القيادة في Think

يتعثر تقدُّم الذكاء الاصطناعي ليس بسبب التقنية، بل بسبب كيفية تصميم المؤسسات حوله. تستكشف هذه السلسلة تحولات القيادة في الاستراتيجية والمخاطر والثقافة والقيمة، والتي تحوِّل استثمارات الذكاء الاصطناعي المبعثرة إلى ميزة مؤسسية تراكمية.
يقول 79% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في الإيرادات بحلول 2030. ومع هذه الثقة، لماذا لا تحقق 95% من المؤسسات أي عائد قابل للقياس؟
الفرق بين النشر عالي العائد ومنخفض العائد غالبًا ما يعود إلى سؤال واحد: هل تواءمت القيادة حول ما يجب تغييره لتحقيق النجاح؟
الثقافة ليست عنصرًا منفصلًا عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي. بل هي البنية التحتية التي تعمل عليها الاستراتيجية. المؤسسات التي تتوسع بشكل مستدام تُعيد تصميم طريقة تدفق العمل.
بعد التجارب الأولية الواعدة، كيف تصمم لتحقيق قيمة مستدامة؟ الاستراتيجية والمخاطر والثقافة ليست تحديات منفصلة - بل هي روافع في نظام واحد.
في ليلة النزال، يحدِّد التوقيت والدقة والأداء كل شيء - ليس فقط للمقاتلين. تطبِّق UFC الخطة نفسها على البث المباشر. ومع IBM، درَّبت المنظمة الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى في الوقت الفعلي لكل نزال، ما أدى إلى رفع مستوى التحليل على أكبر منصة في MMA. تعرَّف على كيفية اجتماع البيانات والذكاء الاصطناعي والهدف لتحويل الأداء وسرد القصص وتجربة المشجعين بسرعة.