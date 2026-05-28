ماذا لو لم يكن الخطر الأكبر للذكاء الاصطناعي هو التخلف عن الركب، بل أن يصبح نسخة مكررة لا يختلف عن غيره؟ عندما أصبح الذكاء الاصطناعي توجهًا سائدًا، آثرت معظم المؤسسات السلامة: فطبّقته على عملياتها القائمة بالفعل وتحركت بوتيرة أسرع وحققت مستويات كفاءة تدريجية. هل هذا يُعد تقدمًا؟ نعم، بالتأكيد. ولكن هل هو كافٍ ليميزك عن منافسيك؟ لقد حان الوقت الآن لاتخاذ خيارات حاسمة وإعادة تشكيل آليات صناعة القيمة وتحديد الجوانب التي ستكون فيها متميزًا دون شك.