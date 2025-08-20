نماذج الذكاء الاصطناعي من IBM

أساس موثوق به لذكاء اصطناعي مرن وقابل للتوسع للمؤسسات
اختيار النموذج المناسب يؤثر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك، وعلى علامتك التجارية، وعلى أرباحك المالية. تمنحك IBM حرية الاختيار من بين آلاف النماذج من أبرز المزودين وانتقاء النموذج الأنسب لحالة الاستخدام لديك، سواء كان IBM Granite أو خيارات من جهات خارجية أو نماذجك المخصصة.
اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الصحيح هو مجرد بداية. وعند دمجه مع محفظة IBM watsonx القوية، تساعدك نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وإدارته بكفاءة في كل مرحلة من مراحل دورة حياته.
يقع الذكاء الاصطناعي المسؤول في صميم مهمتنا، مع الالتزام بالإنصاف، والشفافية، والخصوصية، والأمان في كل حل نطوره. واستنادًا إلى مبادئنا للثقة والشفافية، نضمن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي أخلاقية، وقابلة للتفسير، ومصممة لخدمة المنظمات والمجتمع ككل.
هل أنت مستعد لتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملك؟ يمكن أن تساعدك IBM في اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي الأنسب لحالة الاستخدام الخاصة بك، واستكشاف كيفية استفادة المؤسسات المماثلة لمؤسستك من قيمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ووضع خارطة طريق من الاستراتيجية إلى توسيع النطاق.