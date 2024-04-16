ما المقصود بتخزين السحابة الخاصة؟

تخزين السحابة الخاصة هو بيئة حوسبة سحابية مخصصة لاستخدام شركة واحدة، وتضم جميع موارد الحوسبة اللازمة داخلها. وهو أحد خيارين مترابطين للتخزين السحابي، بينما الخيار الآخر هو تخزين السحابة العامة.
يعد تخزين السحابة الخاصة نهجًا داخليًا لإدارة البيانات تختاره المؤسسة لتلبية جميع احتياجاتها من تخزين البيانات داخليًا، وغالبًا ما يتم ذلك بدعم في الإدارة أو الاستضافة من مزود الخدمة السحابية. لضمان حماية بيانات السحابة بالكامل، قد تحتاج المؤسسة إلى شراء أجهزة التخزين الخاصة بها، وتطوير البنية التخزينية الخاصة بها، واعتماد تدابير تضمن احتفاظ النسخ الاحتياطية السحابية بسلامة البيانات كاملة. وقد تكون هناك حاجة إلى تعيين موظفين مخصصين لهذا الغرض.
يرتبط تخزين السحابة الخاصة بأربعة أنواع أساسية من السحابات الخاصة:
في هذا السيناريو، تتولى الشركة جميع جوانب تشغيل السحابة الخاصة المحلية، بدءًا من شراء البرمجيات والأجهزة وأي متطلبات أخرى، وصولًا إلى ضمان التشغيل السليم لمركز البيانات والالتزام بجميع إجراءات الأمان اللازمة.
في السحابات الخاصة المستضافة (المعروفة أيضًا باسم استضافة السحابة الخاصة)، يملك مزود الخدمة السحابية (CSP) عددًا من الأصول ويتحكم فيها، مثل صيانة التخزين السحابي أو أدوات الأمان. تُشغَّل السحابات الخاصة المستضافة خارج موقع الشركة على خوادم يديرها مزود الخدمة السحابية (CSP). تستخدم السحابات الخاصة المستضافة خوادم تعمل بدون نظام تشغيل (bare metal) بوصفها خوادم مخصصة.
عادةً ما تتضمن السحابة الخاصة المُدارة أجهزة مادية تُستضاف في مركز بيانات مزود الخدمة السحابية (CSP). لكن في حالات أخرى، يقدم مزودو الخدمة السحابية دعمًا إداريًا يشمل الدعم والترقيات والصيانة لبنية السحابة الخاصة الموجودة في مركز بيانات المؤسسة.
تتيح السحابات الخاصة الافتراضية (VPCs) للشركات استضافة مواقعها الإلكترونية وتشغيل تعليمات برمجية ضمن بيئة آمنة تمنحها إمكانية الوصول إلى الموارد المشتركة لدى مزود الخدمة السحابية (CSP). وباختصار، تتيح بيئة VPC استخدام بيئة سحابة خاصة داخل إطار سحابة عامة.
تمامًا كما تُخصَّص شقة بمستأجر واحد لشخص واحد، تعتمد السحابة الخاصة بنية حوسبة وبيئة وبنية تحتية لمستأجر واحد تستخدمها مؤسسة واحدة فقط.
يختلف تخزين السحابة الخاصة عن تخزين السحابة العامة من حيث أسلوب الوصول إلى الموارد. في تخزين السحابة العامة، توفّر المؤسسة موارد الحوسبة التي تحتاج إليها مثل قدرة المعالجة وتخزين البيانات عبر بوابة للخدمة الذاتية. أما في السحابة الخاصة، فتبقى الموارد تحت سيطرة المؤسسة الكاملة.
ويمكن استضافة موارد السحابة الخاصة وإدارتها بطرق متعددة. إحدى هذه الطرق هي استخدام البنية التحتية والموارد الموجودة أصلًا في مركز البيانات المحلي لدى الشركة. وطريقة أخرى هي إنشاء بيئة مخصصة لمستأجر واحد من خلال برامج المُحاكاة الافتراضية. كما يمكن استخدام بنية تحتية جديدة أو منفصلة تنشئها الشركة نفسها أو مؤسسة خارجية.
وبغض النظر عن الطريقة المختارة، تبقى موارد السحابة الخاصة تحت سيطرة مؤسسة واحدة. ومع ذلك، يمكن أن يكون موقع السحابة الخاصة داخل مرافق المؤسسة نفسها أو مُدارًا عن بعد بواسطة طرف ثالث مع الوصول إليها عبر الإنترنت، مع قصر هذا الوصول على المستخدمين الحاصلين على صلاحيات خاصة.
هذه بعض الفوائد العديدة لاستخدام تخزين السحابة الخاصة.
توفر أنظمة تخزين السحابة الخاصة الفوائد نفسها التي توفرها الحوسبة السحابية. فهي تنقل تلك السحابة وخدماتها السحابية إلى بيئة داخلية لدى المؤسسة، مما يزيد مستوى الأمان من خلال عزل بيئة السحابة عزلاً محكمًا.
غالبًا ما تكون معدات تخزين السحابة الخاصة أقرب ماديًا إلى أنظمة المؤسسة ومكوناتها الأخرى. وبالتالي يمكنها تقديم خدمات في الوقت الفعلي فورًا مع الحفاظ على التوافق مع المعدات الأخرى. ولا ينطبق هذا الأمر على معدات تخزين السحابة العامة، التي تكون غالبًا موجودة في منشآت مزوّد الخدمة السحابية في مواقع أخرى. وقد يفرض مزوّد الخدمة السحابية رسومًا إضافية مقابل الحصول على أعلى السرعات وأعلى معدل لنقل البيانات.
توفر السحابة الخاصة تخزينًا محليًا داخل موقع المؤسسة، على عكس تخزين السحابة العامة. ولا تنتقل البيانات لمسافات بعيدة، مما يخفّض زمن الانتقال. قارن بين المسار الذي تقطعه البيانات التي يجب الوصول إليها عبر تخزين السحابة العامة، والمسار الذي تقطعه البيانات التي يمكن استرجاعها من تخزين السحابة الخاصة الموجودة في موقع المؤسسة. يتضح هذا الفارق عند محاولة تشغيل تطبيقات محليًا.
لا يواجه مستخدمو السحابة الخاصة القيود نفسها التي يواجهها مستخدمو السحابة العامة. بل يمكنهم تخصيص بيئة السحابة الخاصة تمامًا وفق احتياجات المؤسسة، واختيار أي تقنية تخزين يفضّلونها.
هناك أيضًا عدة جوانب سلبية في تخزين السحابة الخاصة ينبغي أخذها في الحسبان.
إذا اختارت مؤسسة استخدام تخزين السحابة الخاصة، فإنها تُقدِم على التزام تقني مستمر، لأن كثيرًا من عناصر هذا النوع من التخزين يتطلب تنفيذها وإدارتها داخليًا من جانب المؤسسة نفسها. ويعني مستوى التخصيص الكامل أن على فرق التكامل اتخاذ عدد كبير من القرارات الحاسمة. قد يتطلب الأمر أيضًا تدريبًا متخصصًا أو الاستعانة بموارد أخرى لتمكين فريق تكنولوجيا المعلومات في الشركة من الإلمام بتفاصيل تخزين السحابة الخاصة—والتعامل داخليًا مع جميع احتياجات هذا النظام.
مع بدء مجموعة في تجميع حل تخزين سحابة خاصة بها، تكتشف قريبا أنها تعمل مع ما يعادل قائمة الطعام التي يمكن الاختيار منها في بعض النواحي. يتعين على الشركة شراء مزيد من سعة التخزين واستخدامها كي تتمكن من توسيع قدرات نظام تخزين السحابة الخاصة لديها. وعلاوة على ذلك، إذا أرادت شركة تستخدم نظام تخزين السحابة الخاصة توسيع القدرات عند الطلب، ستدرك سريعًا مدى صعوبة تحقيق ذلك.
يتطلّب إنشاء نظام لتخزين السحابة الخاصة استثمارًا ماليًا كبيرًا في البداية. كما يحتاج هذا النظام إلى ميزانية مخصّصة لتغطية تكاليف فريق تكنولوجيا المعلومات المسؤول عن معالجة أعطال النظام وتوفير أعمال الصيانة الدورية حسب الحاجة.
يتزايد عدد الشركات التي تقدم حلولًا تعتمد على تخزين السحابة الخاصة:
يجدر التنبيه إلى أن هذه القائمة لا تُعَد قائمة شاملة. حاليًا، يقدّم العديد من مزودي الخدمة السحابية (CSPs) خدمات تُكمّل وظائف تخزين السحابة الخاصة. ومع أن هذه الخدمات يمكن استخدامها لأغراض تخزين السحابة الخاصة، فإنها تحتاج إلى استيفاء التعريف الكامل للمصطلح (على سبيل المثال: هل يوجد التخزين في موقع المؤسسة؟ هل تقتصر الاستفادة من الخدمات على عميل واحد؟)
فعلى سبيل المثال، تستخدم شركات كثيرة Dropbox كما لو كان تخزين سحابة خاصة، لكن لا يمكن استضافة هذه الخدمة في موقع المؤسسة لأنها منصة وليست بنية تخزين، فضلًا عن أنها تخدم ملايين المستخدمين. يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى Dropbox بشكل خاص، لكن ذلك لا يجعلها تخزين سحابة خاصة.
وبالمقياس نفسه، قلّة فقط تشكك في مكانة Apple المتقدمة بين الشركات المصنعة، خصوصًا في مجال الإلكترونيات. ولا شك أن ملايين المستخدمين يعتمدون على Apple iOS لتشغيل أجهزة Mac المتنوعة. ومع ذلك، يظل Apple iCloud Drive منتجها الرئيس في مجال التخزين، ويمكن وصفه بأنه واجهة خاصة إلى حد كبير تتيح لك عرض ملفاتك ومشاركتها بسهولة، ب شرط أن تُخزَّن الملفات أولًا في iCloud وليس على خادم خاص.
(أدت اعتراضات مماثلة إلى استبعاد Android وGoogle Drive وLinux وMega من القائمة، رغم أن كلًا منها يقدم خدمات تحاكي بدرجة ما ما يقدمه تخزين السحابة الخاصة.)
غالبًا ما تكون الشركات التي تسعى إلى إنشاء تخزين السحابة الخاصة مدفوعة بمستوى الأمان العالي الذي يوفره هذا النوع من التخزين.
وقد ترغب هذه الشركات أيضًا في نظام يعمل باستمرار ولا يتأثر بانقطاعات خدمة الشبكة. علاوة على ذلك، قد ترغب المؤسسات في الاستفادة من معدلات نقل البيانات السريعة التي يتيحها تخزين السحابة الخاصة.
ورغم أن هذه القائمة من حالات الاستخدام المحتملة ليست شاملة، فإنها تسلط الضوء على مجموعة واسعة من القدرات التي توفرها حلول تخزين السحابة الخاصة:
تحديث التطبيقات: غالبًا ما تُستخدَم السحابة الخاصة لدعم جهود تحديث التطبيقات القديمة. وبالإضافة إلى تحديث التطبيقات، الذي قد تحتاج إليه تقريبًا أي صناعة، يمكن تهيئة السحابات الخاصة خصيصًا لإدارة أحمال تشغيل مخصَّصة.
خصوصية البيانات والامتثال: توفر السحابة الخاصة مستوى وصول محدودًا. وبالنسبة لكثير من المؤسسات، فإن هذا هو المطلوب تمامًا لأنها مسؤولة عن حماية معلومات خاصة وحساسة. وتندرج شركات الرعاية الصحية والأعمال التي يجب أن تلتزم بالمعايير التنظيمية (مثل اللوائح التي تحكم صناعة النفط والغاز) ضمن هذه الفئة. ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه على شركات الأمن أو القطاعات التي تحمي بيانات عملاء شديدة الحساسية، مثل البنوك وشركات الخدمات المالية الأخرى.
حوسبة الحافة: حوسبة الحافة هي استراتيجية حوسبة تُوضَع فيها إمكانات التخزين وقدرات الحوسبة في موقع أقرب ماديًا إلى مكان إنشاء البيانات. وبالنسبة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، يمكن أن تكون حالات الاستخدام عديدة. ومع ذلك، يجب على المؤسسات أن تدرك أن هذه الأصول قد تتعرض لمزيد من حالات اختراق البيانات والتهديدات الأمنية.
الذكاء الاصطناعي التوليدي: مع بدء تأثير الذكاء الاصطناعي في الظهور، بدأت الشركات الذكية تتعلم كيفية استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات سحابية مختلفة، مثل السحابة الخاصة. ويمكن للمؤسسات المعنية بالأمن الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في فحص البيانات بعناية فائقة واكتشاف الشذوذ في البنية التحتية للسحابة الخاصة، مما يساعد على التعرف المباشر على التهديدات في الوقت الفعلي.
استراتيجية سحابة متعددة هجينة: تحتاج شركات كثيرة في صناعات متعددة إلى استراتيجية سحابة متعددة هجينة، تمكّنها من اختيار أفضل بيئة سحابية ممكنة لكل حمل من أحمال التشغيل. عند اعتماد استراتيجية سحابة هجينة، يمكن للشركة تخزين بيانات العملاء الحساسة في تخزين السحابة الخاصة، مع استخدام تخزين السحابة العامة لتشغيل مهام الحوسبة اليومية القياسية.
زيادة معدلات نقل البيانات: تحتاج مؤسسات كثيرة إلى نقل البيانات بسرعات عالية جدًا نظرًا لطبيعة عملها. قد تشمل حالات الاستخدام المستشفيات أو مقدمي خدمات الرعاية الصحية الآخرين، وأي مؤسسة تتعامل مع حالات طوارئ ووقت محدود وحاجة فورية إلى مشاركة بيانات منقذة للحياة بسرعة.
ضحية انقطاع سابق في الخدمة: توجد مؤسسات تأثرت أعمالها سلبًا في السابق بسبب انقطاعات في الشبكة، وتحتاج إلى تجنب تكرار مثل هذه الانقطاعات المُكلفة في المستقبل، حتى لو تطلّب ذلك أن تتولى إدارة أصول بياناتها بالكامل بنفسها.
يسود قدر كبير من الزخم والحماس في سوق تخزين السحابة الخاصة. ومع ذلك، فإن كثافة النشاط في هذا المجال لا تعني أن الجميع يستفيدون بالقدر نفسه من تخزين السحابة الخاصة، أو أن كل شركة لديها فهم كامل لمخزون بياناتها والمعاني الأعمق التي يمكن أن تكشفها هذه البيانات.
أظهر استطلاع أجرته Hitachi Vantara، قسم المعلومات الرقمية لدى الشركة المصنِّعة، أن 55% من المؤسسات المشمولة في الاستطلاع أشارت إلى أنها ما زالت تحاول التكيف مع النمو الهائل في حجم البيانات، وأنها كثيرًا ما تواجه صعوبة في فهم الرؤى الأعمق الكامنة في البيانات التي جمعتها.
وكشف الاستطلاع نفسه أن 40% أو أكثر من المشاركين أفادوا بتكبّدهم خسائر في الإيرادات عند تعرضهم لفترات تعطل غير مخطط لها. ومن بين التحديات الأخرى التي أبرزها الاستطلاع: تعقيد البيئات السحابية، وضوابط الأمان، وجمود الأنظمة، وعزل البيانات، وصعوبة العثور على عمالة تمتلك المهارات الكافية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركات جاهدًة إلى تحسين مستوى الوضوح في بياناتها وفهمها، تتصاعد التهديدات الرقمية باستمرار. أصبحت الأساليب الإجرامية، مثل الابتزاز والإكراه والهجمات الإلكترونية، أكثر تطورًا. ويؤكد ذلك الحاجة الملحّة إلى اعتماد تدابير أمنية قوية، بما في ذلك تطوير تقنيات مثل المصادقة الثنائية.
أحد الكتّاب على الإنترنت كتب عن البيانات: "مع تزايد اختراق أمن البيانات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، أصبح الناس يشعرون بقلق متزايد بشأن مكان الاحتفاظ بمعلوماتهم الشخصية ومن يمكنه الوصول إليها." لا شك أن جانبًا من الاهتمام الحالي بتخزين السحابة الخاصة يعكس قلق الشركات على بياناتها هي، فضلًا عن البيانات القيّمة الخاصة بعملائها.
