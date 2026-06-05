لماذا تنفق 95% من المؤسسات المليارات على الذكاء الاصطناعي دون أي عائد، وما الذي توصَّلت إليه الـ 5% الأخرى.1
يُدرك معظم الرؤساء التنفيذيين أن تحولًا جذريًا قد بدأ. فأربعة من كل خمسة يتوقعون أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في نمو الإيرادات بحلول 2030. يتدفق رأس المال، وتوجد توجيهات واضحة لتبنّي التقنية، وفي معظم المؤسسات هناك بالفعل العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ. هذا الطموح في مكانه الصحيح.
لكن الطموح وحده لا يحقق العوائد. تُشير الأبحاث إلى أن نحو 95% من المؤسسات لا تحقق تأثيرًا ملموسًا يُذكر من الذكاء الاصطناعي التوليدي
وليس ذلك لأن التقنية لم تنجح، بل لأن الهياكل التنظيمية غير مهيأة لتمكينها عمليًا.
Boston Consulting Group
"هاكاثون Build for the Future لعام 2025"
%70 من عوائق الذكاء الاصطناعي تعود إلى الأشخاص والهيكل التنظيمي والعمليات. “
كل قائد في الإدارة العليا يتخذ القرار الصحيح ضمن نطاق مسؤوليته. لكن عند تنفيذها بشكل مستقل، فإن هذه الأولويات تدفع المؤسسة في اتجاهات مختلفة. والنتيجة هي حالة من الانحراف، وكلما طال عدم تسميتها أو الاعتراف بها، أصبح من الأصعب عكسها.
الجميع متفق على أهمية هذا الأمر. لكن الفجوة تكمن في التنفيذ. كل قائد يعمل ضمن تفويض صحيح، لكن هذه التفويضات تم تصميمها لتحقيق التميز الوظيفي، وليس لتحقيق التنسيق عبر الوظائف الذي يتطلبه الذكاء الاصطناعي. والاتفاق على المستوى القيادي لا يتحول تلقائيًا إلى انسجام على أرض الواقع.
هذا الانفصال ليس اختلافًا في الرأي، بل هو حالة من الانحراف التدريجي. الأولويات ذات النوايا الجيدة تبدأ بالتباعد عند الانتقال إلى التنفيذ. ويتراكم هذا العائق بصمت في شكل دورات تنفيذ أطول، وجهود مكررة، واستراتيجيات تفقد تماسكها قبل أن تصل إلى فِرق التنفيذ.
ثلاث من كل أربع مؤسسات ما زالت تشغِّل الذكاء الاصطناعي فوق أدوات مجزأة تتراكم فيها ديون التكامل، حيث تصبح تكلفة عدم التوافق أكثر وضوحًا وإدراكًا. سير العمل المحدَّث ليس مجرد ترقية تقنية، بل هو البنية التحتية التي تحدد إذا ما كانت مكاسب الذكاء الاصطناعي ستبقى معزولة أم ستتراكم عبر الأعمال.
المؤسسات التي تتقدم في هذا المجال حوَّلت التوافق إلى ممارسة تشغيلية من خلال توضيح المسؤوليات، وتوحيد آليات ربط البيانات والعمليات، ودمج الحوكمة داخل مهام سير العمل. وهذا ما يعنيه بناء مؤسسة أكثر ذكاءً: أن تعزز الأنظمة الأساسية بعضها.
من الصعب فهم هذا التحدي من منظور واحد فقط. عبر المؤسسة، تعمل كل وحدة أعمال على دفع أولوياتها الخاصة، سواء أكان ذلك حماية رأس المال، أم دفع النمو، أم بناء جاهزية البيانات، أم تحديث البنية التقنية. تصطدم فِرق المخاطر والامتثال مع فِرق النمو. تصطدم الأهداف طويلة المدى بعائد الاستثمار السريع. لا تتفق فِرق التكنولوجيا وعمليات الموارد البشرية حول كيفية تحويل التجارب الأولية إلى تطبيقات فعلية.
وهذه فجوة يمكن أن تتسلل منها العوائق والانحرافات، عبر أولويات حسنة النية لكنها لا تتقارب فعليًا. أكثر من نصف المديرين التنفيذيين يعترفون بأن تبنّي الذكاء الاصطناعي يُخرج شركاتهم عن حالة التوافق التنظيمي.
من المحتمل أنك رأيت هذه الأعراض: إعادة العمل، وفِرق تُعيد بناء ما هو موجود بالفعل في أماكن أخرى، وتباطؤ في سرعة النشر، والتحدي الكبير المتمثل في دمج التقنيات الجديدة داخل الأنظمة القديمة أو ربط صوامع البيانات. وهي تحديات تطرح سؤالًا: هل من الأفضل العودة إلى نقطة البداية؟
هذه مؤشرات على أن تكلفة التنفيذ غير المنسق تتراكم في الهوامش، وتستهلك طاقة أفضل الكفاءات.
Accenture
تحويل إعادة الابتكار إلى واقع مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، 2025
المؤسسات التي يقود فيها الرئيس التنفيذي التوافق على مستوى المؤسسة بالكامل تكون أكثر عرضة بمقدار 2.5 مرة لتحقيق قيمة كبيرة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. “
حوَّلت المؤسسات الرائدة التوافق إلى نهج عمل فعلي. فقد وضَّحت المسؤوليات بين مختلف الوظائف، ووحَّدت آليات ربط البيانات والعمليات، ودمجت الحوكمة داخل مهام سير العمل.
هذا هو المقصود ببناء مؤسسة أكثر ذكاءً: جعل الأنظمة والعمليات الأساسية أكثر ذكاءً وترابطًا بما يمكِّنها من دعم بعضها، بحيث تصبح المؤسسة أكثر جاهزية لتبنّي الأدوات الجديدة والاستفادة منها.
توضيح المسؤول عن اتخاذ القرارات، وكيفية تحرُّك التمويل بين مختلف التخصصات، وإذا ما كانت الحوافز تكافئ النتائج أم تقتصر على التنفيذ فقط.
ثلثا المديرين التنفيذيين يحققون الأهداف قصيرة المدى عبر إعادة توجيه الموارد من المبادرات طويلة المدى، وهو نهج يُضعف الأساس على المدى البعيد. والقياس المتوازن بين المدى القصير والطويل هو ما يساعد على كسر هذه الحلقة.
تفقد المشروعات التجريبية للذكاء الاصطناعي زخمها لغياب مسار واضح لتمويل المرحلة التالية. إعادة الاستثمار المنظمة هي ما ينقل المبادرات من مجرد إثبات للمفهوم إلى نتائج فعلية.
الفرق بين النشر عالي العائد ومنخفض العائد غالبًا ما يعود إلى سؤال واحد: هل تواءمت القيادة حول ما يجب تغييره لتحقيق النجاح؟
الثقافة ليست عنصرًا منفصلًا عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي. بل هي البنية التحتية التي تعمل عليها الاستراتيجية. المؤسسات التي تتوسع بشكل مستدام تُعيد تصميم طريقة تدفق العمل.
بعد التجارب الأولية الواعدة، كيف تصمم لتحقيق قيمة مستدامة؟ الاستراتيجية والمخاطر والثقافة ليست تحديات منفصلة - بل هي روافع في نظام واحد.
¹ فجوة الذكاء الاصطناعي التوليدي: واقع الذكاء الاصطناعي في الأعمال 2025، MIT NANDA، يوليو 2025.
2 ما الذي يُخطئ فيه القادة بشأن التوافق الاستراتيجي، Harvard Business Review، يناير 2026.
3 تحديث التطبيقات على السحابة الهجينة، IBM Institute for Business Value، IBM، يونيو 2023.