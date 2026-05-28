يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدك على التحرك بشكل أسرع، لكن السرعة وحدها لن تمنحك التميز. فالسنوات القليلة القادمة ستكافئ القادة الذين يمتلكون الشجاعة لمواجهة المخاطر ويعيدون الاستثمار من أجل المستقبل ويقودون مؤسساتهم برؤية هادفة.
ماذا لو لم يكن الخطر الأكبر للذكاء الاصطناعي هو التخلف عن الركب، بل أن يصبح نسخة مكررة لا يختلف عن غيره؟ عندما أصبح الذكاء الاصطناعي توجهًا سائدًا، آثرت معظم المؤسسات السلامة: فطبّقته على عملياتها القائمة بالفعل وتحركت بوتيرة أسرع وحققت مستويات كفاءة تدريجية. هل هذا يُعد تقدمًا؟ نعم، بالتأكيد. ولكن هل هو كافٍ ليميزك عن منافسيك؟ لقد حان الوقت الآن لاتخاذ خيارات حاسمة وإعادة تشكيل آليات صناعة القيمة وتحديد الجوانب التي ستكون فيها متميزًا دون شك.
بحلول عام 2030، ستعتمد القدرة التنافسية على قرارات الذكاء الاصطناعي التي يتم اتخاذها اليوم. ويكمن السر في دمج الذكاء الاصطناعي في جوهر أعمالك—بما يشمل المنتجات والخدمات ونماذج العمل. وهنا يبرز دور المديرين الماليين لقيادة هذا التحول، ولكن وقت التحرك هو الآن.
إن مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد تحقيق الكفاءة، فهي تفتح آفاقًا جديدة من الفرص. والمفتاح هنا هو إعادة استثمار الوفورات المالية التي يحققها الذكاء الاصطناعي اليوم في المستقبل. وبحلول عام 2030، ستتمكن الشركات التي توظف هذه الوفورات في التوسع المستقبلي للذكاء الاصطناعي من ابتكار نماذج أعمال جديدة وتحفيز الابتكار وتحقيق الإيرادات.
مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة متاحة للجميع، يصبح التشابه تهديدًا حقيقيًا للقدرة التنافسية. وبحلول عام 2030، ستحتاج الشركات إلى بناء نماذج لغوية وعمليات قائمة أساسًا على الذكاء الاصطناعي تعكس طبيعة أعمالها. فالقادة الذين يصيغون حلول الذكاء الاصطناعي حول بياناتهم وسير عملهم وإستراتيجياتهم الخاصة، يمكنهم تحويل هذا التفرد إلى نمو.
في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تنفيذ المهام، فإن القيادة البشرية باتت أهم من أي وقت مضى. وبحلول عام 2030، سينتقل دور الموظفين إلى توجيه العمل. ومع تضاعف الشراكات بين الإنسان والآلة، ستساهم الرؤية البشرية والإبداع والمساءلة في تحسين القرارات وتمكين الابتكار وتحرير الموظفين للتركيز على أعمال أكثر أهمية.
بعيدًا عن التركيز الحالي على الذكاء الاصطناعي، هناك تحول تقني آخر يكتسب زخمًا—وهو الحوسبة الكمومية. وبحلول عام 2030، ستكون المؤسسات التي تستعد مبكرًا هي الأكثر استفادة. إن الجاهزية لعصر الحوسبة الكمومية المدفوع بالتجريب والتعاون المشترك تمثل استثمارًا حقيقيًا في الحفاظ على مكانة الشركة المستقبلية وميزتها التنافسية على المدى الطويل.
محمد علي
نائب الرئيس الأول، IBM Consulting
لم يَعُد الذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة لتعزيز نموذج الأعمال. بحلول عام 2030، سيكون هو نموذج الأعمال. “