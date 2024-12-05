ما المقصود بالتخزين السحابي الهجين؟

يجمع التخزين السحابي الهجين بين التخزين في السحابة العامة والتخزين في البيئة المحلية، ويسهّل نقل أصول البيانات بين البيئتَين هذا يمنح المؤسسات مرونة، حيث يُتيح لها استخدام خدماتها المحلية بالتنسيق الوثيق مع الحوسبة السحابية.
يتميز التخزين السحابي الهجين بقدرته على تمكين المستخدمين من تحديد مكان تخزين البيانات، بما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات المستمرة. نوع البنية التحتية للتخزين التي يتم اختيار استخدامها في بنية التخزين السحابي الهجين يعتمد بشكل كبير على طبيعة البيانات التي سيتم تخزينها فيه.
بالنسبة إلى البيانات الأكثر حساسية لدى الشركة، هناك تخزين محلي للأصول التي تتطلب أقصى درجات الأمان. بالنسبة إلى البيانات الأقل حساسية، يمكن لمعظم أعباء العمل أن تُدار بفاعلية باستخدام موارد السحابة العامة.
هذا النوع من النماذج الهجينة مناسب جدًا لدمج ومطابقة عناصر متنوعة. لا تحتوي حلول السحابة الهجينة على سُحب عامة وسُحب خاصة فحسب، بل تحتوي أيضًا على مراكز بيانات تقع في البيئة المحلية أو في مواقع "على الحافة".
مثل معظم أشكال تخزين البيانات، فإن مفهوم التخزين السحابي الهجين ليس صعب الفهم إلى حد كبير. التخزين السحابي الهجين هو في الأساس آلية تخزين قابلة للتكيّف تُتيح إدارة البيانات وتحديد موقعها حيث يكون الأمر أكثر منطقية، سواء على خادم محلي أم في سحابة عامة واسعة النطاق.
بما أن هناك بيئتَين تعملان هنا، فلا بد من وجود نوع من الأجهزة يضمن التوافق بين البيئتين، خاصةً بعد إجراء أي تغييرات قد تؤثِّر في إحدى البيئتين. يتم تشغيل نوع من آليات مزامنة البيانات لضمان أن البيئتين المتطابقتين تعكسان بعضهما. تشمل طرق مزامنة البيانات برامج مخصصة لمزامنة البيانات، والتي تمكِّن من تزامن البيانات بين أنواع مختلفة من الأنظمة. تُعَد خدمات التخزين السحابي التي تعمل على تحديث البيانات على عدة أجهزة للمستخدمين مثالًا للأجهزة المخصصة لمزامنة البيانات.
وبالمثل، يجب وجود نوع من البوابة التي تُتيح تبادل البيانات بحرية بين النوعين المتوازيين من الأنظمة. تعمل بوابة البيانات على هذا النحو، حيث تمكِّن من نقل البيانات بشكل محمي.
يمكن القول إن الملفات في هذه الحالة من النقل تكون "قيد التحضير"، ما يُشير إلى أن الملف أو النظام في حالة استعداد قبل تفعيله بالكامل. غالبًا ما تشير العبارة إلى مجموعة بيانات معينة يتم إعدادها لاحقًا للتحليل من خلال عمليات إدارة البيانات.
تحدِّد العديد من المؤسسات نظامًا من السياسات والقواعد لإدارة بياناتها، موضحةً لوائح الامتثال وصلاحيات الوصول والاعتبارات المالية المهمة.
هناك خمس عمليات رئيسية لتخزين البيانات تشكِّل أساس إدارة التخزين السحابي الهجين وبيئاته المتنوعة.
يمكن أن تشمل إدارة البيانات عدة أنشطة ذات صلة، مثل مراقبة الاستخدام، وتحديد ضوابط الوصول، وتطبيق سياسات دورة حياة البيانات. غالبًا ما تستخدم لوحة إدارة موحَّدة للحفاظ على ضوابط البيانات، سواء أكانت موجودة على الخوادم المحلية أم في التخزين السحابي.
يُتيح التخزين السحابي الهجين إمكانية وضع البيانات على مستويات تخزين مخصصة، يمكن تحديدها وفقًا لمجموعة من السمات المختلفة. يمكن أن يكون تصنيف البيانات حسب المستوى للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل (والتي عادةً ما يتم تخزينها في السحابة) أو للبيانات المطلوبة فورًا والتي يتم الاحتفاظ بها في الموقع.
يتم تكرار البيانات كإجراء وقائي للحفاظ على تكرار نشط ومستمر. كما يساعد في الحفاظ على حماية فعَّالة من فقدان البيانات من خلال الاستعداد لعمليات التعافي من الكوارث.
يتضمن ترحيل البيانات تحويل أعباء العمل بين التخزين المحلي في الموقع والسحابات العامة. قد تشمل الأسباب التي تدفع لمثل هذه الخطوة إجراءات تقليل التكاليف ومخاوف الوصول أو السياسات المتعلقة بدورات حياة البيانات.
مثل ضبط مجموعة من الآلات الموسيقية على النغمة الصحيحة، تهدف مزامنة البيانات إلى الحفاظ على توافق البيانات بغض النظر عن مكان تخزينها. تساعد مزامنة البيانات على ضمان إجراء تغييرات البيانات في جميع أنحاء النظام.
غالبًا ما تواجه المؤسسات التي تستخدم التخزين السحابي الهجين أسئلة حول كيفية ومكان تخزين أنواع مختلفة من البيانات، خاصةً عند معرفة الطريقة الأكثر أمانًا لحماية البيانات الحساسة. وهناك بعض الإرشادات التي يجب تذكّرها.
وقد يشمل ذلك البيانات التشغيلية الفورية التي تتطلب وصولًا فوريًا وزمن انتقال قصيرًا (كما هو الحال في أنظمة التحكم الصناعية)، أو البيانات التي يجب الاحتفاظ بها تحت ضوابط صارمة نظرًا لمتطلبات الامتثال التنظيمي المشدد (مثل سجلات صحة الموظفين التي تتطلب حماية بموجب قانون HIPAA).
قد يشمل ذلك أيضًا مجموعات بيانات كبيرة وعالية الأداء، أو معلومات حيوية للمهام تُعَد ضرورية لاستمرارية المؤسسة أثناء العمليات الطارئة.
مكان التخزين: من الأفضل الاحتفاظ بأيٍّ من هذه المعلومات داخل المؤسسة، سواء على خوادم فعلية أو عبر شبكات خاصة.
نحن نتحدث هنا عن البيانات الخالية من معلومات التعريف الشخصية (PII) والمعلومات التي لا تكشف عن أسرار تجارية حساسة. هذا يعني عادةً البيانات التي تم اعتبارها "آمنة" للتوزيع العام والاستخدام العام، مثل المواد التسويقية.
يجدر بالذكر أنه رغم اعتبار هذه المواد مناسبة للتخزين في السحابات العامة، فإن الشركة لا تزال بحاجة إلى حماية هذه البيانات عبر إجراءات التشفير وضوابط الوصول.
مكان التخزين: يمكن عادةً الاحتفاظ بالبيانات "الآمنة" للشركة بأمان عبر السحابات العامة، بما في ذلك بيانات النسخ الاحتياطي لإنشاء نسخ مكررة.
بفضل الطبيعة المرنة للتخزين السحابي الهجين، هناك العديد من الفوائد لاختيار نموذج السحابة الهجينة:
رغم توفيره للعديد من الفوائد، فإن التخزين السحابي الهجين يحمل نصيبه من التحديات المحتملة، معظمها ناتج عن الطبيعة المعقدة للتخزين السحابي الهجين:
هناك العديد من الطرق التي يمكن للمؤسسة من خلالها الاستفادة بشكل كبير من تطبيق التخزين السحابي الهجين. وفيما يلي بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا:
يدعم العديد من مقدِّمي الخدمات السحابية هذه السوق الناشئة ويقدِّمون لها الخدمات. وفيما يلي بعض حلول التخزين السحابي الهجين الرائدة.
تقدِّم AWS أربعة منتجات مخصصة لخدمات التخزين السحاب الهجين. توفِّر هذه البرامج نسخًا احتياطيًا آليًا للبيانات وتطبيقات تعمل على تسريع نقل البيانات من الأنظمة المحلية إلى AWS وتوفِّر برامجهم الأخرى بوابات تخزين وتعمل على تحسين عمليات نقل الملفات بين الشركات لتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات مع زمن انتقال قصير.
يتخصص منتج التخزين السحابي الهجين من IBM في إدارة أعباء العمل المحمولة، ما يسمح للمستخدمين بنشر هياكل سحابية محلية وتوسيعها بسلاسة إلى بيئات سحابية عامة. يعتمد نظام تحديث التطبيقات في IBM على سياسات إدارة دورة حياة البيانات لمنع تراكم النسخ الاحتياطي المفرط في السحابة.
يعالج Microsoft Azure التخزين السحابي الهجين من خلال الخدمات المقدَّمة لمراكز البيانات المحلية الخاصة به. يعمل برنامج Azure على تعزيز بيئة ثابتة ومتسقة بين السحابة العامة والبنية التحتية المحلية، من خلال دعم أدوات الإدارة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) نفسها. كما يوفر Azure أيضًا أدوات لإدارة الأصول المحلية.
من خلال العمل مع Microsoft Azure، يمكن لمستخدمي Microsoft Windows الاستفادة من ميزات Azure المخصصة للتخزين السحابي الهجين. تُتيح هذه البرامج للمستخدمين الوصول إلى بيانات السحابة عبر محركات الشبكات المحلية، وإدارة نقل بيانات الحوسبة عالية الأداء (HPC)، وتوفير واجهة مركزية لإدارة التخزين المحلي.
كما هو الحال مع مقدِّمي خدمات التخزين السحابي الهجين الآخرين، تعتمد حلول التخزين الخاصة بشركة NetApp على ضمان إنشاء منصة تُتيح للمستخدمين مراقبة أصول بياناتهم ونقلها بحرية. أحد منتجاتهم يستخدم تصميم "نسيج البيانات" لتمكين تدفق البيانات بحرية بين المواقع المحلية والبنية التحتية للسحابة. كما توفِّر المنتجات الأخرى نموذج تسعير للدفع حسب الاستخدام وقابلية للتوسع واسعة النطاق.
تستخدم VMware بنية مركز بيانات معرَّف بالبرمجيات (SDDC) والتي تسمح بوجود بيئة تخزين موحَّدة من خلال منصات سحابية مختلفة. ويتخصص أحد منتجاتها في المحاكاة الافتراضية للشبكات، بينما يمكِّن منتج آخر التخزين الموزع عبر المضيفين. تتمتع VMware بشراكات مع مقدِّمي خدمات السحابة العامة الآخرين، حتى يتمكَّن المستخدمون من إطلاق العنان لمواهبهم في VMware على السحابة العامة.
