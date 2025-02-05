هناك العديد من حالات استخدام API المختلفة والعديد من الأساليب المختلفة لتصميم API، مع وجود بعض البروتوكولات والأساليب المعمارية واللغات الأنسب لمهام أو حالات استخدام محددة أكثر من غيرها.

مع زيادة استخدام واجهات برمجة تطبيقات الويب، أدى ذلك إلى تطوير بروتوكولات وأساليب ومعايير ولغات معينة، واستخدامها. وتوفر هذه الهياكل للمستخدمين مجموعة من المعلمات، أو مواصفات واجهة برمجة التطبيقات، التي تحدد أنواع البيانات المقبولة والأوامر وبناء الجملة والمزيد. في الواقع، تعمل بروتوكولات API هذه على تسهيل تبادل المعلومات بشكل قياسي.

تتضمن البروتوكولات والأساليب المعمارية واللغات الشائعة ما يأتي:



SOAP (بروتوكول الوصول البسيط إلى الكائنات)

استدعاء الإجراء عن بُعد (RPC)

WebSocket

REST (نقل الحالة التمثيلية)

GraphQL

يُعد اختيار الهيكل الصحيح لواجهة برمجة تطبيقات جديدة جانبًا مهمًا من عملية التصميم. وهذه البروتوكولات والأساليب المعمارية واللغات ليست بالضرورة أفضل أو أسوأ من بعضها البعض. إنها أدوات مختلفة لمهام مختلفة.