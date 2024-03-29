حلول معالجة اللغات الطبيعية من IBM Watson

يمكنك تسريع قيمة أعمال الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة قوية ومرنة من المكتبات والخدمات والتطبيقات.
جرب مكتبة Watson NLP for Embed مجانًا تعزيز عائد الاستثمار (دراسة Forrester)
سيدتان تعقدان اجتماع عمل في قاعة مؤتمرات ومعهما جهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي.
ذكاء اصطناعي يفهم لغة أعمالك

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) هي أحد مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر التي تركز على تجزئة البيانات – أي تحليل اللغة البشرية إلى وحداتها الأساسية. من خلال الجمع بين اللغويات الحاسوبية وتقنيات التعلم الآلي الإحصائي ونماذج التعلم العميق، تُمكّن معالجة اللغة الطبيعية أجهزة الكمبيوتر من معالجة اللغة البشرية على شكل نصوص أو بيانات صوتية. يساعد كل من التقطيع اللغوي (Lemmatization) ووسم أجزاء الكلام (PoS Tagging) على تحقيق فهم عميق للغة، بما يشمل السياق، ونية المتحدث أو الكاتب، والمشاعر المرتبطة بالنص.

watsonx يجعل تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المعقدة في متناول الموظفين غير المتخصصين في علوم البيانات. تم تصميم محفظتنا من منتجات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المستخدمين غير التقنيين، مما يساعد مؤسستك على تبسيط العمليات التشغيلية، وزيادة إنتاجية الموظفين، وتسهيل العمليات التجارية الحيوية بكل سهولة.
كيفية بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع
ميزات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) استكشف حالات استخدام معالجة اللغة الطبيعية وقدراتها
توفير الوقت والمال

حققت شركة نفط وغاز وفورات في الوقت بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك باستخدام البحث بالذكاء الاصطناعي واسترجاع المقاطع لجعل المعرفة أكثر سهولة.
تقليل أحمال التشغيل

استخدمت مؤسسة تأمين نماذج اللغة الطبيعية لتقليل تحليل البيانات النصية بنسبة 90٪.
تحقيق الإيرادات

زادت شركات محاماة من إنتاجيتها بمقدار 4 أضعاف وحققت إيرادات أكثر بنسبة 30%.
الشراكة مع IBM

سرّع نمو  عملك كمورد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار  مع IBM. كن شريكًا معنا لتقديم حلول  تجارية  محسّنة مدمج بها الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
أبرز المنتجات Watson NLP Library for Embed
دمج الذكاء الاصطناعي الفعّال للغة الطبيعية في التطبيقات التجارية من خلال مكتبة حاويات مصممة لتمكين شركاء IBM بمرونة أكبر.
Watson Natural Language Understanding
استفد من قدرات مجموعة أدوات معالجة اللغة الطبيعية هذه لتحليل النصوص في البيانات الضخمة، بصيغ تشمل HTML، وصفحات الويب، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها الكثير.
Watson Discovery
تطبيق معالجة اللغة الطبيعية لاكتشاف الرؤى والإجابات بسرعة أكبر، وتحسين سير العمل التشغيلي.
Watson Speech Libraries for Embed
قم بتطوير تطبيقاتك بسرعة أكبر وبمرونة أعلى باستخدام مكتبات الذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات المبنية على الحاويات لأتمتة تحويل الكلام إلى نص (Speech to Text) وتحويل النص إلى كلام (Text to Speech).
Watson Speech to Text
استخدم الخدمات المتوفرة على IBM Cloud لتحويل الكلام إلى نص عبر تقنية التعرف على الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية النسخ بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.
Watson Text to Speech
استخدم الخدمات المتوفرة على IBM Cloud لتحويل النصوص المكتوبة إلى صوت طبيعي بعدة لغات وأصوات، سواء داخل تطبيق قائم أو ضمن Watson Assistant.
watsonx Assistant
تقديم رعاية عملاء متسقة وذكية عبر جميع القنوات ونقاط الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.
الأخبار والموارد

تعمق في مفاهيم معالجة اللغة الطبيعية.
شاهد فيديو مدته 3 دقائق حول كيفية استخدام أحد موظفي الحكومة لتقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحسين استراتيجية الاستجابة لإعصار محلي.
تم تصنيف IBM شركةً رائدً في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لمنصات الذكاء الاصطناعي الحواري للمؤسسات.
احصل على رؤى معمقة حول مشهد الذكاء الاصطناعي الحواري، واكتشف لماذا صنّفت Gartner® شركة IBM ضمن قادة المجال.
IBM تساعد شركاء النظام البنائي على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي من خلال تسهيل عملية الدمج والتوسّع.
تعرّف على التوسّع الأخير في برامج الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من IBM مع إصدار مكتبات Watson NLP وWatson Speech. يمكن لشركاء نظام IBM البنائي وعملائها والمطورين تطوير حلولهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
استكشف محفظة الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين​
اطّلع على محفظة IBM للذكاء الاصطناعي القابل للتضمين الخاصة بمورّدي البرامج المستقلين لمعرفة المزيد عن اختيار عامل الشكل المناسب للذكاء الاصطناعي لحلّك التجاري.
الحواشي

1 Preserving institutional wisdom, ibm.com, 2021.

2 Junko Kato, ibm.com, 2021.

3 Karla Capela Morais, ibm.com, 2021.