ما المقصود برعاية العملاء المحتملين؟

تأتي رعاية العملاء المحتملين بعد مرحلة توليد العملاء المحتملين. بعد جذب عملاء محتملين جُدُد، يتعيّن على فِرق المبيعات والتسويق إشراكهم وتوعيتهم وتوجيههم نحو أن يصبحوا عملاء مخلصين يدفعون مقابل الخدمات أو المنتجات. تستخدم أدوات إدارة العملاء المحتملين وأدوات أتمتة التسويق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخصيص تفاعلات العملاء وتقديم محتوى قيّم بهدف بناء الثقة وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

لقد بدأ دمج مركز القيادة القائم على الذكاء الاصطناعي في عمليات المبيعات يحقِّق نتائج ملموسة. يتوقع المديرون التنفيذيون في المبيعات معدل نمو في حجم الأعمال أعلى بنسبة 25% بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد العملاء المحتملين وتقييمهم، وفقًا لتقرير صادر عن معهد IBM Institute for Business Value. يدرك قادة الإدارة العليا الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي، إذ أفاد أكثر من نصف المديرين التنفيذيين بتحقيق نتائج أداء إيجابية بفضل مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من خلال رعاية العملاء المحتملين بشكل فعَّال، يمكن لفريقَي التسويق والمبيعات العمل معًا للحفاظ على بقاء العلامة التجارية في صدارة الاهتمام وتقديم رحلة عملاء موحَّدة تتوافق مع الجمهور المستهدف.