam componentes importantes, são meros detalhes da implementação dentro de uma estratégia maior. Portanto, é necessário mudar nossa atenção para a utilização eficaz de vários tipos de dados e explorar novas dimensões de observabilidade. A observabilidade em tempo real pode melhorar significativamente os processos de desenvolvimento e os resultados operacionais. Ao adotar essa abordagem, as organizações podem ter a seguinte experiência:
É hora de redefinir a observabilidade e aproveitar o poder dos insights em tempo real para impulsionar a inovação e a excelência operacional.
A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer de forma automática e contínua dados de alta fidelidade (por exemplo, granularidade de um segundo e rastreamentos de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em todo o ambiente móvel, da web, aplicações e infraestrutura. Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.
Fique ligado em nosso próximo blog, onde desmistificamos outro mito comum sobre a observabilidade. Desta vez, desafiaremos a ideia de que a observabilidade é valiosa somente para os SREs. Prepare-se para descobrir os benefícios e as aplicações mais amplos que o aguardam.
