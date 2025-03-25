امرأة تدخل بهو مكتب شركة. إنها المرة الأولى التي تطأ فيها قدمها هذا المبنى. لم يرها أحد هنا من قبل. إنها ليست موظفة. إنها ليست ضيفة أحد. ليس لديها بيانات الاعتماد.

لكنك لن تعرف ذلك من الطريقة التي يتفاعل بها الناس معها. في الواقع، لا يتفاعلون على الإطلاق. يتجاهلونها بملل، وكأنها قطعة أثاث مكتبية باهتة. لا توجد حتى طاولة كرة قدم في غرفة الاستراحة—بل أشبه بنبتة بلاستيكية موضوعة في وعاء ومثبتة بالمسامير في الأرض: موجودة دائمًا ولا تستحق التوقف للإعجاب بها.

دون عوائق، تخطو مباشرة إلى مكتب الاستقبال.

"مرحبًا"، تغرد بخجل قليلًا.

ترفع موظفة الاستقبال رأسها عن شاشتها بلهفة توحي بأنها سعيدة بهذا الإلهاء. (جيري من قسم المحاسبة يردّ مرة أخرى على جميع رسائل البريد الإلكتروني التي ينبغي أن تكون خاصة.)

سرعان ما يتبدد الارتياح ليحل محله الاستغراب وهي تتأمل الغريب الجالس إلى مكتبها. وينكمش وجهها في تفكير بينما تحاول - وتفشل - في تذكر هوية الزائر.

تتابع المرأة قائلة: "أكره إزعاجك، ولكن لدي مقابلة عمل في المكتب المجاور، وقد انسكب القهوة على سيرتي الذاتية بأكملها. هلّا طبعت لي نسخة أخرى؟ لدي الملف هنا."

أخرجت المرأة محرك أقراص فلاش، بحركة استعراضية. ها هو! يبتسم وجه موظفة الاستقبال بلطف. بالطبع ستساعد هذه الروح الفقيرة التعيسة. بعد أن أطلقت بعض الشتائم في زحمة السير في لوس أنجلوس هذا الصباح، فإنها بحاجة إلى القليل من الحظ الجيد.

أدخلت موظفة الاستقبال وحدة التخزين USB في جهاز الكمبيوتر الخاص بها دون تفكير. تتبادل الاثنتان حديثًا عابرًا بينما تتنقل هي إلى الملف الوحيد الموجود على القرص وتنقُر عليه نقرًا مزدوجًا، مما يؤدي إلى سلسلة معقدة من الأحداث ستؤدي، بحلول نهاية اليوم، إلى اختراق الشبكة بأكملها.

كما ترى، فإن السيرة الذاتية ليست سيرة ذاتية على الإطلاق، بل هي عبارة عن برنامج ضار مقنّع بذكاء، يقوم الآن بتثبيت نفسه سرًا على كمبيوتر موظف الاستقبال. إنها لا تشك في أي شيء، ومن يستطيع إلقاء اللوم عليها؟ تبدو المرأة لطيفة بما فيه الكفاية، وقام والداها بتربيتها لتكون لطيفة.