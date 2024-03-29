معالجة اللغة الطبيعية (NLP) هي أحد مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر التي تركز على تجزئة البيانات – أي تحليل اللغة البشرية إلى وحداتها الأساسية. من خلال الجمع بين اللغويات الحاسوبية وتقنيات التعلم الآلي الإحصائي ونماذج التعلم العميق، تُمكّن معالجة اللغة الطبيعية أجهزة الكمبيوتر من معالجة اللغة البشرية على شكل نصوص أو بيانات صوتية. يساعد كل من التقطيع اللغوي (Lemmatization) ووسم أجزاء الكلام (PoS Tagging) على تحقيق فهم عميق للغة، بما يشمل السياق، ونية المتحدث أو الكاتب، والمشاعر المرتبطة بالنص.
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تعمق في مفاهيم معالجة اللغة الطبيعية.
1 Preserving institutional wisdom, ibm.com, 2021.
2 Junko Kato, ibm.com, 2021.
3 Karla Capela Morais, ibm.com, 2021.