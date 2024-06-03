مصفوفات البوابات الإلكترونية القابلة للبرمجة في الموقع (FPGAs) وووحدات التحكم الدقيقة (MCUs) هما نوعان من الدوائر المتكاملة (ICs) التي تُستخدم عادةً في الأنظمة المدمجة والتصميم الرقمي. يمكن النظر إلى كل من مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة الميدانية ووحدات التحكم الدقيقة على أنها "أجهزة كمبيوتر صغيرة" يمكن دمجها في الأجهزة والأنظمة الأكبر حجمًا.

بصفتهما معالجات، يكمن وجه الاختلاف الأساسي بين FPGAs ووحدات التحكم الدقيقة في إمكانية البرمجة وقدرات المعالجة. في حين أن FPGAs أقوى من حيث إمكانات وأكثر تنوعًا، إلا إنها أيضًا أكثر تكلفة. وحدات التحكم الدقيقة أقل قابلية للتخصيص، ولكنها أيضًا أقل تكلفة. في العديد من التطبيقات، تكون وحدات التحكم الدقيقة ذات إمكانات فريدة وميسورة التكلفة. إلا إنها، بالنسبة إلى بعض التطبيقات التي يكثر عليها الطلب أو التطبيقات الناشئة، مثل تلك التي تتطلب معالجة متوازية، فإن FPGAs ضرورية.

على عكس وحدات التحكم الدقيقة، توفر FPGAs إمكانية إعادة البرمجة على مستوى الأجهزة. يسمح تصميمها الفريد للمستخدمين بتهيئة بنية الشريحة وإعادة تكوينها حسب المهمة. يمكن لتصميم FPGA أيضًا التعامل مع المدخلات المتوازية في وقت واحد، بينما يمكن لوحدات التحكم الدقيقة قراءة سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية في كل مرة. يمكن برمجة FPGA لأداء وظائف وحدات التحكم الدقيقة؛ بيد أنه لا يمكن إعادة برمجة وحدات التحكم الدقيقة لأداء وظائف FPGA.