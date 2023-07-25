Desmistificando a observabilidade – Parte 1: por que você não pode ignorar o monitoramento e confiar apenas nos registros

25 de julho de 2023

Ajuma Bella Salifu

As equipes deDevOps, SREs, Plataformas, ITOps e Desenvolvedores estão sob pressão para manter as aplicações de alto desempenho enquanto operam de forma mais rápida e inteligente do que nunca. Uma área que teve avanços significativos nos últimos anos é a observabilidade. Ela revolucionou a forma como as equipes de TI abordam a prevenção de incidentes.

No entanto, persistem alguns conceitos desatualizados que limitam a produtividade e o sucesso das equipes modernas de engenharia de software.

Neste post de blog, vamos esclarecer um mito sobre a observabilidade: "Você pode ignorar o monitoramento e confiar nos registros".

Em nossa série de blogs, desmistificamos o seguinte sobre a observabilidade até agora:

Por que é mito?

A resposta rápida é que os registros podem ser tediosos, propensos a erros e demorados devido à natureza manual. Embora os registros tenham sido usados para entender o comportamento do sistema, eles têm sido menos úteis quando as equipes precisam resolver problemas ou fazer ajustes em tempo real. Por exemplo, em ambientes de produção, controle de qualidade ou preparação, a execução do modo de depuração representa desafios com os registros. Sem instrumentação adequada no local preciso com os dados necessários com antecedência, é impossível fazer alterações em tempo real ou observá-los em ação. Isso significa um esforço manual significativo que envolve não apenas implementar o código, mas também reconstruir o contexto e, ao mesmo tempo, examinar o código real.

O custo dos registros

Usar registros para rastrear transações individuais (como era feito com registros de solicitações de servidores da web monolíticos) normalmente significa que você precisa levar em consideração as despesas para as taxas de transação de aplicações, todos os microsserviços, rede e armazenamento e semanas de retenção de dados. É claro que tudo isso equivale a muito dinheiro.

Fato: confiar apenas nos registros implica que você está progredindo em um ritmo mais lento

Você não precisa olhar para os logs quando há soluções avançadas de observabilidade que fornecem um roteiro exato para os problemas.

O resultado é que usar apenas os registros significa que você está indo muito devagar. Monitorar seus sistemas é crítico, e agora existem soluções avançadas que fornecem recursos de monitoramento em tempo real que incorporam a combinação perfeita de dados de monitoramento, rastreamentos e informações de registros. Essas soluções não apenas fazem ingestão de todas as informações críticas, mas também capturam automaticamente todos os outros dados necessários. A observabilidade em tempo real remove a necessidade de registros, que apresentavam vários desafios, como depuração e identificação da causa raiz dos problemas. Além disso, o custo de armazenar registros transacionais exige grandes esforços analíticos para compreender todos os dados.

Embora as ferramentas de monitoramento já tenham sido consideradas fundamentais para rastrear transações individuais, elas enfrentam desafios significativos em um ambiente de microsserviços. Chris Farrell, vice-presidente de serviços de valor de automação da IBM, descreveu recentemente como o cenário de observabilidade evoluiu em seu artigo do LinkedIn, “Registro é o novo disquete”.

O que é observabilidade em tempo real e por que ela é a abordagem mais moderna para a integridade das aplicações?

A observabilidade em tempo real surge como um fator fundamental para impulsionar o desenvolvimento eficiente, a solução proativa de problemas e o monitoramento eficaz. Ao mudar da ampla dependência de registros para a observação em tempo real, as organizações podem liberar benefícios significativos. Plataformas avançadas de observabilidade ingerem seletivamente dados críticos, aproveitando métricas de desempenho, dados de configuração e eventos diretamente dos sistemas que estão sendo monitorados.

O monitoramento em tempo real fornece insights oportunos que a log analysis não fornece. A implementação de soluções de fluxo e análise em tempo real ajuda a melhorar a observabilidade, permitindo monitoramento e alertas oportunos.

Tempo real refere-se à capacidade de capturar e processar dados instantaneamente, fornecendo insights e visualizações imediatos. No contexto da observabilidade, os recursos em tempo real oferecem uma abordagem mais moderna, que proporciona inúmeras vantagens.

As vantagens da observabilidade em tempo real

Embora métricas, registros e rastreamentos sejam componentes importantes, são meros detalhes da implementação dentro de uma estratégia maior. Portanto, é necessário mudar nossa atenção para a utilização eficaz de vários tipos de dados e explorar novas dimensões de observabilidade. A observabilidade em tempo real pode melhorar significativamente os processos de desenvolvimento e os resultados operacionais. Ao adotar essa abordagem, as organizações podem ter a seguinte experiência:

  • Ganhos maciços de eficiência: a observabilidade em tempo real permite que os desenvolvedores recuperem tempo valioso, com ganhos de eficiência potenciais de até 50%. Ao eliminar o esforço manual envolvido na adaptação do código para depuração, as equipes podem se concentrar mais nas tarefas reais de desenvolvimento, acelerando sua produtividade.
  • Monitoramento aprimorado e solução rápida de problemas: a observabilidade em tempo real fornece informações de monitoramento mais robustas, oferecendo insights imediatos sobre o desempenho do sistema. A solução de problemas se torna mais rápida e eficaz, permitindo a rápida identificação e resolução de problemas. Isso simplifica as operações e minimiza o downtime.
  • Execução aprimorada pelas equipes de desenvolvimento e operações: com a observabilidade em tempo real, as equipes de desenvolvimento (Dev) e de operações (Ops) podem se alinhar de forma mais eficaz. Insights em tempo real preenchem a lacuna entre essas equipes, promovendo a colaboração e permitindo uma execução mais tranquila dos projetos. Essa sinergia leva a melhores resultados gerais e à prestação de serviços.
  • Redução de custos: a observabilidade em tempo real elimina a necessidade de cobranças trimestrais exorbitantes de ingestão e armazenamento, muitas vezes associadas às soluções tradicionais de observabilidade. Ao capturar métricas e rastreamentos e incorporar apenas alguns dados de registros, as organizações podem alcançar uma observabilidade abrangente sem incorrer em custos desnecessários.

É hora de redefinir a observabilidade e aproveitar o poder dos insights em tempo real para impulsionar a inovação e a excelência operacional.

Observabilidade em números com o IBM Instana

A solução de observabilidade da IBM, o IBM Instana, foi desenvolvida especificamente para ser nativa da nuvem e projetada para fornecer de forma automática e contínua dados de alta fidelidade (por exemplo, granularidade de um segundo e rastreamentos de ponta a ponta) com o contexto de dependências lógicas e físicas em todo o ambiente móvel, da web, aplicações e infraestrutura. Nossos clientes conseguiram obter resultados tangíveis usando a observabilidade em tempo real.

O que está por vir?

Fique ligado em nosso próximo blog, onde desmistificamos outro mito comum sobre a observabilidade. Desta vez, desafiaremos a ideia de que a observabilidade é valiosa somente para os SREs. Prepare-se para descobrir os benefícios e as aplicações mais amplos que o aguardam.

 
