تعتمد معظم المؤسسات الكبرى اليوم على بيئة الأوساط السحابية المتعددة الهجينة، وتُمثل الأوساط السحابية المتعددة حلًّا مبتكرًا للحوسبة السحابية يجمع بين الخدمات السحابية العامة من مزودي خدمات سحابية مختلفين ويمكن نقلها عبر البنى التحتية السحابية لمزودي الخدمات السحابية المتعددين، فالأوساط السحابية المتعددة الهجينة تُوفر مرونة أكبر تساهم في التقليل من اعتماد المؤسسة على مزود واحد، وهو ما يمنع الاحتكار لمنتج معين.

عادةً ما تُبنى الأوساط السحابية المتعددة الهجينة على التقنيات السحابية الأصلية مفتوحة المصدر، مثل منصة Kubernetes، والتي تُعرف أيضا بـ "k8s" أو "kube"، وتُعد منصة Kubernetes منصة تنظيم الحاويات لتنظيم وأتمتة نشر، وإدارة، وتوسيع نطاق التطبيقات المحوسبة في حاويات، كما تتضمن بيئات الأوساط السحابية المتعددة الهجينة أدوات لإدارة أعباء العمل عبر بيئات متعددة. وهذه تتضمن لوحات تحكم أو لوحات معلومات فردية تساعد على بناء لوحة التحكم الموحدة (SPOG) وتهدف هذه اللوحة إلى تقديم واجهة موحدة للفريق لتسهيل عرض الموارد ومراقبتها.

تدعم بيئة الأوساط السحابية المتعددة الهجينة الخدمات المصغرة (أو بنية الخدمات المصغرة)، وهي النهج البنائي الأصلي للأوساط السحابية، فيتكون تطبيق واحد من العديد من عناصر أو خدمات أصغر والتي تكون مترابطة ارتباطًا فضفاضًا وقابلة للنشر بشكل مستقل. وتُسهم الخدمات المصغرة في تسريع عمليات تطوير ونشر أكبر؛ لأن كل خدمة يُمكن تطويرها ونشرها بمعزل عن غيرها؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لفريق عمليات التطوير توسيع نطاق أو زيادة وظيفة التطبيق بسرعة عن طريق دمج خدمات مصغرة جديدة دون الحاجة إلى إضافة سطر من الكود القائم أو التأثير في جوانب أخرى من التطبيق. وتشمل أمثلة الصناعات التي تبنت بنية الخدمات المصغرة بدلًا من البنية المتجانسة خدمات البث القائمة على الاشتراك مثل Netflix، والتي تستخدم الخدمات المصغرة لتتبع سجلات المستخدمين، وأنشطتهم، وبياناتهم الأخرى بغرض تقديم توصيات في الوقت الفعلي لتعزيز المشاركة وتحسين تجربة العملاء.