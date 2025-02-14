عند استخدام نماذج الأساس مفتوحة المصدر، تُعَد حوكمة الذكاء الاصطناعي أمرًا حيويًا طوال دورة حياة النموذج. بدءًا بتقييم المخاطر، يجب على المؤسسات أولًا تحديد إذا ما كان النموذج آمنًا للاستخدام. فما يُعَد آمنًا للاستخدام العام أو الشخصي قد لا يكون مناسبًا لحالات الاستخدام المؤسسية.

في حالة DeepSeek-R1، قد تقرر المؤسسات أن استضافة النموذج داخليًا أو تشغيله عبر منتج استوديو ذكاء اصطناعي مثل IBM® watsonx.ai يُعَد خيارًا آمنًا نسبيًا. ومع ذلك، قد يطرح استخدام تطبيق DeepSeek تحديات تتعلق بالبيانات والأمن. لقد قامت العديد من الدول بحظر استخدام تطبيق DeepSeek لهذا السبب.

بعد الموافقة على النماذج، يمكن للمراجعين إضافتها إلى سجل النماذج، الذي يتتبع استخدام النماذج وأداءها، كما يحدِّد حالات الاستخدام الممكن تطبيقها على هذه النماذج. تُتيح هذه المجموعة من النماذج لمطوِّري الذكاء الاصطناعي التعرُّف على النماذج المتاحة، ولفِرق الضمان والبيانات والأمن تتبُّع أماكن استخدام هذه النماذج.

تسجِّل أوراق حقائق الذكاء الاصطناعي معلومات حول النموذج طوال دورة حياته، وتزيد الشفافية بشأن محتويات النموذج وطريقة استخدامه. توضح أوراق الحقائق نموذج الأساس الذي تم استخدامه، بما في ذلك مَعلمات المطالبات، والقوالب، وعمليات التقييم.

هناك مخاوف بشأن سلامة بعض النماذج مفتوحة المصدر وسهولة إدخال المطالبات أو تجاوز القيود لإنتاج مخرجات ضارة. يمكن لقابلية الملاحظة والحواجز الوقائية مراقبة سلامة النموذج ودقته وانحرافه، والحد من خطاب الكراهية والشتائم والمحتوى الضار الآخر.