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عمليات الأعمال

ما المقصود بتحليل "ماذا لو"؟

By Teaganne Finn , Ian Smalley
تاريخ النشر 12 مايو 2026

تعريف تحليل "ماذا لو"

تحليل "ماذا لو" هو طريقة للتخطيط الإستراتيجي تغير قيم المدخلات في المعادلات لمساعدة الشركات على نمذجة سيناريوهات مختلفة.

يُنشئ هذا التحليل نموذجًا ماليًا مرجعيًا للفرق المالية، ما يساعدهم على فهم كيفية تأثير المتغيرات المختلفة في الأداء المالي للشركة.

وتُعد هذه العملية مهمة للشركات لأن تحليل "ماذا لو" يعزز صناعة القرار القائمة على البيانات ودقة التوقعات. كما أنه مفيد لتحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية. إضافة إلى ذلك، فهو يُعد من أصول التخطيط المالي المتكامل ووظائف إدارة المخاطر.

أصبحت قابلية التكيف الميزة الأساسية التي تميز فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A). وفي جوهر قابلية التكيف هذه، يبرز التحول نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي (ML) المدمجة في تحليل "ماذا لو".

يتجاوز هذا النهج المدعوم بالتكنولوجيا ما يمكن أن يفعله تحليل "ماذا لو" التقليدي، فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بهدف استخراج معارف فريدة وقيمة، وأتمتة الوظائف، واتخاذ قرارات مستنيرة.

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آلية عمل تحليل "ماذا لو"

على مستوى عالٍ، يعمل تحليل "ماذا لو" من خلال فحص التغيرات الإيجابية أو السلبية المحتملة لمتغير واحد أو أكثر. وتسمى هذه التغيرات أيضًا الافتراضات ويمكن أن تكون تغيرات طفيفة أو تقلبات كبيرة، اعتمادًا على الموقف.

تتضمن بعض هذه المتغيرات إجمالي الإيرادات، ومعدل دوران العملاء، وإجمالي النفقات، وتكلفة البضائع المَبيعة، والضرائب، والتضخم، والالتزامات، وأسعار الفائدة. ويجب على المؤسسات الحديثة أن تأخذ هذه العوامل وغيرها في الحسبان عند وضع خطة العمل.

يُجرى تحليل "ماذا لو" في برنامج Microsoft Excel، وذلك عادةً عن طريق الانتقال إلى علامة تبويب "البيانات" واختيار الأداة المناسبة من القائمة المنسدلة لتحليل "ماذا لو".

توفر أدوات التخطيط والتحليل المالي الحديثة تكاملاً مباشرًا مع جداول بيانات Excel، ما يسهل على المؤسسات تنظيف بياناتها وتنظيمها والاتصال بالأنظمة الحالية، مثل أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP). كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر الذكاء الاصطناعي في وظائف النمذجة المالية وأدوات الأتمتة المالية لتبسيط عملية التحليل.

ومن ثَم، يمكن للفرق المالية الاختيار من بين أدوات تحليل "ماذا لو" المختلفة لإنشاء السيناريوهات:

  • مدير السيناريوهات: تتيح هذه الوظيفة، التي يمكن الوصول إليها من خلال نافذة الحوار، للمستخدمين إمكانية إنشاء وحفظ مجموعات متعددة من القيم (السيناريوهات) ومقارنة نتائجها. يعمل مدير السيناريوهات على إنشاء سيناريوهات مختلفة من دون الحاجة إلى إعادة كتابة قيم مختلفة يدويًا أو إجراء مقارنات جانبية بين أفضل السيناريوهات وأسوئها.
  • Goal Seek: تعتمد أداة تحليل "ماذا لو" هذه على الحساب العكسي للمعادلات بهدف إيجاد قيمة الإدخال المطلوبة في خلية متغيرة لتحقيق نتيجة محددة. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة المستهدفة في خلايا النتائج هي 50000 دولار أمريكي كأرباح، فيمكن للفريق المالي استخدام Goal Seek لتحديد المدخلات المطلوبة. كما يمكن أن تمثل المدخلات عدد الوحدات التي يجب بيعها للوصول إلى الهدف.
  • جداول البيانات: هي ترتيب منظم لخلايا متقاطعة في صفوف وأعمدة، وغالبًا ما تتطلب خلية إدخال محددة للصف أو للعمود لكي تعمل. هذه الأداة مصممة لتخزين البيانات وعرضها بطريقة موحدة. يمكن للفرق المالية إنشاء جداول بيانات متعددة بقيم إدخال مختلفة من خلال مرجع خلية محدد لفحص كيفية تأثير هذه التغيرات الطفيفة في النموذج المالي.
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أنواع تحليل "ماذا لو"

توجد طريقتان أساسيتان لإجراء تحليل "ماذا لو": تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية.

وتشمل الأساليب المحددة الأخرى تحليل Goal Seek، وتحليل المحاكاة، والتخطيط للسيناريوهات.

تحليل السيناريوهات

يكون تحليل السيناريوهات أكثر فائدة عند تقييم تأثير تغيرات متعددة ومتغيرات السوق غير المعروفة. تقيِّم هذه العملية تأثير الأحداث أو السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تحدث في المستقبل. وقد تتضمن تغيرات السيناريوهات تحولات في ظروف السوق أو تغيرات في أسعار الضرائب أو زيادات في تكاليف الخدمات.

في النمذجة المالية، يُستخدم تحليل السيناريوهات لتقدير التغيرات في قيمة الأعمال والتدفقات النقدية. تنقسم السيناريوهات عادةً إلى أفضل حالة وأسوأ حالة والحالة الأساسية. تستخدم الفرق المالية هذا التحليل لفهم النتائج المحتملة وتقييم النتائج المرجوة.

تحليل الحساسية

يفحص تحليل الحساسية كيفية تأثير المتغيرات المستقلة في متغير تابع معين في ظل ظروف محددة. يُعد هذا النهج الأنسب لمؤسسة ترغب في التركيز على هدف واحد ومعرفة كيفية تأثير متغير واحد في الميزانية الإجمالية أو الهدف المالي السنوي.

سيستخدم المحللون الماليون هذا النهج ضمن حدود تحددها متغيرات الإدخال ويقيِّمون تأثيرها في هامش ربح المؤسسة. يُعد تحليل البيانات في Excel أداة قوية للمؤسسات التي تتطلع إلى إضافة المصداقية إلى نماذجها المالية.

ست خطوات لإجراء تحليل "ماذا لو"

يعتمد نجاح تحليل "ماذا لو" على التنفيذ القوي والتعاون الفعال. وبينما قد تختلف العملية قليلاً من مؤسسة إلى أخرى، يمكن أن يكون هذا الدليل المفصل نقطة انطلاق جيدة.

1. تحديد الاتجاهات والوظائف

يبدأ تحليل "ماذا لو" بتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا في أرباح المؤسسة.

استشر المديرين الماليين (CFOs) وغيرهم من القادة خلال هذه المرحلة الأولية لتوفير معارف حول العوامل الأكثر أهمية. يمكن للفرق المالية استخدام هذه العوامل لإنشاء سيناريوهات "ماذا لو" والبدء في تطوير إستراتيجية التحليل.

2. وضع الخطة والإستراتيجية

تبدأ معظم التحليلات بوضع خط مرجعي للمقارنة. يجب على المؤسسات جمع البيانات التاريخية وتجميع المعلومات حول الإستراتيجية العامة للأعمال قبل إجراء تحليل "ماذا لو".

فعلى سبيل المثال، إذا كان التركيز منصبًا على عدد الموظفين، فسيحتاج المحللون إلى جمع هذه البيانات وتنظيمها وفقًا لذلك. وقد تكون هذه الخطوة مستهلكة للوقت والموارد، لكنها تُعد مرحلة مهمة في العملية.

3. تحديد أولويات سيناريوهات "ماذا لو"

بعد تحديد الخط المرجعي والعوامل، رتِّب أولويات المتغيرات ذات التأثير الأكبر في النتائج المالية.

في بعض الأحيان، يمكن للبيانات الجديدة أن تقلل من أهمية بعض العوامل، ما يجعلها أقل صلة بالتحليل. تتمثل إحدى طرق تجنب هذا الموقف في استخدام الأساليب النوعية والكمية لتحديد أهمية العوامل.

ويجب على الفرق المالية أن تطرح على نفسها أسئلة مثل "هل هناك عامل أفضل لتمثيل الفرضية؟" و"ما الهدف من تحليل هذا العامل تحديدًا؟".

4. بناء التحليل

بعد اختيار العوامل الأكثر صلة وأهمية، يصبح الفريق المالي جاهزًا لبناء تحليل "ماذا لو". ستعتمد الخطوات التالية الدقيقة على أدوات التخطيط والتحليل المالي المستخدمة وما إذا كان يجب إجراء تحليل سيناريوهات أم تحليل حساسية.

لإجراء تحليل السيناريوهات، حوِّل العوامل إلى ملخص للسيناريو. بعد ذلك، طوِّر طريقة لمحاكاة وتتبع تأثير السيناريوهات في المتغيرات المتعلقة بالأعمال. تستخدم معظم المؤسسات Excel لهذه الخطوة وإذا أمكن، تدمجه مباشرةً في برمجيات التخطيط والتحليل المالي.

يتبع تحليل الحساسية خطوات مماثلة ولكنه يركز على عامل واحد. وبالنسبة إلى كليهما، يجب على الفرق المالية وضع خطة لمراجعة النتائج واكتشاف الأخطاء المحتملة.

5. إجراء التحليل وتقييم النتائج

من أفضل الطرق لبدء تحليل "ماذا لو" وضع ثلاثة سيناريوهات مختلفة بناءً على مجموعات افتراضات مختلفة.

على سبيل المثال، توفر سيناريوهات أفضل حالة، وأسوأ حالة، والحالة الأساسية للأطراف المعنية نقطة انطلاق جيدة لتحليل المتغيرات. احرص على توثيق الأسباب الكامنة وراء كل افتراض بشكل مستمر حتى يتمكن المحللون من الحصول على التعليقات واتخاذ قرارات أفضل في السيناريوهات الجديدة.

6. المراجعة والتحديث

يجب على الفرق المالية مراجعة جميع نتائج السيناريوهات والبحث عن أنماط في البيانات تكشف عن العوامل المؤثرة التي تُحدِث أكبر فرق.

تحقق من المخرجات بمقارنتها بالأداء التاريخي وكن مستعدًا لتعديل الافتراضات في حال لم تكن النتائج واقعية. ثم طبِّق تلك النتائج وحوِّلها إلى تقارير عملية لتقديمها إلى قادة الأعمال.

مزايا تحليل "ماذا لو"

تتميز المؤسسات المرنة في البيئات التنافسية. يمكن لتحليل "ماذا لو" المُعد بشكل جيد أن يوفر لفرق التخطيط والتحليل المالي معارف قيمة للإدارة المالية ويزيد من وضوح تخطيط الأعمال:

  • تعزيز الميزة التنافسية: اتباع نهج استباقي وأخذ الأحداث المستقبلية في الحسبان يضع المؤسسات في موقع قوة فريد. فمن خلال إجراء تحليل "ماذا لو"، يمكن للفرق المالية اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع ووضع خطط طوارئ قبل حدوث أي موقف. تتيح هذه المرونة للمؤسسات البقاء متقدمة بخطوة على المشكلات وتحسين الأسعار والربحية.
  • تحسين إدارة المخاطر: تسهم معرفة التأثير المالي للتغيير ووضع الخطط اللازمة في تقليل المخاطر التشغيلية. تسمح نتائج تحليل "ماذا لو" للمؤسسات بإدارة العمليات بثقة ومن موقع قوة. يمكنها تقدير احتياجات التدفق النقدي بفعالية والتعامل مع مشكلات سلسلة التوريد من دون المساس بالقيمة. يوفر هذا النهج حماية لملف مخاطر الشركة ويسمح لها بالاستمرار في العمل، حتى في أسوأ السيناريوهات.
  • تعزيز المرونة: إجراء تحليل "ماذا لو" والتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة يكشف نقاط ضعف المؤسسة. فبفضل هذه المعلومات، تصبح المؤسسة أكثر مرونة في مواجهة الأحداث المستقبلية أو التقلبات غير المتوقعة في السوق. يتيح تحليل "ماذا لو" للفرق المالية إمكانية تقييم كل مسار متاح وتحديد أيها يحقق أفضل النتائج.

أفضل الممارسات لإجراء تحليل "ماذا لو" بفعالية

يجب على الفرق المالية اتباع الإرشادات العامة عند إجراء تحليل "ماذا لو". وللمساعدة على ضمان توفير معارف مبنية على البيانات ونتائج عملية، يجب على الفرق التعرف على الأخطاء الشائعة وتجنبها عند وضع سيناريوهات الميزانية:

  • ضع افتراضات واقعية: اجعل الافتراضات مبنية على البيانات التاريخية الحقيقية ومعايير المجال، وليس على افتراضات غير واقعية من المحتمل ألا تتحقق حتى في ظل الظروف "المثالية".
  • استخدم نماذج بسيطة: اختر بعض المتغيرات المؤثرة للبدء ولا تعقِّد العملية. فالنماذج المعقدة تُلقي بأعباء عمل أكبر على الفرق المالية وتكون أكثر عرضة للأخطاء. اجعل الأمور بسيطة في البداية ووثِّق كل الإجراءات.
  • ضع في حسبانك التحيز: ضع في حسبانك التحيز في تحليل "ماذا لو" واعلم أنه سيؤثر في النتائج. في بعض الأحيان، لا يمكن تجنب التحيزات. حدد هذه التحيزات عند إجراء التحليل وكن واضحًا بشأن تأثيرها في بعض العوامل.
  • اختبر سيناريوهات متعددة: ابدأ بأفضل السيناريوهات، والسيناريوهات الأساسية، وأسوأ السيناريوهات، ثم توسع إلى ما هو أبعد منها لتغطية نطاق أكثر واقعية من النتائج.
  • وثِّق النتائج: احتفظ بسجل ورقي يضم جميع السيناريوهات والافتراضات. كن مستعدًا لإبلاغ الأطراف المعنية والأقسام الأخرى بالنتائج. يمكن للرسوم البيانية ولوحات المعلومات أن تساعد على إيصال المزيد من النتائج التقنية وضمان فهمها من قِبل جميع الأطراف المعنية.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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