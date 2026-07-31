التوافق بين رئيس الذكاء الاصطناعي (CAIO) والرئيس التنفيذي (CEO): لماذا يُعَد مهمًا، وما الذي يتطلبه تحقيقه؟

وعندما تسأل Alexandra Nasif، قائدة ممارسات الذكاء الاصطناعي في IBM Consulting Americas، رؤساء الذكاء الاصطناعي عن أكبر العقبات التي تواجههم، فإنها تسمع إجابة متشابهة في كثير من الأحيان.

تقول Nasif في حديثها في IBM Think: "يصفون الأمر وكأنهم يعيشون في جزيرة بمفردهم، ولديهم مهمة ضخمة وغير مسبوقة يجب إنجازها، لكنهم لا يملكون الروابط والتعاون الذي يحتاجون إليه".

وأصبحت هذه المشكلة أكثر شيوعًا مع انتقال المؤسسات من المشروعات التجريبية للذكاء الاصطناعي إلى تطبيقه على نطاق الإنتاج الكامل. فالنهج اللامركزي في التجارب، الذي ساعد على تسريع الابتكار في المراحل الأولى، أفسح المجال لأنظمة منفصلة وإشراف غير متسق.

وأصبحت الإدارات تتنافس على الموارد نفسها، وتكرر الجهود، بينما تبقى النجاحات محصورة داخل كل إدارة دون أن تمتد إلى المؤسسة بأكملها. ونتيجة لذلك، لم يواكب عائد الاستثمار (ROI) التوقعات. فوفقًا لـ IBM Institute for Business Value (IBV)، لم تحقق سوى 25% من مبادرات الذكاء الاصطناعي القيمة المتوقعة، بينما لم يتوسع على مستوى المؤسسة سوى 16% منها.

ورغم أن بعض كبار التنفيذيين قد يميلون إلى تحميل قيادة الذكاء الاصطناعي المسؤولية كاملة، فإن رؤساء الذكاء الاصطناعي يؤكدون أنهم، في غياب صلاحيات واضحة وملكية فعلية لقرارات الذكاء الاصطناعي، يواجهون صعوبةً في تحقيق نتائج قابلة للقياس. ويؤدي اتساع الفجوة بين توقعات الرؤساء التنفيذيين والواقع التشغيلي الذي يعيشه رؤساء الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف التوافق بينهم، ما يؤدي إلى عرقلة مشروعات الذكاء الاصطناعي قبل أن تصل إلى مرحلة النضج الكامل.