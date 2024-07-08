الاستضافة السحابية هي عبارة عن عرض للبنية التحتية كخدمة (IaaS) يتيح إمكانية الوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب من خلال تجميع موارد الحوسبة والتخزين من شبكة من الخوادم السحابية الافتراضية والمادية التي يديرها مزود تابع لجهة خارجية.
بالنسبة لتكنولوجيا معلومات الشركات، فإن مرونة النشر السريع لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة أمر بالغ الأهمية لكل من العميل ومزود الخدمة السحابية. في بيئة عمل داخلية تقليدية ذات تاريخ طويل من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، ليس من السهل على المؤسسة نشر حل جديد دون تغيير كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية. توفر الاستضافة السحابية خيارات ومزايا نشر الحلول بشكل أسرع بتكلفة تنفيذ وتشغيل أقل بكثير من تلك المرتبطة بامتلاك وإدارة مراكز البيانات.
بينما تسعى المؤسسات—من الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية—للحصول على حلول رقمية جديدة للابتكار والبقاء في المنافسة، تلعب الاستضافة السحابية وخدمات الحوسبة السحابية الأخرى دورًا حاسمًا في تبني السحابة المستمر. في تقرير صادر عن Acumen Research and Consulting، بلغ حجم سوق الحوسبة العالمي 495.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المقدر أن يصل إلى حجم سوق يبلغ 2,495.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 17.8% من عام 2023 إلى عام 2032.1
على عكس الاستضافة التقليدية التي تستخدم خادمًا واحدًا لنشر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، تعتمد الاستضافة السحابية على شبكة من خوادم سحابية افتراضية ومادية متصلة، مما يضمن مرونة وقابلية توسع أكبر. على سبيل المثال، إذا كان أحد الخوادم في السحابة قد وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى، يمكن لمزود الخدمة السحابية (CSP) تشغيل موقع الويب أو التطبيق الخاص بك على خادم آخر.
تعتمد الاستضافة السحابية على المحاكاة الافتراضية، التي تستخدم البرامج لإنشاء طبقة تجريدية فوق أجهزة الكمبيوتر، مما يتيح تقسيم مكونات الجهاز الواحد— مثل المعالجات والذاكرة والتخزين—إلى أجهزة افتراضية (VMs) متعددة. تُعد المحاكاة الافتراضية أساسية للحوسبة السحابية لأنها تتيح الاستخدام الفعال للموارد، مما يسمح لمستخدمي السحابة بشراء موارد الحوسبة التي يحتاجونها فقط —عندما يحتاجون إليها—وتوسيع نطاق تلك الموارد بتكلفة فعالة.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى معظم خدمات الاستضافة السحابية من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وقائمة على الويب لطلبات البرامج والأجهزة والخدمات، والتي يتم تسليمها على الفور. حتى تحديثات البرامج والأجهزة يمكن أن تحدث تلقائيًا.
المتطلبات غير الوظيفية الخاصة بالقابلية للتوسع والموثوقية والتوافر العالي تظل كما هي في كل من أساليب الاستضافة الداخلية والسحابية. ومع ذلك، فإن الاستضافة السحابية توفر مجموعة أوسع من موارد تكنولوجيا المعلومات لتقديم هذه المتطلبات بدرجة أعلى من الثقة.
يمكن أيضًا ضبط قابلية التوسع والموثوقية والتوافر العالي تلقائيًا وفقًا لمتطلبات حلول المؤسسة. تسمى هذه الإمكانية توفير الخدمة المدركة للتطبيق، والتي يتم تنفيذها من خلال البيئات المعرفة بالبرمجيات (SDEs). تقوم وحدات SDEs تلقائيًا وديناميكيًا بتوفير موارد الحوسبة والشبكة وتخزين البيانات وفقاً لاحتياجات التطبيق، مما يساعد على زيادة الكفاءة وتحسين الخدمات.
يتم نشر التطبيقات والحلول على شبكة سحابية بدلًا من خادم واحد محلي.
يتم تعديل الموارد لتلبية احتياجات المستخدم.
تدفع المؤسسات فقط مقابل الموارد التي تستخدمها.
يمكن أن تدعم الاستضافة السحابية لغة الاستعلام المهيكلة (SQL)، بما في ذلك قواعد بيانات NoSQL أو MySQL.
يتم أتمتة الحلول والتحكم فيها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وبوابات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
يقدم جميع مقدمي الخدمات السحابية الرائدين، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) و Microsoft Azure و Google Cloud و IBM Cloud، استضافة سحابية تشمل أنواع نماذج النشر المستندة إلى السحابة التالية:
السحابة العامة هي نوع من أنواع الحوسبة السحابية التي يوفر فيها مزود خدمة خارجي موارد الحوسبة للمستخدمين عبر الإنترنت العام. يمكن أن تشمل هذه الموارد تطبيقات البرامج الجاهزة للاستخدام والأجهزة الافتراضية (VMs) الفردية والبنى التحتية الكاملة على مستوى المؤسسات ومنصات التطوير.
السحابة الخاصة هي بيئة حوسبة سحابية حيث تكون جميع موارد الأجهزة والبرامج مخصصة حصريًا ويمكن الوصول إليها من قبل عميل واحد فقط.
تقوم السحابة الهجينة بدمج وتوحيد السحابة العامة والسحابة الخاصة والبنية التحتية المحلية لإنشاء بنية تحتية واحدة لتكنولوجيا المعلومات مرنة ومثالية من حيث التكلفة. اليوم، تعتمد العديد من الشركات التجارية على نهج السحابة الهجينة المتعددة ، الذي يدمج السحابة العامة والسحابة الخاصة والبنية التحتية المحلية مع الخدمات المستندة إلى السحابة من اثنين على الأقل من موفري خدمات السحابة.
تشير خدمات السحابة المُدارة إلى الإدارة والتحكم الكامل أو الجزئي في موارد السحابة الخاصة بالعميل. الغرض من السحابة المُدارة هو الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة السحابة من خلال خيار "كخدمة". يسمح هذا الخيار للمؤسسات بالتأكد من أن الموارد السحابية تعمل بشكل جيد مع تجنب تكاليف توظيف فريق لإدارتها. اعتماداً على أعمال المؤسسة واحتياجاتها التقنية، يمكن أن تمتد مسؤوليات مزود الخدمة المُدارة لتشمل الترحيل السحابي والتحسين والأمان والتكوين وترقية النظام وغير ذلك.
هذه بعض من أفضل الخدمات السحابية المُدارة.
البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي إمكانية الوصول عند الطلب إلى موارد تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم المادية والافتراضية المستضافة على السحابة، والأجهزة الافتراضية، والتخزين السحابي، والشبكة—بعبارة أخرى، كل البنية التحتية الخلفية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتشغيل التطبيقات وأعباء العمل في السحابة.
المنصة كخدمة (PaaS) هو نموذج الحوسبة السحابية الذي يوفر للعملاء منصة سحابية كاملة بما في ذلك الأجهزة والبرامج والبنية التحتية. يسمح ذلك بتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها دون التكلفة والتعقيد وعدم المرونة المرتبطة ببناء هذه المنصة وصيانتها في أماكن العمل. Red Hat Open Shift هو نظام PaaS شائع مبني على حاويات Docker و Kubernetes، وهو حل مفتوح المصدر لتنسيق الحاويات يعمل على أتمتة النشر وتوسيع النطاق وموازنة الأحمال وغير ذلك الكثير للتطبيقات المستندة إلى الحاويات.
البرمجيات كخدمة (SaaS) هو برنامج تطبيقي جاهز للاستخدام، يتم استضافته على السحابة ويعتمد على نموذج الاشتراك. في الوقت الحالي، تُعَد البرمجيات كخدمة (SaaS) أكثر خدمات الحوسبة السحابية العامة شيوعًا، والنموذج السائد لتسليم البرمجيات. في تقرير صادر عن Statista، قُدرت قيمة سوق البرمجيات كخدمة (SaaS) بحوالي 197 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 247 مليار دولار أمريكي في عام 2024.2
من دون خادم هو نموذج لتطوير وتشغيل التطبيقات يمكّن المطورين من بناء وتشغيل رمز التطبيق دون الحاجة إلى توفير أو إدارة خوادم أو بنية تحتية خلفية.
الاستضافة السحابية هي نوع من استضافة الويب تعتمد على المحاكاة الافتراضية والخوادم البعيدة. أنواع الاستضافة الأخرى تشمل الاستضافة المشتركة، والخوادم الافتراضية الخاصة (VPS)، والاستضافة المخصصة.
الاستضافة المشتركة هي نموذج متعدد المستأجرين حيث يستضيف مزود الاستضافة موقع الويب الخاص بك والعديد من المواقع الأخرى (المستأجرين المشتركين) على جهاز كمبيوتر واحد. يتقاسم الجميع وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ومساحة التخزين السحابي وبرنامج خادم الويب (البرنامج الذي يسلم محتوى الويب إلى المتصفحات التي تطلبه).
تُعدّ الاستضافة المشتركة النوع الأقل تكلفة من الاستضافة، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمستخدمين غير التقنيين، والمدوّنين الذين يحتاجون إلى استضافة WordPress، والشركات الناشئة التي تراعي ميزانيتها. نظرًا لأن الجميع يتشاركون الموارد، يمكن أن تؤدي الاستضافة المشتركة إلى أوقات تحميل أبطأ من الاستضافة السحابية أو المخصصة. ومع ذلك، فإن الاستضافة المشتركة هي أيضًا أكثر أنواع الاستضافة معقولة التكلفة.
نظرًا لأن الاستضافة السحابية تتمتع بقابلية توسع غير محدودة، فهي مفضلة على الاستضافة المشتركة للمواقع الإلكترونية الكبيرة ذات أحجام الزيارات العالية. تضمن الاستضافة السحابية، على سبيل المثال، أداءً عاليًا لمواقع التجارة الإلكترونية لأنها توفر تجارب موثوقة للمستخدمين.
الاستضافة المخصصة هي خدمة أحادية المستأجر تمنحك وصولاً حصريًا إلى أجهزة الخادم المادي الخاص بك، بحيث يكون لديك تحكم كامل في أداء الخادم وأمانه وموارده. غالبًا ما تستخدم المؤسسات في الصناعات التي تتعامل مع البيانات أو المعاملات الحساسة (مثل المؤسسات المالية أو الحكومية) الاستضافة المخصصة، حيث يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات الأمنية أو التنظيمية وما إلى ذلك. على الجانب الآخر، لا تتطلب خوادم الاستضافة السحابية نفس النفقات الرأسمالية لإعداد أجهزة استضافة مخصصة، وتُعد خيارًا أقل تكلفة.
تعد استضافة VPS شكلاً من أشكال الاستضافة السحابية متعددة المستأجرين حيث يتم توفير موارد الخادم الافتراضي للمستخدم من خلال موفر الخدمة. بينما يتشارك الخادم الافتراضي الخاص (VPS) في مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor) والأجهزة الأساسية، يدير كل خادم افتراضي خاص نظام التشغيل (OS) الخاص به. لكل عميل موارده الخاصة والمعزولة على الخادم الفعلي المشترك، لذلك لكل عميل صلاحية الوصول إلى موارده المخصصة.
تقع استضافة VPS في مكان ما بين الاستضافة المشتركة والاستضافة المخصصة. في حين أنه شكل من أشكال التعددية، لا يزال العملاء يتمتعون بالتحكم الكامل في نظام التشغيل والبرامج وما إلى ذلك. يُعد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) خيارًا شائعًا لاستضافة تطبيقات الويب المخصصة أو البرامج المستندة إلى الويب (على سبيل المثال، الألعاب، بث الفيديو).
خدمات وحلول الاستضافة السحابية قد تطورت لتزويد الشركات بقدرات مبسطة ومركزية لخدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها. توفر الاستضافة السحابية الفوائد التالية:
يعتبر أمن السحابة مسؤولية مشتركة بين المؤسسة العميل ومزود الخدمة الخاص بها، ويشير هذا المصطلح إلى مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات والتقنيات المصممة لمعالجة التهديدات الخارجية والداخلية لأمن الأعمال. مزودو خدمات الاستضافة السحابية يقدمون إجراءات أمنية قوية للحماية ضد الجهات الخبيثة أو التهديدات، بما في ذلك جدران الحماية، وأدوات إدارة الهوية والوصول، وطبقات المقابس الآمنة (SSL)، ومنع فقدان البيانات (DLP)، وتحديثات الأمان المنتظمة والمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مراكز البيانات السحابية بأمن مادي قوي، مثل الحراسة وأنظمة المراقبة لمنع الوصول غير المصرح به.
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1 Cloud Computing Market Size - Global Industry, Share, Analysis, Trends and Forecast 2023-2032, Acumen Research and Consulting, October 2023
2 Public cloud application services/software as a service (SaaS) end-user spending worldwide from 2015 to 2025, Statista, June 2024