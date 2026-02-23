As verificações de segurança legadas no final do pipeline criam gargalos que retardam os lançamentos, aumentam o retrabalho e expõem riscos. Este guia mostra como as equipes modernas de DevOps incorporam a segurança e a observabilidade desde o início (com o "shift-left" da segurança em projeto, programação e processos de CI/CD) para quebrar esse ciclo.

Você aprenderá como as práticas proativas eliminam vulnerabilidades de estágio avançado, reduzem reversões imprevisíveis e dão às equipes de desenvolvimento e operações a confiança para fornecer software seguro mais rapidamente e com menos interrupções.

Conclusões principais: