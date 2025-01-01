O Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP) é um

Programa do governo japonês para avaliar a segurança de provedores de serviços de nuvem pública (CSP). O ISMAP aprova auditores terceirizados independentes que avaliam e registram CSPs e seus serviços para garantir que eles atendam aos requisitos de segurança específicos definidos pelo governo japonês, permitindo o uso da agência sem o ônus e o custo extras das avaliações conduzidas pela agência.

Relatórios e outras documentações

Consulte o registro da IBM Cloud IaaS e PaaS disponíveis no site do ISMAP (a lista está em japonês).