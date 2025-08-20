نماذج الذكاء الاصطناعي من IBM

أساس موثوق به لذكاء اصطناعي مرن وقابل للتوسع للمؤسسات 

كيفية اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب اعرف المزيد عن IBM Granite
شبكة من النوافذ التي تعرض واجهات ذكاء اصطناعي، ومديرين مختلفين، وخطوط تعليمات برمجية متصلة بخطوط زرقاء.

نهجنا في نماذج الذكاء الاصطناعي 

اختيار النموذج المناسب يؤثر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك، وعلى علامتك التجارية، وعلى أرباحك المالية. تمنحك IBM حرية الاختيار من بين آلاف النماذج من أبرز المزودين وانتقاء النموذج الأنسب لحالة الاستخدام لديك، سواء كان IBM Granite أو خيارات من جهات خارجية أو نماذجك المخصصة.
عمل فني مكعب يتضمن مكعبًا أزرق صغيرًا داخل مكعب أخضر أكبر.
توفر عائلة IBM Granite من النماذج المفتوحة وعالية الأداء والموثوقة، المصممة خصيصًا للأعمال، أداءً استثنائيًا بسعرٍ تنافسيّ.
نماذج Llama هي نماذج لغوية كبيرة مفتوحة وفعَّالة، مصممة لتوفير مرونة وأداء قويين في مجموعة واسعة من مهام اللغة الطبيعية.

عرض مكتبة نماذج Meta Llama
يوفر IBM Model Gateway وصولاً آمنًا وموحدًا إلى النماذج الرائدة من مزودين مثل OpenAI و Anthropic، مما يمنحك المرونة الكاملة، والتحكم، وتحسين التكلفة.

تعرف على Model Gateway
نماذج Mistral هي نماذج لغوية مفتوحة المصدر وعالية الأداء، تتميز بالسرعة، ومصممة بهيكلية معيارية ومحسّنة لتوليد النصوص، ودعم قدرات الاستدلال، والتطبيقات متعددة اللغات.

عرض مكتبة نماذج Mistral AI
اضف نماذج الأساس الخاصة بك عبر هياكل متعددة إلى watsonx.ai لدعم مهام ذكاء اصطناعي خاصة بالصناعة أو المجال.

مشاهدة الفيديو

نماذج IBM Granite مفتوحة المصدر

حلول مفتوحة
بموجب ترخيص Apache 2.0، توفر Granite مستوى عاليًا من الشفافية، مع تمكين التخصيص الكامل ومرونة النشر على أي بنية تحتية.
الأداء العالي
صُممت النماذج الصغيرة عالية الأداء لزيادة الكفاءة وقابلية التوسع لأداء المهام الأساسية للمؤسسات.
موثوق بها
تخلّص من مخاطر "الصندوق الأسود" في الذكاء الاصطناعي من خلال الشفافية في بيانات التدريب والعمليات، إضافةً إلى قدرات كشف الأضرار والحواجز الوقائية المدمجة.
اعرف المزيد عن نماذج Granite

اختر نموذجك، ثم ابدأ البناء

اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الصحيح هو مجرد بداية. وعند دمجه مع محفظة IBM watsonx القوية، تساعدك نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وإدارته بكفاءة في كل مرحلة من مراحل دورة حياته.
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx orchestrate
IBM watsonx Orchestrate وداعًا للأعمال الروتينية

يمكنك زيادة الإنتاجية من خلال إنشاء مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم بسهولة لأتمتة الأعمال والعمليات التي تواجه العملاء وتبسيطها.

 البدء في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx code assistant
IBM® watsonx Code Assistant رموز برمجية أكثر ذكاءً، وليست أصعب

تسريع إنتاجية المطورين وتقليل الوقت اللازم للتسويق من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في دورة حياة التطبيق بأكملها لأتمتة مهام التطوير وتبسيط سير العمل.

 تعزيز كفاءة البرمجة
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx.ai
IBM® watsonx.ai اكتشف استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك

طوِّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة بشكل أسرع وأسهل باستخدام استوديو المطورين المتكامل والتعاوني والشامل، والذي يتضمن مجموعة كاملة من أدوات مطوري الذكاء الاصطناعي وإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

 تخصيص تطبيقاتك
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx data
تساعد قدرات الذكاء في ®IBM® watsonx.data ثق ببياناتك، وثق بقراراتك

إدارة البيانات الموثوق بها وإعدادها ودمجها من أي مكان وبأي تنسيق حتى تتمكن من إطلاق العنان لرؤى الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وتحسين ملاءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك ودقتها.

 توحيد بياناتك
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx governance
IBM® watsonx.governance تخفيف المخاطر. امتثل للوائح.

أتمتة الحوكمة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي وتبسيط الامتثال التنظيمي وإنشاء سير عمل للذكاء الاصطناعي يتميز بالمسؤولية ويمكن تفسيره.

 استبق المخاطر
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx orchestrate
IBM watsonx Orchestrate وداعًا للأعمال الروتينية

يمكنك زيادة الإنتاجية من خلال إنشاء مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم بسهولة لأتمتة الأعمال والعمليات التي تواجه العملاء وتبسيطها.

 البدء في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx code assistant
IBM® watsonx Code Assistant رموز برمجية أكثر ذكاءً، وليست أصعب

تسريع إنتاجية المطورين وتقليل الوقت اللازم للتسويق من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في دورة حياة التطبيق بأكملها لأتمتة مهام التطوير وتبسيط سير العمل.

 تعزيز كفاءة البرمجة
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx.ai
IBM® watsonx.ai اكتشف استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك

طوِّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة بشكل أسرع وأسهل باستخدام استوديو المطورين المتكامل والتعاوني والشامل، والذي يتضمن مجموعة كاملة من أدوات مطوري الذكاء الاصطناعي وإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

 تخصيص تطبيقاتك
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx data
تساعد قدرات الذكاء في ®IBM® watsonx.data ثق ببياناتك، وثق بقراراتك

إدارة البيانات الموثوق بها وإعدادها ودمجها من أي مكان وبأي تنسيق حتى تتمكن من إطلاق العنان لرؤى الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وتحسين ملاءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك ودقتها.

 توحيد بياناتك
رسم تخطيطي لواجهة مستخدم watsonx governance
IBM® watsonx.governance تخفيف المخاطر. امتثل للوائح.

أتمتة الحوكمة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي وتبسيط الامتثال التنظيمي وإنشاء سير عمل للذكاء الاصطناعي يتميز بالمسؤولية ويمكن تفسيره.

 استبق المخاطر

الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به

يقع الذكاء الاصطناعي المسؤول في صميم مهمتنا، مع الالتزام بالإنصاف، والشفافية، والخصوصية، والأمان في كل حل نطوره. واستنادًا إلى مبادئنا للثقة والشفافية، نضمن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي أخلاقية، وقابلة للتفسير، ومصممة لخدمة المنظمات والمجتمع ككل.

 تعرف على المزيد حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدى IBM اطلع على إرشادات الثقة والشفافية
اجتماع احترافي يضم متحدثًا واحدًا يخاطب عدة أشخاص جالسين في صفين.
مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
يشرف مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها لضمان توافقها مع قيم الشركة وتعزيز الابتكار المسؤول.
شعار تحالف الذكاء الاصطناعي
تحالف الذكاء الاصطناعي (AI Alliance)
يعمل تحالف الذكاء الاصطناعي على بناء مجتمع مفتوح المصدر لتسريع الابتكار المسؤول في هذا المجال، مع ضمان الدقة العلمية، والسلامة، والتنوع، والقدرة التنافسية الاقتصادية.
نمط هندسي تجريدي من مربعات متداخلة باللونين الأزرق والأخضر والرمادي، مستخدم في إعلان Granite لمؤتمر TechXchange 2024.
نماذج Granite Guardian
صُمِّمت نماذج Granite Guardian لاكتشاف المخاطر مثل التحيز، والسلوك غير الأخلاقي، والهلوسة، والتخفيف منها، مما يضمن نشر أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة.
سلسلة من ستة أشكال سداسية، يحتوي كل منها على شبكة من العقد والخطوط الزرقاء.
الذكاء الاصطناعي الآمن: المخاطر وسُبل المعالجة
اكتشف كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تحول أعمالك، والحواجز الوقائية الأساسية وحوكمة نشر نماذج الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.

ما الجديد؟

الإصدار المبدئي من Granite 4.0 Tiny: لمحة سريعة عن الجيل الجديد من نماذج Granite نموذج ذكاء اصطناعي يستوعب نبض السلاسل الزمنية مقارنة بين نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة والكبيرة: توضيح المزايا والقيود وحالات الاستخدام يمكنك الوصول إلى أي نموذج، من أي مكان على watsonx.ai
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملك؟ يمكن أن تساعدك IBM في اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي الأنسب لحالة الاستخدام الخاصة بك، واستكشاف كيفية استفادة المؤسسات المماثلة لمؤسستك من قيمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ووضع خارطة طريق من الاستراتيجية إلى توسيع النطاق.

 جرّب منصة watsonx.ai مجانًا حدِّد موعدًا لجلسة استراتيجية للذكاء الاصطناعي