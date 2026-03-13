ما هو تخطيط سلسلة التوريد؟

تعد سلاسل التوريد شبكات عالمية معقدة يجب أن تتكيف مع توقعات العملاء المتغيرة، والتقلبات الاقتصادية، والمخاطر التشغيلية. تجعل هذه الضغوط التخطيط الفعال لسلسلة التوريد أولوية استراتيجية للعديد من المؤسسات.

لقد أبرزت سنوات تقلبات السوق الأخيرة مدى أهمية التخطيط لسلاسل التوريد. يمكن أن تؤدي الأوبئة العالمية والكوارث الطبيعية والتوترات الجيوسياسية وعوامل أخرى إلى إحداث حالة من الفوضى في شبكات النقل وعمليات الموردين والقدرة الإنتاجية. تؤدي هذه المشكلة إلى نقص محتمل في الإمدادات، وتمديد المهل الزمنية والتغيرات في التسعير.

يساعد التخطيط على معالجة مخاطر سلسلة التوريد هذه. من خلال قدرات التخطيط الموثوقة، تستطيع المؤسسات تلبية طلبات العملاء، وتقليل المخزون الزائد، وتجنب نفاد الكميات المكلف. يمكن أن يساعد التخطيط الأفضل أيضاً المؤسسات على تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر.

تقوم العديد من الشركات حالياً بإعادة توجيه تركيزها من النهج القائم التكلفة البحتة إلى نماذج تعطي الأولوية للمرونة والكفاءة. في الواقع، يرى قادة سلاسل التوريد أن المرونة والرشاقة عنصران مهمان للميزة التنافسية بنسبة تزيد بمقدار 60% عما كانت عليه قبل خمس سنوات.1