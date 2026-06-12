ما المقصود بإدارة التعليمات البرمجية؟

إدارة التعليمات البرمجية هي مجموعة القواعد وآليات الإشراف التي تعتمدها المؤسسة لتطوير البرمجيات. وتشمل السياسات والعمليات والأدوات التي تستخدمها المؤسسات للتحكم في كيفية كتابة التعليمات البرمجية ومراجعتها واختبارها وتأمينها واعتمادها وصيانتها.
تطورت حوكمة التعليمات البرمجية من مجموعة من العمليات اليدوية إلى ممارسة مؤتمتة تحكمها السياسات. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة والمعقدة تتطلب أُطر حوكمة قادرة على مواكبة نموها وتزايد تعقيدها.
تحدّت ثورة DevOps خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين نماذج الحوكمة التي كانت تعتمد على الموافقات اليدوية والتحكم المركزي. واليوم، تفرض الأنظمة المؤتمتة تطبيق العمليات، وأدى مفهوم "النقل إلى اليسار" إلى نقل أنشطة الأمان والامتثال إلى مراحل أبكر من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
أضاف ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي طبقة جديدة تمامًا إلى الحوكمة. أصبح بإمكان المطورين الآن توليد كميات كبيرة من التعليمات البرمجية باستخدام أدوات التعلم الآلي المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، ما يسرّع عملية التطوير بدرجة كبيرة. لكن حوكمة التعليمات البرمجية اضطرت بدورها إلى التطور لمعالجة المسائل المتعلقة بجودة التعليمات البرمجية في المخرجات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاطر الأمنية المرتبطة بها، والمخاوف المتعلقة بالملكية الفكرية، وسياسات استخدام النماذج، وغيرها.
وتطبّق المؤسسات الآن سياسات حوكمة تحدد متى يجوز استخدام التعليمات البرمجية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، وكيف يجب مراجعتها، وخطوات التحقق المطلوبة قبل النشر.
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
فيما يلي بعض المكونات الأكثر شيوعًا لحوكمة التعليمات البرمجية.
تسهم التعليمات البرمجية منخفضة الجودة في تراكم الدين التقني، الذي يقوّض بدوره قابلية مجموعة التقنيات للتوسع. وتحدد معايير كتابة التعليمات البرمجية كيفية كتابة المطورين للتعليمات البرمجية وتنظيمها لتجنب ذلك. وتغطي هذه المعايير جوانب مثل اصطلاحات التسمية، والتنسيق، والتوثيق، وبنية الملفات، وأفضل الممارسات الخاصة بكل لغة؛ وهي مشكلات صغيرة يتراكم أثرها بمرور الوقت في قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة.
عندما يلتزم جميع المطورين بالمعايير نفسها، يصبح التعامل مع التعليمات البرمجية أسهل. ويقضي المهندسون وقتًا أقل في فهم عمل بعضهم بعضًا، ووقتًا أطول في تطوير أشياء جديدة.
تحدد أنظمة التحكم في الإصدارات كيفية إدارة الفرق للتغييرات التي تطرأ على التعليمات البرمجية المصدرية. وتحدد هذه السياسات مهام سير العمل الخاصة بإنشاء الفروع، ودمج التعليمات البرمجية، وكتابة رسائل الالتزام. ويمكن لأنظمة التحكم في الإصدارات إنشاء مسارات تدقيق تساعد على منع الاستبدال غير المقصود، وتضمن الاحتفاظ بسجل واضح للتغييرات. وبذلك تعرف الفرق مَن أجرى تعديلات بعينها وسبب إجرائها.
تتطلب عمليات مراجعة التعليمات البرمجية أن يفحص مطورون آخرون التغييرات البرمجية قبل دمجها في قاعدة التعليمات البرمجية. وتؤدي المراجعات أغراضًا متعددة، منها اكتشاف الأخطاء البرمجية، والتحقق من صحة قرارات التصميم، وتبادل المعرفة بين أعضاء الفريق. وتؤدي المراجعات المنفذة على النحو الصحيح إلى إنتاج برمجيات أعلى جودة.
تضمن حوكمة الأمان تطوير البرمجيات وصيانتها وفقًا لمتطلبات الأمان المعتمدة وقواعد الامتثال، بحيث تتوافق عملية تطويرها مع استراتيجية أوسع لإدارة المخاطر. ويشمل ذلك ممارسات مثل فحص الثغرات الأمنية، وضوابط الوصول، وإدارة الاعتماديات، وكشف الأسرار، وإرشادات البرمجة الآمنة، والمراجعات الدورية. تدمج حوكمة الأمان التدابير الوقائية في جميع مراحل دورة حياة التطوير، لا في نهايتها فحسب.
تساعد حوكمة الاختبار على ضمان استيفاء البرمجيات جميع المعايير المعتمدة قبل نشرها. لكن الاختبار بدوره انتقل إلى مراحل أبكر. ومن خلال تضمين متطلبات الاختبار في مسارات CI/CD، تستطيع الفرق اكتشاف العيوب في وقت أبكر والحد من خطر ظهور مشكلات الانحدار في بيئات الإنتاج.
يركز الامتثال وإمكانية التدقيق على ضمان التزام البرمجيات وعملية تطويرها بالمتطلبات التنظيمية. وتُعد الموافقات الموثقة، وسجلات التغييرات، وسجلات الاختبارات من أكثر تدابير الامتثال المرتبطة بالتعليمات البرمجية شيوعًا.
تنظّم ضوابط التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) العمليات المؤتمتة المستخدمة لنشر البرمجيات. وتحدد هذه الضوابط عمليات التحقق المؤتمتة التي يجب اجتيازها قبل انتقال التعليمات البرمجية بين البيئات. وتساعد حوكمة CI/CD على ضمان استيفاء البرمجيات التي تصل إلى بيئة الإنتاج المعايير المحددة مسبقًا، مع الحد من المخاطر في مختلف عمليات النشر.
تُعد الحوكمة كتعليمات برمجية (GaC) والسياسات كتعليمات برمجية (PaC) نهجين يدمجان الحوكمة وتطبيق السياسات مباشرةً في مهام سير العمل، من خلال تحويل السياسات والقواعد والمعايير إلى تعليمات برمجية قابلة للقراءة آليًا. والهدف هو ضمان استيفاء كل عملية نشر، أو تغيير في البنية التحتية، أو طلب للوصول إلى البيانات، معايير محددة مسبقًا قبل تنفيذها. ويعتمد هذا النهج الاستباقي في تطبيق السياسات على تقنيات مثل محركات السياسات، والبنية التحتية السحابية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي حاليًا.
أصبح تطبيق السياسات أكثر تطورًا بفضل تقنيات مثل Open Policy Agent (OPA)، الذي يتيح للمؤسسات تعريف سياسات الحوكمة وتطبيقها برمجيًا. وبدلًا من الاعتماد على الوثائق والموافقات اليدوية، تُدمج متطلبات الحوكمة في التعليمات البرمجية نفسها، بحيث يمكن تطبيقها تلقائيًا طوال دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
وبالمثل، تعمل البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC) وأدوات مثل Terraform على أتمتة توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها باستخدام نهج يعتمد على لغة تصريحية، يحدد فيه المطورون الحالة النهائية المطلوبة بدلًا من تحديد الخطوات اللازمة للوصول إليها. عادةً ما تُعبَّر تعريفات البنية التحتية بتنسيقات مثل YAML وJSON، مما يسهّل أتمتتها والتحقق منها.
يمكن لبيئات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تنفيذ الحوكمة كتعليمات برمجية (GaC)، والسياسات كتعليمات برمجية (PaC)، والبنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC). فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام IBM Bob لدمج هذه العمليات في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على كتابة التعليمات البرمجية وتصحيحها وتقديم برامج عالية الجودة من دون مقاطعة سير عملك.
اكتشف كيف يُعيد التطوير القائم على الذكاء الاصطناعي تشكيل هندسة البرمجيات، وكيف تستخدمه الفرق الرائدة لتسريع الابتكار وتوسيع نطاق أثره.
اطّلع على كيفية قيام Blue Pearl بتحويل قاعدة تعليمات برمجية قديمة، والقضاء على المخاطر الأمنية، وتسريع التحديث باستخدام Bob، ما أدى إلى تقليص مدة التسليم بنسبة تقارب 90%.
اكتشف كيف أنشأت APIs IT وثائق كاملة لأنظمة يعود عمرها إلى عقود، وحدّثت أحمال التشغيل الحساسة بسرعة تزيد عشرة أضعاف باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تسريع التطوير، وتقليل الأعمال المتكررة، وتحديث التطبيقات باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لفرق الهندسة على مستوى المؤسسات.
تسريع عملية تسليم البرامج مع Bob، شريكك المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتطوير الآمن والمدرك للأهداف.
عزّز كفاءة تطوير البرمجيات باستخدام أدوات موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في تقليل الوقت المستغرق في كتابة التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا—مما يمنح المطورين مساحة أكبر للابتكار.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.