ما هو التنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

يؤدي التنبؤ دورًا محوريًا في كل من التخطيط الاستراتيجي واحتياجات الأعمال اليومية. وعندما تكون التوقعات غير دقيقة، قد تبالغ المؤسسات في الإنتاج، أو تعاني نقصًا في المخزون، أو تنفق أكثر مما ينبغي على العمالة، أو تفوّت فرصًا للإيرادات. وحتى الأخطاء الطفيفة في التنبؤ قد تؤثر في مستويات الخدمة والتكاليف ورضا العملاء.

أصبح التنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي أمراً شائعاً بشكل متزايد لأن بيئات الأعمال باتت أكثر ديناميكية مما كانت عليه في السابق. تتحول اتجاهات السوق بسرعة أكبر، وتخلق العوامل الخارجية مثل الطقس أو التغييرات في السياسات حالة من التقلب، كما باتت الشركات الآن تتبع بيانات داخلية وخارجية أكثر بكثير مما كانت عليه في السابق.

في هذا السياق، تحتاج المؤسسات إلى أنظمة تنبؤ يمكنها التعامل مع أعداد كبيرة من المنتجات والمواقع، مع التكيف في الوقت نفسه مع الظروف المتغيرة. الهدف هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج تنبؤات أكثر دقة.