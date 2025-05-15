الموارد البشرية الرقمية هي تطور من العمليات اليدوية الورقية إلى نُهج يعتمد على التقنية. وغالبًا ما يتم تنظيم ممارسات الموارد البشرية الرقمية بالتوازي مع تحوّل رقمي على مستوى المؤسسة، ما يُسهم في زيادة الكفاءة، وتحسين صناعة القرار، وخلق تجارب أفضل للموظفين.

تقليديًا، يتعامل اختصاصيو الموارد البشرية مع كميات كبيرة من البيانات الواردة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الاتصالات الداخلية مع الموظفين ومعلومات المرشحين الخارجيين. تخضع العديد من وظائف الموارد البشرية إلى لوائح العمل المحلية، ما يزيد من تعقيد الامتثال بالنسبة للمؤسسات العالمية. من خلال رقمنة وتوحيد وظائف الموارد البشرية متعددة المنصات، تُقلّل المؤسسات من الجهود اليدوية وتُعزّز الإنتاجية عبر المؤسسة بأكملها.

لكن التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، عند تصميمه وتنفيذه بشكل صحيح مع نشر التقنيات الأساسية، يمكن أن يُنشئ نماذج تشغيل جديدة لإدارات الموارد البشرية. فبدلاً من مجرد رقمنة العمليات، يُعيد التحوّل الرقمي للموارد البشرية التفكير في كيفية عمل الموارد البشرية من خلال استخدام أدوات مثل المنصات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والأتمتة.

عندما تُمنح إدارات الموارد البشرية القدرة على اتخاذ قرارات مدفوعة بالبيانات، ويُتاح لها مزيد من الوقت للمهام الإبداعية أو التفاعلية، فإنها تُصبح محركًا فاعلًا في تعزيز الثقافة المؤسسية الإيجابية. في هذا السياق، يُمثّل الموارد البشرية الرقمية أكثر من مجرد ترقية تقنية؛ بل هو تحوّل جذري في كيفية جذب المواهب وتطويرها وتحفيزها وتوظيفها بما يخلق قيمة للأعمال. كما تُعد العمليات الرقمية للموارد البشرية عنصرًا أساسيًا في إدارة التغيير، إذ تُمكّن المؤسسات من التكيّف بسرعة مع العمليات الجديدة وتحقيق مزيد من المرونة التنظيمية.

في السنوات الأخيرة، أدّت تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة كبيرة في قدرة الإدارات على تقديم تجارب قابلة للتوسّع وشديدة التخصيص، مما أدى إلى عصر من الموارد البشرية المتمحورة حول الإنسان وتجربة الموظف. وباتت تقنيات الموارد البشرية تُسهّل مستقبلًا يتطور فيه قادة الموارد البشرية من مقدّمي خدمة إلى مهندسي تجربة الموظف. ومن خلال التعاون مع التكنولوجيا، يمكنهم تعزيز الإمكانات التنظيمية بشكل شامل.