"Nossa importância é vital para várias empresas", diz David Ordal, CEO da ExaVault Inc., cujas soluções permitem duas bilhões de transferências de arquivos por ano para clientes como Disney, Adobe, Xerox e Zillow.

A maioria dos clientes da ExaVault realiza transferências de arquivos automatizadas de sistema para sistema, como a transferência de dados de um sistema de ponto de venda para uma plataforma de análise ou um sistema de gerenciamento de estoque. A API do ExaVault lida com uma média de 35.000 solicitações por minuto e mais de 50 milhões de chamadas por dia. Embora as transferências de arquivos sejam automatizadas, as partes de ambos os lados da transferência dependem dessas automações para tomar decisões de negócios.

Se cairmos, nossos clientes começarão a perder dinheiro”, diz Ordal.

As apostas são altas para clientes individuais do ExaVault, e cada um deles usa o ExaVault de uma maneira ligeiramente diferente, muitas vezes criando funcionalidade personalizada por meio da API do desenvolvedor. Toda a base de clientes da ExaVault não é afetada por todos os problemas, na verdade, muitas vezes apenas um único cliente passa por uma desaceleração. Mas se isso acontecer, a equipe do ExaVault precisa ser capaz de ver o que o cliente está enfrentando e depurar o problema.

Antes de migrar para a solução IBM Instana Observability, a ExaVault estava usando um sistema de monitoramento que tornava quase impossível obter informações granulares e específicas de clientes. "Não conseguíamos marcar transações com o ID do usuário e, em seguida, filtrar para o problema específico do cliente", explica Tom Fite, engenheiro de backend sênior na ExaVault. Problemas específicos de clientes podem ser completamente perdidos nas médias—se um único cliente estiver enfrentando uma lentidão, isso não aparecerá de forma alguma em um sistema de monitoramento que fornece apenas uma visão abrangente.