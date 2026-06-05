آلية تدفق العمل

استراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك تعاني فجوة في المواهب لم تتم تسميتها بعد. الثقافة هي ما يجعل التكنولوجيا تنجح أو تتعثر.

 

 

رسم توضيحي لثلاث بطّات مصطفّة وبطة واحدة مختلفة.

الموظفون لديك هم المنصة

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغيِّر طريقة عمل المؤسسة - إذا كانت المؤسسة مستعدة فعليًا لذلك. وهذه الجاهزية تعتمد على الأشخاص بقدر اعتمادها على المنصات. من السهل الافتراض أن الثقافة ستتأقلم تلقائيًا بعد إطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن هذا لن يحدث. الناس هم من يجعلون مبادرات التكنولوجيا تنجح أو تتعثر، ويجب أن يكونوا مستعدين للتغيير.

هل تستطيع مؤسستك استيعاب طرق عمل جديدة وتوسيعها بشكل فعَّال؟ هل تعكس نماذج المواهب وهياكل الحوافز لديك سرعة التغيُّر؟ هذه ليست أسئلة ثانوية. بل هي التي تحدِّد إذا ما كانت استراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك ستنجح أو تتعثر.

معادلة المواهب

الانقسام

الأنماط مألوفة لكنها صعبة الملاحظة من المستوى القيادي الأعلى. تتم مكافأة الفِرق على إنجازات محلية تسبِّب تباطؤًا في أماكن أخرى. وتتحول الحلول قصيرة المدى إلى معيار جديد. يتفق معظم القادة على أن الثقافة الجريئة والمتوافقة أساسية لنجاح الذكاء الاصطناعي، لكن قلة منهم ترى أن مؤسساتهم تعمل بهذا الشكل فعليًا.
شخصيات كرتونية على ملاحظات لاصقة على لوحة بيضاء.
النتيجة 77% من الموظفين في المستويات المبتدئة سيشهدون تغيُّرًا في أدوارهم.¹

يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل على جميع المستويات. عندما تطبِّق المؤسسات أدوات جديدة دون إعادة تعريف الأدوار أو مهام سير العمل أو المهارات، تكون النتيجة مقاومة تبدو ثقافية لكنها في الحقيقة هيكلية. الناس لا يقاومون التغيير، بل يستجيبون بشكل منطقي لنظام لم يتغير من حولهم.1

 4 من كل 10 من المديرين التنفيذيين يشيرون إلى مقاومة الموظفين وخصوصية البيانات كعوائق أمام الذكاء الاصطناعي.²

غالبًا ما يتم تصنيف المقاومة على أنها مشكلة في العقلية، لكنها في الحقيقة مشكلة تصميم. عندما لا يتم دعم الأفراد خلال مرحلة التحول -عبر أدوار واضحة، وتطوير مهارات منظم، والتزام قيادي واضح- ينتشر الذكاء الاصطناعي غير المرئي، وتزداد مخاطر الامتثال، وتتحمل المؤسسة تكلفة تحوُّل لم تستوعبه بالكامل.

 %74 من الرؤساء التنفيذيين يقولون إن فِرقهم جاهزة للذكاء الاصطناعي.¹

لكن 29% فقط من الإدارة العليا يوافقون على ذلك. هذه الفجوة في الإدراك تؤثِّر في نوع الاستثمارات التي يتم تمويلها، وكيفية هيكلة الفِرق، إذا ما كان القائمون على التحول يمتلكون ما يحتاجونه. عندما تبالغ القيادة في تقدير الجاهزية، تقل استثمارات المؤسسة في الهياكل الداعمة التي تجعل التغيير مستدامًا.
الحل

لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، يجب إعادة تصميم كيفية سير العمل أولًا، ثم إصدار تفويض واضح. يجب أن تكافئ الحوافز التجربة والنتائج على مستوى المؤسسة. ويجب أن توازن الحوكمة بين الاتساق المركزي والمرونة المحلية. ونحن نعمل على هذا الأمر بأنفسنا - ليس فقط مع العملاء، بل أيضًا من خلال تطبيق المنهجية نفسها داخليًا.
رجل أعمال ناضج يتحدث أثناء اجتماع غير رسمي مع زملاء أصغر سنًا.

عندما لا يكون المسار المستقبلي واضحًا
 

هذه الأنماط مألوفة، لكنها صعبة الملاحظة من الأعلى - أي من الموقع الذي يُفترض أن تنطلق منه الرؤية.



قد تتم مكافأة الفِرق على إنجاز محلي يؤدي إلى زيادة العوائق داخل النظام ككل. ويمكن أن يتحول حل قصير المدى بصمت إلى معيار جديد إذا لم يكن هناك من يراقب الحلول النظامية. يتفق معظم القادة على أن الثقافة الجريئة والمتوافقة عنصر أساسي لنجاح الذكاء الاصطناعي. لكن قلة فقط تعتقد أن مؤسساتها تعمل بهذه الطريقة فعليًا.

وهناك سبب وراء هذه الفجوة. إعادة التصميم الشاملة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي قد تبدو كأنها تفكيك لأنظمة ما زالت تعمل، خاصةً بعد سنوات من تعزيزها لمواجهة تقلبات السوق. والاستمرار في المسار الحالي يبدو عمليًا على المدى القصير، لكن التغيير القادم جذري وهائل.
عملية التجفيف الطبيعية للأقمشة تحت أشعة الشمس الدافئة، ما يساعد على تعزيز نضارتها وجودتها.

يحتاج التحول إلى نموذج تشغيل

هناك فجوة واضحة بين نجاح التجربة الأولية وبين الحل القابل للتوسع. ودون إطار يربط بين التخصصات، يصبح التحول قائمًا على الجهد الفردي، وتصبح الإنجازات الاستثنائية غير قابلة للاستمرار.

ومع تزايد الضغوط، تتراكم الآثار. يصبح التقدم معتمدًا بشكل متزايد على عدد أقل من الأشخاص الذين يتحملون عبئًا أكبر. وتنتشر الحلول المؤقتة والالتفافية. ينفصل الجهد عن النتائج، وتتراجع المعنويات، وتظهر التكاليف في كل مكان - في إعادة العمل، وتناقص الموظفين، واتساع الفجوة بين الاستثمار والعائد.

وهكذا يتحول فشل التجارب الأولية إلى مشكلة نظامية - عبر احتكاك ثقافي وهيكلي يتراكم قبل أن تتم تسميته أو التعرُّف عليه.

محترفان يجلسان على مكتب في بيئة مكتبية مفتوحة، يراجعان المحتوى المعروض على شاشات الكمبيوتر.

تصميم الإيقاع المؤسسي

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي يعني إعادة تصميم كيفية سير العمل، ودعم هذا التصميم بتفويض واضح. فالمواهب غالبًا ما ترغب في الابتكار، وغالبًا ما تكون أسرع من القيادة في تبنّي الأدوات، لذا فالأمر لا يتعلق فقط بتوجيه من أعلى إلى أسفل. يجب أن تكافئ الحوافز التجربة والنتائج، وليس مجرد تنفيذ الحد الأدنى من المهام. ويجب أن توازن الحوكمة بين الاتساق المركزي والمرونة المحلية.

تدعم الأبحاث المكاسب في الأداء الناتجة عن هذه التحولات. ومن خلال عملنا مع العملاء، تعلمنا ما يتطلبه الأمر لإعادة تصوُّر الأدوار ومهام سير العمل والمساءلة بشكل متكامل. وأحيانًا، أكثر ما يمكن أن نقدِّمه هو منظور ناتج عن خوض التجربة بالفعل أولًا.

كيفية تحقيق التقدم تحفيز السلوك الذي تحتاج إليه مؤسستك فعليًا

لا يمكن أن تتعايش مؤشرات الأداء الضيقة والاستراتيجيات الواسعة معًا. إذا أردت تفكيرًا عابرًا للوظائف، فعليك قياس ومكافأة النتائج العابرة للوظائف.

 استثمِر في موظفيك بنفس الجدية التي تستثمر بها في منصاتك.

%77 من الموظفين في المستويات المبتدئة ستتغير أدوارهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وكذلك أكثر من واحد من كل أربعة من كبار المديرين التنفيذيين.1 ويتسارع التبنّي عندما يشعر الناس بالدعم. وعندما لا يحدث ذلك، يزداد استخدام الذكاء الاصطناعي غير الرسمي، وترتفع معه مخاطر الامتثال.

 وضوح القيادة يجعل التغيير أكثر مصداقية

عندما يجسِّد القادة التغيير من خلال الفعل -باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحدي الافتراضات، واتخاذ قرارات صعبة بشفافية- يصبح التحول أكثر واقعية ومصداقية. وهذا مهم بشكل خاص لمديري المستوى المتوسط وقادة العمل العابر للوظائف الذين يتحملون عبء التغيير يوميًا.
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الإخفاق الذي كلَّف مليارات الدولارات

يقول 79% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في الإيرادات بحلول 2030. ومع هذه الثقة، لماذا لا تحقق 95% من المؤسسات أي عائد قابل للقياس؟

 فهم الفجوة
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العائد الوهمي على الاستثمار

الفرق بين النشر عالي العائد ومنخفض العائد غالبًا ما يعود إلى سؤال واحد: هل تواءمت القيادة حول ما يجب تغييره لتحقيق النجاح؟

 اكتشاف مستوى التوافق
رسم توضيحي لعملة ذكاء اصطناعي تتحول وتتضاعف.
تأثير المضاعفة

بعد التجارب الأولية الواعدة، كيف تصمم لتحقيق قيمة مستدامة؟ الاستراتيجية والمخاطر والثقافة ليست تحديات منفصلة - بل هي روافع في نظام واحد. 

 

 تجميع النظام
اتخِذ الخطوة التالية
 

الاستراتيجية لا قيمة لها إذا لم تصمد أمام الواقع. لا تفوِّت الدفعة القادمة من الرؤى المكتسبة بصعوبة حول المساءلة والقيود والتداعيات في عصر الذكاء الاصطناعي المتغير باستمرار.

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الحواشي

1 العمل المعزز في عالم مؤتمت قائم على الذكاء الاصطناعي، IBM Institute for Business Value، ‏IBM، 10 أغسطس 2023.

2 تجاوز العوائق التنظيمية أمام تبنّي الذكاء الاصطناعي، Harvard Business Review، 11 نوفمبر 2025.