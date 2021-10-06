ما المقصود بالسحابة الموزعة؟

السحابة الموزَّعة هي خدمة من خدمات حوسبة السحابة العامة تتيح لك تشغيل البنية التحتية للسحابة العامة في مواقع متعددة، مثل مراكز بيانات مزوّد السحابة الخاص بك، ومراكز بيانات مزوّدي السحابة الآخرين، ومراكز بيانات أطراف ثالثة أو مراكز الاستضافة المشتركة، وكذلك محليًا، مع إدارة جميع هذه البيئات من وحدة تحكّم واحدة.
وبفضل هذا التوزيع المستهدف والمدار مركزيًا لخدمات السحابة العامة، يمكن لمؤسستك نشر التطبيقات أو مكوّنات التطبيقات وتشغيلها عبر مزيج من مواقع وبيئات سحابية مختلفة بما يلبّي متطلباتك من حيث الأداء والامتثال التنظيمي وغير ذلك. وتساعد السحابة الموزَّعة في معالجة التباينات التشغيلية والإدارية التي قد تحدث في بيئات السحابة الهجينة أو السحابة المتعددة.
والأهم من ذلك أنها توفّر الأساس المثالي لحوسبة الحافة، أي تشغيل الخوادم والتطبيقات بالقرب من موضع إنشاء البيانات.
ويرجع الطلب المتزايد على السحابة الموزعة وحوسبة الحافة بالدرجة الأولى إلى إنترنت الأشياء (IOT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وقطاع الاتصالات (telco)، وغير ذلك من التطبيقات التي تحتاج إلى معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي. كما تساعد السحابة الموزعة الشركات على تجاوز تحديات الامتثال للوائح خصوصية البيانات الخاصة بكل دولة أو بكل قطاع، وأيضًا على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للموظفين والمستخدمين الذين أُعيد توزيع أنماط عملهم في أعقاب جائحة كوفيد-19.
ربما سمعت عن الحوسبة الموزَّعة، حيث تُوزَّع مكوّنات التطبيق على كمبيوترات مختلفة متصلة بالشبكة وتتواصل فيما بينها عبر الرسائل أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بهدف تحسين الأداء الكلّي للتطبيق أو تعظيم كفاءة الحوسبة.
السحابة الموزعة تمثّل خطوة أبعد من ذلك، إذ تُوزِّع مجموعة تقنيات الحوسبة الكاملة الخاصة بمزوّد السحابة العامة إلى أي موضع يحتاجه العميل، سواءً محليًا في مركز البيانات التابع له أو في السحابة الخاصة، أو خارج مقره في واحد أو أكثر من مراكز بيانات السحابة العامة التي قد تكون تابعة لمزوّد السحابة أو لمزوّدين آخرين.
وبهذا، تعمل السحابة الموزعة فعليًا على توسيع السحابة المركزية للمزوّد عبر سُحُب صغيرة موزّعة جغرافيًا. ويحتفظ مزوّد السحابة بالتحكّم المركزي في العمليات والتحديثات والحوكمة والأمان والموثوقية عبر البنية التحتية الموزعة بأكملها.
ويصل العميل إلى كل شيء، من خدمات السحابة المركزية إلى هذه السُّحب الصغيرة أينما وُجدت، بوصفها سحابة واحدة متكاملة، ويديرها جميعًا من مستوى تحكم واحد. وبهذه الطريقة، وكما يذكر محللو شركة الأبحاث Gartner، تساعد السحابة الموزعة في معالجة التعقيدات التشغيلية والإدارية التي تظهر في بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة الهجينة.
مرة أخرى، تشير حوسبة الحافة إلى تشغيل أحمال تشغيل التطبيقات في مواقع قريبة قدر الإمكان من موضع إنشاء البيانات؛ على سبيل المثال، حيث يتفاعل المستخدمون مع أجهزة مثل الهواتف المحمولة أو ماسحات الرموز الشريطية، أو حيث تجمع أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) مثل كاميرات الأمن أو حسّاسات الآلات البيانات وتولِّدها.
وبصياغة مبسّطة، تُمكِّنك حوسبة الحافة من "نقل المعالجة إلى حيث توجد البيانات"؛ أي وضع عمليات الحوسبة في موضع إنشاء البيانات بدلاً من نقل البيانات إلى مركز بيانات سحابي مركزي لمعالجتها، ثم إرجاع النتائج إلى حيث تُحتاج الإجابات لدعم اتخاذ القرار أو لأتمتة العمليات. ونتيجةً لذلك، تُعَدّ حوسبة الحافة ضرورية على نحوٍ متزايد للتطبيقات التي تُعالِج كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية أو في الوقت الفعلي، في الحالات التي يكون فيها الحفاظ على زمن انتقال قصير عاملًا حاسمًا.
يمكنك تطبيق حوسبة الحافة من دون الاعتماد على بنية سحابية موزعة، لكن السحابة الموزعة تجعل نشر تطبيقات حوسبة الحافة وإدارتها أسهل بكثير. تخيَّل أنك تدير عدّة مصانع، لكلٍّ منها خادم حافة خاص به تستضيفه مزوِّدو خدمات سحابية مختلفون، لمعالجة البيانات المتولِّدة من آلاف أجهزة الاستشعار.
بفضل السحابة الموزعة، يمكنك التحكّم في هذه البيئة بالكامل وإدارتها من مستوى تحكّم واحد، ولوحة معلومات واحدة، ومجموعة واحدة من الأدوات، سواء تعلّق الأمر بنشر مجموعات Kubernetes وإدارتها، أو تنفيذ تحديثات الأمان، أو مراقبة الأداء. بدون السحابة الموزعة، قد تختلف هذه المهام والأدوات باختلاف موقع خادم الحافة.
تدعم السحابة الموزعة وحوسبة الحافة نطاقًا واسعًا من السيناريوهات، بدءًا من تبسيط إدارة بيئات السحابة المتعددة، مرورًا بتحسين قابلية التوسّع وسرعة التطوير، ووصولًا إلى نشر أحدث تطبيقات ووظائف الأتمتة ودعم اتخاذ القرار.
يساعدك IBM Cloud Satellite® على نشر التطبيقات وتشغيلها بشكل متّسق عبر جميع البيئات المحلية، وبيئات حوسبة الحافة، وبيئات السحابة العامة، ومن أي مزود سحابة. يوحِّد مجموعة أساسية من خدمات Kubernetes وخدمات البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن، بحيث تُدار مركزيًا كخدمة عبر IBM Cloud، مع توفير رؤية شاملة لجميع البيئات من خلال لوحة تحكّم واحدة. والنتيجة هي زيادة إنتاجية المطورين وتسريع وتيرة التطوير.
للتعرّف على مزيد من المعلومات أو للبدء في استخدام السحابة الموزعة، يمكنك التسجيل للحصول على حساب IBM Cloud.
