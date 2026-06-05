تأثير المضاعفة

من إثبات المفهوم إلى إثبات الأداء: ما الذي أدركته المؤسسات التي تحافظ على قيمة الذكاء الاصطناعي أولًا.
لننتقل قليلًا إلى المستقبل. استراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك كانت طموحة، ومموَّلة جيدًا، وتولِّد زخمًا حقيقيًا عبر المؤسسة. لقد بنيت حالة الاستخدام وأطلقت تجارب أولية تُظهر وعودًا حقيقية. وتم بناء الأساس.
والسؤال الأصعب الآن: كيف تصمِّم قيمة مستدامة على المدى الطويل؟ كيف تنتقل من نجاحات محلية إلى ذكاء اصطناعي مزدهر في قلب أعمالك؟ هنا تتعثر كثير من الشركات، أما الشركات التي لا تتعثر فهي لا تكتفي بالتجربة، بل تبني روابط تشغيلية بين التخصصات وتستعد للمدى الطويل: التكرارية والاستدامة.
د. Dorottya Sallai
كلية لندن للاقتصاد
يُعَد تبنّي الذكاء الاصطناعي تحوُّلًا ثقافيًا. “
قد تعمل عملية نشر بشكل ممتاز في وحدة أعمال واحدة لكنها لا تنتقل إلى وحدات أخرى. وقد توفِّر إحدى عمليات الأتمتة ساعات عمل هنا لكنها تشكِّل عائقًا هناك. ومن دون تعريف موحَّد لما يعنيه التقدم، تتآكل الثقة، ويظل الذكاء الاصطناعي مجموعة أدوات بدلًا من كونه قدرة تشغيلية.
يُعَد توسيع الذكاء الاصطناعي تحديًا تشغيليًا واقتصاديًا في آن واحد. مع نمو نماذج الذكاء الاصطناعي وتزايد متطلبات البنية التحتية، تصبح إدارة التكلفة جزءًا لا ينفصل عن تحقيق القيمة. 21% من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي فشلت في التوسع بسبب التكلفة فقط.²
يقول 92% من كبار مسؤولي البيانات إن عليهم التركيز على نتائج الأعمال للنجاح، لكن أقل من الثلث لديهم مقاييس واضحة لذلك.² عندما يتم تعريف النجاح بشكل مختلف بين الوظائف، لا تستطيع المؤسسة التمييز بين محفظة من النجاحات ومحفظة من التجارب.
وهي نسبة ارتفعت من 41% فقط في عام 2023. الأساس التحتي يشهد تحسُّنًا سريعًا.³ لكن نضج المنصات وحده لا يحقق قيمة. المؤسسات التي تتقدم في هذا المجال تربط البيانات الموحَّدة بمؤشرات أداء مشتركة وأنماط قابلة للتكرار، بحيث يعزز كل مشروع المشروع الذي يليه.
الشركات التي تتصدر السوق تصمِّم على أساس التكامل منذ اليوم الأول. فهي لا تنظر إلى الاستراتيجية أو المخاطر أو الثقافة أو القيمة كتحديات منفصلة، بل كأدوات ضمن نظام واحد - نظام يتعلم بسرعة أكبر، ويتكيف بسلاسة أعلى، ويضاعف أثر كل استثمار يقوم به.
عندما لا يتم تعريف التقدم بشكل واضح، يفقد تبنّي الذكاء الاصطناعي زخمه، ويتحول إلى مجموعة أدوات منفصلة بدلًا من أن يصبح جزءًا من طريقة عمل المؤسسة.
لقد رأينا ذلك بشكل مباشر. قد يتم إطلاق حل بشكل ناجح في إحدى وحدات الأعمال ويبدو وكأنه قد تم حله. لكن عند محاولة نقله إلى مكان آخر، يبدأ بالتفكك. قد تساعد عملية الأتمتة على تبسيط العمل في مجال معين، لكنها تشكِّل عائقًا في مجال آخر. ما يبدو نجاحًا مبكرًا قد يتعثر تحت ضغط تعقيد المؤسسة بالكامل.
عندما تحدث أعطال في التوسع، فإنها تتراكم بصمت. تتم إضافة التكامل لاحقًا بدلًا من تصميمه من البداية. ترتفع تكاليف الحوسبة، ولا تتمكن مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي من التوسع.
تُظهر الأبحاث أن العائد من الذكاء الاصطناعي يتحقق عندما يُوضع في قلب وظائف الأعمال -مثل العمليات والمالية وسلاسل التوريد- حيث تكون الانضباطات الخاصة بالتكامل هي الأكثر أهمية. ولكي يحقق الذكاء الاصطناعي أداءً على نطاق واسع، يجب التعامل معه كقدرة نظامية متكاملة. ومن لا يرغب في اتخاذ هذه الخطوة لا يمكنه تحقيق الإمكانات الكامنة.
IBM Client Zero، دراسة حالة، 2025
حققت شركة IBM مكاسب في الإنتاجية بلغت 4.5 مليارات دولار أمريكي —وما زالت المكاسب تزداد— وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة والأتمتة وخبرات الاستشارات. “
تصميم التكامل منذ اليوم الأول يشكِّل قيمة مستدامة بشكل موثوق به. والمؤسسات الناجحة تتعامل مع الاستراتيجية والمخاطر والثقافة والقيمة كقوى مترابطة داخل نظام مشترك.
وهذا النظام أكثر استدامة من أي ميزة تقنية. إنه يتعلم بشكل أسرع، ويتكيف بسلاسة أكبر، ويضاعف أثر الاستثمار. لقد عملنا جنبًا إلى جنب مع قادة يمرُّون بهذا التحول، وما لاحظناه هو أن المواءمة -عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح- لا تقتصر على سد الفجوة بين الطموح والأثر، بل تفتح أيضًا إمكانات لم تكن مرئية من قبل.
في عام 2023، كان 41% فقط من قادة البيانات يمتلكون المنصة المناسبة.³ وبحلول 2025، أفاد 75% بأن لديهم منصة تتكامل عبر الأنظمة المنعزلة.¹ وهذا التحول مهم لأن توحيد البيانات، وتطبيق معايير جودة صارمة، ووضوح مصدر البيانات يحدِّد إذا ما كان الذكاء الاصطناعي سيقدِّم رؤى مفيدة أو ضوضاء مكلفة.
يقول 70% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعَد أحد المحركات الرئيسية لتكاليف الحوسبة. في المتوسط، فشل 21% من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التوسع بسبب هذا العامل.¹ يساعدك بناء هيكل على مستوى المحفظة يوازن بين المرونة وضبط التكاليف على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتك الحالية.
عندما تعمل هذه الوظائف بشكل مستقل، ينتج عن ذلك تكرار في الجهود، وتفاوت في القياس، وارتفاع في التكاليف. يحقق كبار مسؤولي البيانات الذين يعتمدون نماذج المحور والتفرعات أو النماذج المركزية أداءً أعلى بنسبة 36%.⁴
يقول 79% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في الإيرادات بحلول 2030. ومع هذه الثقة، لماذا لا تحقق 95% من المؤسسات أي عائد قابل للقياس؟
الفرق بين النشر عالي العائد ومنخفض العائد غالبًا ما يعود إلى سؤال واحد: هل تواءمت القيادة حول ما يجب تغييره لتحقيق النجاح؟
الثقافة ليست عنصرًا منفصلًا عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي. بل هي البنية التحتية التي تعمل عليها الاستراتيجية. المؤسسات التي تتوسع بشكل مستدام تُعيد تصميم طريقة تدفق العمل.
1 دليل الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي: تكلفة الحوسبة، IBM Institute for Business Value، IBM، أكتوبر 2024.
2 دراسة كبار مسؤولي البيانات (CDO) لعام 2025: تأثير مضاعف الذكاء الاصطناعي، IBM Institute for Business Value، IBM، 2024.
3 دراسة كبار مسؤولي البيانات (CDO) لعام 2023: تحويل البيانات إلى قيمة، سلسلة Global C-suite، IBM Institute for Business Value، IBM، أبريل 2023.
4 حل معضلة عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: كيف ينجح مسؤولو الذكاء الاصطناعي الرئيسيون في تبسيط التعقيد لتشكيل مسارات جديدة للقيمة، Research Insights، IBM Institute for Business Value، IBM، يوليو 2025.