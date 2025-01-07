الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في عام 2025: نماذج أصغر، وأذكى، وأكثر تعاونًا

هل تتساءل عمّا يمكن توقّعه للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في عام 2025؟ فيما يلي بعض التطوّرات التي يُرجَّح أن ترسم ملامح العام المقبل.
خلال السنوات القليلة الماضية، كانت نماذج الذكاء الاصطناعي محور الاهتمام. لكن في عام 2025، يرجّح الخبراء أن يتركّز النقاش بدرجة أكبر حول أنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.
تقول Anastasia Stasenko، الشريكة المؤسسة لشركة pleias الناشئة الفرنسية التي أصدرت مؤخرًا Common Corpus، وهي أكبر مجموعة بيانات مفتوحة متعددة اللغات لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، إلى جانب نماذج مُدرَّبة حصريًا على بيانات مفتوحة: "ما سنشهده هو تحوّل في التركيز نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي، وليس النماذج وحدها".
وتتابع: "القيمة الحقيقية التي سيقدّمها المزوِّدون ستنبع من الأنظمة المبنية على أنواع مختلفة من النماذج مفتوحة المصدر". سيكون المحرّك الأساسي هو عمق التكاملات، وتخصيص الحلول لعدد أكبر من القطاعات المتخصّصة. فالأمر لم يَعُد نموذجًا فحسب، بل منظومة متكاملة". وتشير Stasenko إلى المكوّنات التي تتجاوز حدود النماذج ذاتها وتغذّي النظام الأشمل، مثل المُصنِّفات (classifiers) والمحلِّلات (parsers). "فالمسألة لا تتعلّق بالنماذج فقط".
ومن الموضوعات المحورية الأخرى في عام 2024 مسألة عائد الاستثمار (ROI) للشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي. وتشير الأبحاث هذا العام إلى أننا سنشهد ارتباطًا أوضح بين عائد الاستثمار والذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.
فقد كشفت دراسة أجرتها IBM على أكثر من 2,400 من صُنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات أن 51% من الشركات التي تستخدم أدوات مفتوحة المصدر حققت عائد استثمار إيجابيًا، مقارنة بنسبة 41% فقط من الشركات التي لا تستخدم هذه الأدوات.
يقول JJ Asghar، مسؤول علاقات المطورين في IBM Research: "البرمجيات مفتوحة المصدر تمنحك القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة فعّالة من حيث التكلفة لعملك، وتوفّر لك في الوقت نفسه سرعة التنفيذ التي تطمح إليها".
سلّطت Linux Foundation، المعروفة بدعمها لمشروعات كبرى مثل Kubernetes وOpen Source Security Foundation (OpenSSF) وPyTorch، الضوء في تقرير حديث على مزايا البرمجيات مفتوحة المصدر من حيث الشفافية وفعالية التكلفة.
يوضح Ibrahim Haddad، نائب الرئيس للبرامج الاستراتيجية في Linux Foundation، قائلًا: "تستفيد الشركات من الوصول المجاني إلى أُطر عمل قوية تُزيل عبء التكاليف الأولية المرتفعة، وتُيسِّر التخصيص، مما يمكِّن المؤسسات على اختلاف أحجامها من الابتكار والتوسّع."
ومع دخول قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي (EU AI Act) حيِّز التنفيذ في عام 2024، يُتوقَّع أن يظلّ موضوع "الذكاء الاصطناعي الأخلاقي" محورًا للنقاش والجدل.
ويرى Haddad أن حوكمة الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية المرتبطة به ستؤدّي دورًا محوريًا في توجيه تطوير حلول الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر. ويضيف: "سيساهم قانون EU AI Act في ترسيخ ممارسات أكثر أخلاقية في الذكاء الاصطناعي، عبر الدفع نحو مزيد من الشفافية والإنصاف والمساءلة في المشروعات مفتوحة المصدر." "ونتوقّع أن يشجّع ذلك على تعاون أكبر في تطوير أدوات الكشف عن التحيُّز وأدوات التدقيق الأخلاقي."
وتشير Stasenko إلى أنها تنظر إلى "تعزيز القبول المجتمعي والشفافية في الذكاء الاصطناعي" على أنه "فرصة أعمال بحدّ ذاته". وتستشهد بحالات استخدام عالية القيمة شديدة الحساسية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، مؤكِّدة أن الشفافية ستبقى حجر الزاوية في إدارة المخاطر بصورة سليمة.
يقول JJ Asghar: "تحتاج المؤسسات إلى طريقة مستقرة وآمنة وتراعي الخصوصية لتنفيذ عمليات الاستدلال باستخدام الذكاء الاصطناعي." ويتابع: "يؤكّد كبار المزوّدين الذين لا يعتمدون على نماذج مفتوحة المصدر أنهم لا يحتفظون ببياناتك، لكن المؤسسات لا يمكنها الاعتماد على هذا الوعد وحده." ويضيف Asghar أن النماذج المفتوحة مثل IBM Granite 3.1 تمكِّن المؤسسات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر أمانًا وأشدّ احترامًا للخصوصية. ويختتم قائلًا: "هذه إمكانات بالغة القوة."
وقد نجحت شركات عديدة خلال العامين الماضيين في طرح نماذج لغوية صغيرة للاستخدام الفعلي. ولا تزال هذه النماذج تزداد تطوّرًا وذكاءً بصورة مستمرة. خذ على سبيل المثال نماذج Llama من Meta؛ فقد أطلقت الشركة مؤخرًا النموذج Llama 3.3 70B، وهو نموذج يعتمد على النص فقط ويقدّم أداءً مماثلًا تقريبًا لأداء نموذج Llama 3.1 405B الذي طُرح قبل خمسة أشهر فقط.
يقول Sy Choudhury، Director of AI Partnerships في Meta: "ينطبق ذلك أيضًا على الأجيال المتعاقبة من النماذج. ونتوقّع أن يستمر هذا المستوى من التقدّم، بما يعود بالنفع على الجميع عبر خفض التكاليف ومتطلبات القدرة الحاسوبية عند تقديم حالات استخدام قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لكلٍّ من الأفراد والمؤسسات."
ويتفق Matt White، المدير التنفيذي لمؤسسة PyTorch Foundation، مع هذا الرأي. ويقول: "أعتقد أن أبرز اتجاه في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر خلال عام 2025 سيكون تحسين أداء النماذج الصغيرة ودفع نماذج الذكاء الاصطناعي للعمل على الحافة،" مضيفًا أن النماذج الصغيرة يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الاعتماد على الأنظمة الخارجية.
ويؤكد White: "هناك الكثير من المسائل الصعبة في مجال التعلُّم العميق." "ونأمل أن نشهد ابتكارات تُقلِّص أحجام النماذج وتحافظ على مستوى الأداء، وتزيد من سرعة استجابتها، وتحدِّث معارفها باستمرار دون الحاجة إلى الاعتماد على أنظمة خارجية."
وتشدّد Stasenko على أنه إذا كان عام 2024 هو عام ازدهار النماذج الأصغر، فإن عام 2025 سيكون عام تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات كل نموذج، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة. وتقول: "هذه هي الطريق الوحيدة للمضيّ قدمًا."
ويشير الخبراء إلى أن النماذج متعددة الوسائط — أي النماذج القادرة على معالجة أنواع مختلفة من المحتوى مثل النصوص ومقاطع الفيديو والصور والصوت — ستصبح كذلك أكثر تطورًا وانتشارًا في عام 2025. ويشمل ذلك النماذج مفتوحة المصدر أيضًا.
ويقول Choudhury من Meta: "تنامي القدرات متعددة الوسائط سيستمر في العام المقبل." "فمعظم النماذج التي تجمع اليوم بين النص والصورة والصوت هي في الواقع تجميع لعدة نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، لكن هذا الوضع على وشك أن يتغيّر." ويتوقّع Choudhury أن تكون المعماريات المستقبلية متعددة الوسائط بشكل أصيل عبر بُعدين أو أكثر، الأمر الذي سيفتح الباب أمام حالات استخدام جديدة "مبهرة للغاية". تخيّل أن بإمكانك أن تطرح على نموذج سؤالًا حول صورة باستخدام صوتك فقط، فيجيبك بسلاسة عبر الكلام أو النص أو صورة أخرى. وماذا لو استطاع أن يجيبك بالأنماط الثلاثة في الوقت نفسه؟"
هل سيسهم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في تعزيز الابتكار في عام 2025؟ يرى Haddad من Linux Foundation أن ذلك ما سيحدث بالفعل. ومع ازدياد تعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى أن المؤسسات ستتمكّن من فتح آفاق جديدة للابتكار عبر التعاون مع المساهمين الخارجيين.
ويقول: "بفضل المصدر المفتوح، يمكن للمطورين من مختلف أنحاء العالم مشاركة خبراتهم، وهو ما يسرِّع سير العمل ويُحسِّن أطر عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي." "فعلى سبيل المثال، في Linux Foundation AI & Data لدينا أكثر من 100 ألف مطوّر يساهمون في 68 مشروعًا نستضيفه، ويمثّلون أكثر من 3,000 مؤسسة. ولا توجد مؤسسة واحدة يمكنها مجاراة هذا المستوى من الخبرة وهذا الاتساع في قاعدة المساهمين."
ويرى Arnaud Le Hors، وهو Senior Technical Staff Member لتقنيات المصادر المفتوحة في IBM Research، أن التعاون بين المؤسسات الكبرى في مجال النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) سيصبح أمرًا اعتياديًا بمرور الوقت.
ويقول Le Hors: "لا تزال هناك منافسة وسباق على طرح النماذج الأعلى أداءً." "لكن يمكننا أن نتخيّل في المستقبل تعاون الشركات الكبرى على تطوير نماذج الأساس."
