ميدان روند في منطقة الأعمال الحديثة في لا ديفانس

ما المقصود بالسحابة الموزعة؟

السحابة الموزَّعة هي خدمة من خدمات حوسبة السحابة العامة تتيح لك تشغيل البنية التحتية للسحابة العامة في مواقع متعددة، مثل مراكز بيانات مزوّد السحابة الخاص بك، ومراكز بيانات مزوّدي السحابة الآخرين، ومراكز بيانات أطراف ثالثة أو مراكز الاستضافة المشتركة، وكذلك محليًا، مع إدارة جميع هذه البيئات من وحدة تحكّم واحدة.

وبفضل هذا التوزيع المستهدف والمدار مركزيًا لخدمات السحابة العامة، يمكن لمؤسستك نشر التطبيقات أو مكوّنات التطبيقات وتشغيلها عبر مزيج من مواقع وبيئات سحابية مختلفة بما يلبّي متطلباتك من حيث الأداء والامتثال التنظيمي وغير ذلك. وتساعد السحابة الموزَّعة في معالجة التباينات التشغيلية والإدارية التي قد تحدث في بيئات السحابة الهجينة أو السحابة المتعددة.

والأهم من ذلك أنها توفّر الأساس المثالي لحوسبة الحافة، أي تشغيل الخوادم والتطبيقات بالقرب من موضع إنشاء البيانات.

ويرجع الطلب المتزايد على السحابة الموزعة وحوسبة الحافة بالدرجة الأولى إلى إنترنت الأشياء (IOT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وقطاع الاتصالات (telco)، وغير ذلك من التطبيقات التي تحتاج إلى معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي. كما تساعد السحابة الموزعة الشركات على تجاوز تحديات الامتثال للوائح خصوصية البيانات الخاصة بكل دولة أو بكل قطاع، وأيضًا على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للموظفين والمستخدمين الذين أُعيد توزيع أنماط عملهم في أعقاب جائحة كوفيد-19.

WebMethods Hybrid Integration

أعد تصور التكامل ليتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي

يُبرز IBM Web Methods Hybrid Integration كيف يمكن للشركات ربط تطبيقات السحابة والأنظمة المحلية بسلاسة، ما يمكِّنها من تحقيق تحول رقمي مرن وقابل للتوسع. 
استكشف IBM webMethods

كيفية عمل السحابة الموزعة

ربما سمعت عن الحوسبة الموزَّعة، حيث تُوزَّع مكوّنات التطبيق على كمبيوترات مختلفة متصلة بالشبكة وتتواصل فيما بينها عبر الرسائل أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بهدف تحسين الأداء الكلّي للتطبيق أو تعظيم كفاءة الحوسبة.

السحابة الموزعة تمثّل خطوة أبعد من ذلك، إذ تُوزِّع مجموعة تقنيات الحوسبة الكاملة الخاصة بمزوّد السحابة العامة إلى أي موضع يحتاجه العميل، سواءً محليًا في مركز البيانات التابع له أو في السحابة الخاصة، أو خارج مقره في واحد أو أكثر من مراكز بيانات السحابة العامة التي قد تكون تابعة لمزوّد السحابة أو لمزوّدين آخرين.

وبهذا، تعمل السحابة الموزعة فعليًا على توسيع السحابة المركزية للمزوّد عبر سُحُب صغيرة موزّعة جغرافيًا. ويحتفظ مزوّد السحابة بالتحكّم المركزي في العمليات والتحديثات والحوكمة والأمان والموثوقية عبر البنية التحتية الموزعة بأكملها.

ويصل العميل إلى كل شيء، من خدمات السحابة المركزية إلى هذه السُّحب الصغيرة أينما وُجدت، بوصفها سحابة واحدة متكاملة، ويديرها جميعًا من مستوى تحكم واحد. وبهذه الطريقة، وكما يذكر محللو شركة الأبحاث Gartner، تساعد السحابة الموزعة في معالجة التعقيدات التشغيلية والإدارية التي تظهر في بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة الهجينة.

منظر جوي للطرق السريعة

السحابة الموزعة وحوسبة الحافة

مرة أخرى، تشير حوسبة الحافة إلى تشغيل أحمال تشغيل التطبيقات في مواقع قريبة قدر الإمكان من موضع إنشاء البيانات؛ على سبيل المثال، حيث يتفاعل المستخدمون مع أجهزة مثل الهواتف المحمولة أو ماسحات الرموز الشريطية، أو حيث تجمع أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) مثل كاميرات الأمن أو حسّاسات الآلات البيانات وتولِّدها.

وبصياغة مبسّطة، تُمكِّنك حوسبة الحافة من "نقل المعالجة إلى حيث توجد البيانات"؛ أي وضع عمليات الحوسبة في موضع إنشاء البيانات بدلاً من نقل البيانات إلى مركز بيانات سحابي مركزي لمعالجتها، ثم إرجاع النتائج إلى حيث تُحتاج الإجابات لدعم اتخاذ القرار أو لأتمتة العمليات. ونتيجةً لذلك، تُعَدّ حوسبة الحافة ضرورية على نحوٍ متزايد للتطبيقات التي تُعالِج كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية أو في الوقت الفعلي، في الحالات التي يكون فيها الحفاظ على زمن انتقال قصير عاملًا حاسمًا.

يمكنك تطبيق حوسبة الحافة من دون الاعتماد على بنية سحابية موزعة، لكن السحابة الموزعة تجعل نشر تطبيقات حوسبة الحافة وإدارتها أسهل بكثير. تخيَّل أنك تدير عدّة مصانع، لكلٍّ منها خادم حافة خاص به تستضيفه مزوِّدو خدمات سحابية مختلفون، لمعالجة البيانات المتولِّدة من آلاف أجهزة الاستشعار.

بفضل السحابة الموزعة، يمكنك التحكّم في هذه البيئة بالكامل وإدارتها من مستوى تحكّم واحد، ولوحة معلومات واحدة، ومجموعة واحدة من الأدوات، سواء تعلّق الأمر بنشر مجموعات Kubernetes وإدارتها، أو تنفيذ تحديثات الأمان، أو مراقبة الأداء. بدون السحابة الموزعة، قد تختلف هذه المهام والأدوات باختلاف موقع خادم الحافة.

حالات استخدام السحابة الموزعة وحوسبة الحافة

تدعم السحابة الموزعة وحوسبة الحافة نطاقًا واسعًا من السيناريوهات، بدءًا من تبسيط إدارة بيئات السحابة المتعددة، مرورًا بتحسين قابلية التوسّع وسرعة التطوير، ووصولًا إلى نشر أحدث تطبيقات ووظائف الأتمتة ودعم اتخاذ القرار.

  • تحسين مستوى الرؤية وسهولة الإدارة في بيئات السحابة الهجينة أو السحابة المتعددة: يمكن للسحابة الموزعة أن تساعد أي مؤسسة على تعزيز التحكّم في بنيتها التحتية للسحابة المتعددة الهجينة، عبر توفير الرؤية والإدارة من وحدة تحكّم واحدة باستخدام مجموعة أدوات موحَّدة.

  • قابلية توسّع ومرونة عالية بكفاءة وتكلفة أقل:إن توسيع مركز بيانات مخصَّص أو إنشاء مواقع جديدة لمراكز بيانات في مناطق جغرافية مختلفة يُعدّ أمرًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا. ومع السحابة الموزعة، يمكن للمؤسسة التوسّع بالاعتماد على البنية التحتية الحالية أو مواقع الحافة دون بناء مادي إضافي، كما يمكنها التطوير والنشر سريعًا في أي موضع داخل البيئة نفسها باستخدام الأدوات والفرق ذاتها.

  • تسهيل الامتثال التنظيمي للصناعة أو الإقليمية: تنص العديد من لوائح خصوصية البيانات على عدم جواز نقل البيانات الشخصية للمستخدم (PI) إلى خارج بلد إقامته. تجعل البنية التحتية للسحابة الموزعة من السهل جدًا على المؤسسة معالجة هذه البيانات الشخصية داخل بلد إقامة كل مستخدم. كما أن معالجة البيانات عند مصدرها يمكن أن تُسهِم في تبسيط الامتثال للوائح خصوصية البيانات في مجالات مثل الرعاية الصحية والاتصالات وغيرها من الصناعات.

  • تسريع توصيل المحتوى: يمكن لشبكة توصيل المحتوى (CDN) المُنفَّذة على سحابة موزعة تحسين أداء بث محتوى الفيديو، وتعزيز تجربة المستخدم، من خلال تخزين هذا المحتوى وتقديمه من مواقع أقرب إلى المستخدمين.

  • تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي: تعتمد أنظمة المراقبة بالفيديو، وأتمتة التصنيع، والسيارات ذاتية القيادة، وتطبيقات الرعاية الصحية، والمباني الذكية وغيرها من التطبيقات على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، وهي لا تحتمل الانتظار حتى تُنقَل البيانات إلى مركز بيانات سحابي مركزي ثم ترجع. توفر السحابة الموزعة وحوسبة الحافة زمن انتقال قصيرًا يلبي متطلبات هذه التطبيقات.

السحابة الموزعة وIBM

يساعدك IBM Cloud Satellite® على نشر التطبيقات وتشغيلها بشكل متّسق عبر جميع البيئات المحلية، وبيئات حوسبة الحافة، وبيئات السحابة العامة، ومن أي مزود سحابة. يوحِّد مجموعة أساسية من خدمات Kubernetes وخدمات البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن، بحيث تُدار مركزيًا كخدمة عبر IBM Cloud، مع توفير رؤية شاملة لجميع البيئات من خلال لوحة تحكّم واحدة. والنتيجة هي زيادة إنتاجية المطورين وتسريع وتيرة التطوير.

للتعرّف على مزيد من المعلومات أو للبدء في استخدام السحابة الموزعة، يمكنك التسجيل للحصول على حساب IBM Cloud.

تحويل أعمالك من خلال تحديث التطبيقات والبيئة السحابية الهجينة

اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ لتبسيط تحديث التطبيقات واعتماد حلول السحابة الهجينة لتحقيق ابتكار أسرع وكفاءة أعلى.
السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي التوليدي

اكتشف كيفية إعادة تشكيل استراتيجيات الأعمال باستخدام السحابة الهجينة وحلول الذكاء الاصطناعي. تعلَّم من خبراء الصناعة، واستكشف الشراكات الاستراتيجية، وتعمَّق في دراسات الحالة التي توضِّح كيفية تعزيز الابتكار وتحسين العمليات باستخدام تقنيات قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل.
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابة من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة للابتكار القابل للتطوير

استفد من القوة المشتركة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لدمج البيانات بسلاسة وتعزيز الابتكار وتحويل أعمالك. استكشف رؤى الخبراء وقصص النجاح والتطبيقات الواقعية لتسريع التحول الرقمي لديك.
تستخدم Delta Air Lines خدمات IBM Consulting

دخلت Delta Air Lines في شراكة مع IBM لتحويل عملياتها وتقديم تجارب جديدة للعملاء من خلال الانتقال إلى سحابة هجينة.
الاستفادة من القيمة التجارية الملموسة من التحول السحابي

تعرّف على مدى استفادة المؤسسات من قيمة الأعمال من خلال استثماراتها في السحابة من خلال تقرير HFS Research هذا بالشراكة مع IBM.

IBM Red Hat OpenShift

بادر باستخدام منصة Red Hat OpenShift المُدارة بالكامل. تمكَّن من تسريع عملية التطوير والنشر لديك من خلال حلول قابلة للتوسع وآمنة ومصممة لتلبية احتياجاتك.

 استكشف Red Hat OpenShift
حلول وبرمجيات السحابة الهجينة

تمكَّن من تبسيط التحول الرقمي في مؤسستك باستخدام حلول السحابة الهجينة من IBM، والمصممة لتحسين قابلية التوسع والتحديث والتكامل السلس عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك.

 استكشف حلول السحابة الهجينة
خدمات الاستشارات السحابية 

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.

 الخدمات السحابية
قم بتعزيز إمكانات تقنية السحابة الهجينة باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. استكشف كيف يمكنك تحسين البنية التحتية السحابية لديك باستخدام عروض السحابة الهجينة من IBM أو الوصول إلى رؤى الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.

 استكشف حلول السحابة الهجينة تنزيل الكتاب الإلكتروني