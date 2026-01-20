ما هي منظومة واجهة برمجة التطبيقات؟

بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API gateway) هي طبقة برمجية تمثل نقطة دخول موحدة للعملاء (مثل تطبيقات الويب أو المحمول) للوصول إلى خدمات خلفية متعددة، بينما تقوم في الوقت ذاته بإدارة التفاعلات بين العميل والخادم.

تستقبل بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API gateways) استدعاءات API والمعروفة أحيانًا باسم طلبات API، ثم تقوم بتوجيهها إلى خدمة خلفية واحدة أو أكثر، وذلك بناءً على طبيعة الطلب. تقوم البوابة بعد ذلك بتجميع البيانات المطلوبة وإعادتها إلى العميل في استجابة واحدة. تمكّن البوابات العملاء من الاستعلام عن عدة موارد في استدعاء واحد، بدلاً من الحاجة إلى الاستعلام عن عدة نقاط نهاية عبر عدة استدعاءات.

على سبيل المثال، يمكن لبوابة واجهة برمجة التطبيقات (API gateway) التي تنظم الخدمات في نظام الرعاية الصحية أن تُمكّن تطبيقاً موجهاً للمستخدم من سحب البيانات من موارد متعددة—مثل السجلات الطبية للمريض، وسجل الدفع، والجدولة الحالية—عبر استدعاء API واحد فقط.

تعمل بوابات واجهة برمجة التطبيقات أيضًا على مركزية المهام الهامة الأخرى، مثل: