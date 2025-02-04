تظهر شركة DeepSeek الصينية الناشئة كلاعب منافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن خبراء الأمن يطرحون مخاوف بشأن الثغرات الأمنية المحتملة في منصتها.

أشار تقرير صادر عن شركة الأمن Wiz أولًا إلى تساؤلات حول موثوقية DeepSeek، محددًا ثغرة أمنية كبيرة في منصتها. وفقًا لشركة Wiz، عند الكشف عن الثغرة الأمنية، قامت DeepSeek "بتأمين الثغرة بسرعة". على الرغم من أن التفاصيل لا تزال محدودة، فإن الباحثين لاحظوا أيضًا مخاوف بشأن كيفية إدارة الشركة لمعلومات المستخدمين. أظهر اختبار أمني إضافي أجرته فِرق مشتركة من Cisco وجامعة بنسلفانيا أن آليات الأمن في DeepSeek-R1 واجهت صعوبةً في التعامل مع بعض المطالبات العدائية، حيث تمكَّن الباحثون من تجاوز القيود في عدة حالات.

كما شهدت DeepSeek انقطاعات في الخدمة، ما زاد من حدة النقاش حول مخاطر الاعتماد على خدمات الذكاء الاصطناعي من جهة خارجية. على الرغم من أن مثل هذه المشكلات شائعة بين مزوِّدي الذكاء الاصطناعي السحابي، فإن الخبراء يحذِّرون من أن أي منصة تتعامل مع بيانات مؤسسية حساسة يجب أن تُثبت وجود تدابير أمان قوية.

يقول Ruben Boonen، قائد تطوير القدرات في خدمات الخصم لدى IBM® X-Force: "لأسباب تتعلق بالخصوصية، لا أوصي بالبناء على خدمة السحابة الخاصة بهم. هناك مخاطرة".