هكذا تتذكر Stephanie Carruthers، رئيسة المجموعة الإلكترونية العالمية ورئيسة قسم القراصنة في IBM، شعورها في عام 2022. لقد نجح ChatGPT مؤخرًا في نشر الوعي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الجمهور. فالمزيج الذي يتمتع به من مهارات اللغة الشبيهة بالبشر وقاعدة المعرفة العميقة جعل الكثيرين يتساءلون كيف يمكن أن يغيِّر العالم.

وكيف يمكن أن يغيّر وظائفهم.

تقول Carruthers: "عندما تم تقديمه لأول مرة، كان الناس يسألونني باستمرار: هل تخافين أن يأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك؟" "كنت أعتقد أنه لا يستطيع ذلك. إذ يجب أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى درجة فهم الشخص حقًا وبناء حملة مخصصة ضده قبل أن يحدث ذلك".

كجزء من IBM® X-Force، تُدير Carruthers محاكاة لهجمات الهندسة الاجتماعية والهجمات الإلكترونية لمساعدة الشركات على تعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الحقيقية. كانت النماذج الأولى للذكاء الاصطناعي التوليدي قادرة على ابتكار بعض عمليات التصيد الاحتيالي العامة، لكنها لم تكن تستطيع تنفيذ الهجمات المعقدة التي تسبب أضرارًا جسيمة. وتتطلب هذه الخطط بحثًا متعمقًا، وتخطيطًا دقيقًا، وذرائع مستهدفة بدقة عالية.

لكن يمكن أن يحدث الكثير خلال عامين ونصف. اليوم، يستطيع العديد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) البحث في الويب في الوقت شبه الفعلي. كما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي، القادرين على تصميم سير عمل وأداء المهام بشكل مستقل، أن يخطوا خطوة إضافية باستخدام المعلومات التي يكتشفونها لتوجيه أفعالهم.

لم يَعُد من المبالغة تخيُّل وجود روبوت قائم على الذكاء الاصطناعي يمكنه تصميم هجمات الهندسة الاجتماعية بشكل مثالي لفرد معين. كل ما تحتاجه هو عنصر التهديد لتحريكها.

تقول Carruthers: "لقد وصلنا إلى نقطة أشعر فيها بالقلق". "وبقليل من التعليمات فقط، يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي كتابة رسالة تصيُّد موجهة خصيصًا لي. هذا مرعب".