O Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP) é um
Programa do governo japonês para avaliar a segurança de provedores de serviços de nuvem pública (CSP). O ISMAP aprova auditores terceirizados independentes que avaliam e registram CSPs e seus serviços para garantir que eles atendam aos requisitos de segurança específicos definidos pelo governo japonês, permitindo o uso da agência sem o ônus e o custo extras das avaliações conduzidas pela agência.
Relatórios e outras documentações
Consulte o registro da IBM Cloud IaaS e PaaS disponíveis no site do ISMAP (a lista está em japonês).
O IBM Cloud IaaS, PaaS e VPC foram certificados para ISMAP por um auditor independente, terceirizado e certificado. A certificação do ISMAP da IBM Cloud ajuda os órgãos do governo japonês a aproveitar as cargas de trabalho da IBM Cloud, além de atender aos requisitos de segurança.
As descrições de serviço (SD) da IBM indicam se uma determinada oferta alcançou e mantém o status de conformidade com o ISMAP. Os serviços abaixo são avaliados todos os anos por um auditor terceirizado independente .
Serviços da IBM Cloud que mantiveram a certificação ISMAP, incluindo:
Alguma dúvida sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.