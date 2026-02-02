تقدم بعض منصات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) موصلات أو وحدات أصلية مصممة خصيصًا لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشائعة. هذه التكاملات هي تكاملات جاهزة ومُقدَّمة من قِبل المورد، ومصممة خصيصاً لتتناسب مع بنية البيانات وسير العمل الخاص بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحدد. على الرغم من أن هذه التكاملات غالباً ما تستخدم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتبادل المعلومات الفعلي، إلا أن الجهة المزودة هي من تقوم بتطوير وصيانة هذه الواجهات، وليس المؤسسة العميل.

"تقدم هذه التكاملات حلاً جاهزاً يتيح اتصالاً مباشراً بين برمجيات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بالإضافة إلى الترجمة التلقائية لمستندات EDI. على الرغم من أن التكامل المباشر يقلل بشكل كبير من أعمال البرمجة والإعداد المطلوبة، إلا أنه وكما هو الحال في معظم عمليات التكامل قد يظل هناك حاجة إلى بعض التهيئة وتحويل البيانات لمراعاة الاختلافات في عمليات العمل وبنى البيانات بين الشركاء التجاريين.

على سبيل المثال، قد تظل المؤسسة بحاجة إلى مطابقة الحقول المخصصة أو هياكل البيانات غير القياسية مع قطاعات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، أو التكيف مع شركاء التجارة الذين يستخدمون الحقول الاختيارية بطرق مختلفة أو يصنفون المنتجات بشكل مغاير، أو إنشاء منطق خاص بالعمل للتعامل مع هياكل التسعير المتنوعة، والرموز، والمعرّفات، واتفاقيات التسمية.

بما أنه لا يوجد "وسيط"، فإن التكامل المباشر غالباً ما يكون خياراً سريعاً وعالي الأداء. ومع ذلك، يمكن أن يكون الاحتكار لمنتج معين مصدر قلق.